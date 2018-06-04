《创造101》火了，但背后却是100多家公司在豪赌青春

《创造101》、《偶像练习生》火了。中国的偶像产业终于实现了由萌芽到井喷的转变，从此我们不用在艳羡日韩娱乐圈的“造星流水线”了。

▲图片来源：腾讯视频

成为下一个TFBOYS，这是很多怀着“星梦”的年轻人日夜苦练的目标。不过美好的前景背后，却是一条拥挤不堪的资本赛道：每经影视记者注意到，目前已有100多家偶像经纪公司在“豪赌”这场“青春盛宴”，希望自己手上抢下的苗子能成为未来的摇钱树。

不过，偶像产业的盈利前景，真有这么轻松如意吗？

《偶练》打乱出道计划

刚满22岁的靖佩瑶说，是《偶像练习生》让他明确了自己要成为一名偶像。

如今，入行不满一年的靖佩瑶已经迈出了很多练习生难以逾越的第一步。今年5月，他作为男子偶像团体“Awaken-F”的一员正式出道。他的老板，觉醒东方的创始人纪翔却对每经影视记者称：“《偶像练习生》打乱了我安排他们出道的计划。”

▲《偶像练习生》官方剧照

节目热度倒逼经纪公司推出“偶练”新团，尽管他们或许并没有准备好。

某不愿具名的经纪公司对每经影视记者表示，他们某位较早淘汰的“偶练”练习生的微博商业合作已经由参加节目前的6000元/条，涨到10万元/条。

“其实他的走红我们觉得完全属于意外，如果没有这个平台，是不会爆起来的。”

事实上，除了TFBOYS，内地几乎没有诞生过风靡全国的偶像团体。腾讯和爱奇艺在谈做团偶节目初衷时都提到了目前中国偶像市场的“饥渴”。

坤音娱乐ONER组合的粉丝对每经影视记者表示，“我特意翘班去了网吧，但是不到30秒，见面会门票就已经一抢而空。”

但是，太年轻的公司遇上过热的行业也容易出现问题。

投资了坤音娱乐的红杉资本副总裁王临青表示，“我们遇到的创始人们都非常年轻，在商业社会上工作的时间还比较短。

突然间有这么大的名气和曝光量，当顶尖资源砸上来的时候，能否保持好的心态，找到最适合自己的东西，对每个人都是一种考验。”

投入上千万的青春“豪赌”

在纪翔看来，“做偶像是个关于勇气的事情，快一步就会被拖死，只能快半步。”

多家经纪公司对每经影视记者表示，大到培训、营销，小到吃饭住宿，培养一个偶像团体的投入至少是千万级别的。

纪翔指出，“一个团一千万是标配，3个人是1千万，5个人也是一千万，因为流程和规格是一样的。”

而对练习生来说，这同样是一场关于青春的“豪赌”。练习生通常训练时间每天达到12小时，特训期甚至能达到16个小时，而且通常公司不会有任何承诺，心理疏导课程几乎是必备的。

香蕉计划娱乐新人部艺人总监孙瑞敏在接受每经采访时表示，

“偶像养成也有流水线了，艺人其实是可以通过训练创造出来的。”

虽然这样的过程在国内大约要持续1年左右，但其实仍远远短于日韩。对此麦锐娱乐创始人王丛对每经影视记者解释称，在日本和韩国由于是等级森严的体系，练习生要把大量时间花费在训练里，却对前辈是无限服从的，他们很难得到反馈。“但艺人和我们是平等的合作伙伴的关系，他们可以得到即时的反馈。”

每经影视记者在采访中了解到，很多公司都在压缩培训时间，想提早变现。

上述不愿具名的经纪公司对每经影视记者表示，“大多数公司并没有培训的时间，签进来之后马上到市场去找项目，希望能尽快挣钱，而不是培养孵化，这是我们不成熟的地方。”

专门负责练习生培训的SAC艺人学院也表示，很多艺人经纪公司做艺人培训就是为了快速变现、出道。

“练5年和练10年肯定是有差别的，但是行业发展太快了，大家等不了多的那5年。”王丛表示。

▲ 《偶像练习生》中蔡徐坤最终以节目第一名出道（图/官方剧照）

但在节目过后，新晋偶像们的考验才刚刚开始。

可米经纪CEO周昊表示，“我担心的是他们准备好了没有。如果准备好了是好事，但没准备好是灾难。他们都很年轻，我们要想如何协助他们走的更远。”

每经影视记者在采访中了解到，目前已经有100多家公司将目光瞄准了偶像团体。然而，在刚刚开始迈入工业化的中国偶像产业中，究竟怎样的公司才能存活？

第一个判断标准是变现模式，打造男团女团的公司以影视公司和音乐公司为主，专业打造偶像团体的公司并不多。

传统经纪公司的收入结构比较单一，主要以旗下艺人的片酬、代言、通告收入为主，而一些专业打造偶像团体的公司则将目光放得更远，粉丝经济收入、衍生品、定制培训、剧场公演等变现模式都逐渐露出水面。

“成熟业态下，最大的收入是影视和节目，第二是商业方面的收入，第三会来自粉丝经济方面，第四是音乐版权。”

王丛表示目前各个经纪公司尚未到考虑差异化的时候，“因为市场很大，再有20家公司来做都满足不了这个需求，市场可以容纳100家，韩国这个类型可以容纳7个上市公司，日本有12个上市公司，目前阶段还谈不上竞争。”

但竞争又无时无刻不在发生着，好的苗子，好的内容，好的舞台，都要“抢”。但抢不抢得到，毕竟有许多因素会影响。范逸白认为，在国内，与其“抢”，他更倾向于“养”。

而公司不仅需要培养人，还要有链接优质内容、持续产出新内容的能力。范逸白认为，

首先需要可以切实培养出优质苗子；

第二，要有高质高频内容产出的能力，内容制作去吸引粉丝；

再次就是有好的粉丝运营，注重粉丝的体验和参与感，并借此实现粉丝付费。

但一切变化太快了。“大家的用户留存周期都在缩短，新鲜感都在降低，这个时代再不会出现巨星了。”在纪翔看来，互联网已经让粉丝集会的方式从线下转到了线上，“用户来得快去得快，没有时间等待沉淀，等待真正好的作品。”