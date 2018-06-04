人民日报海外版：共享经济发展要快更要好

《 人民日报海外版 》（ 2018年06月04日 第 03 版）

从共享交通工具到共享住宿、餐饮、护理，共享经济在飞速扩展的同时，也出现了个人信息泄露、资源浪费、不公平竞争等问题。共享经济如何实现良性发展？近日，国家发改委办公厅、中央网信办秘书局和工业和信息化部办公厅联合印发《关于做好引导和规范共享经济健康良性发展有关工作的通知》，强调要审慎出台新的市场准入政策，实施公平竞争审查制度，严肃处理违法违规经营行为。对此，有关专家指出，相关部门对共享经济发展一直持包容审慎态度，但这不意味着放弃监管。结合此次《通知》以及近期交通等相关部门对共享单车、网约车的治理，共享经济开始步入发展与规范并重的时期。

7亿多人共享

近年来，共享经济发展迅速并已成为中国经济社会发展的生力军。相关数据显示，2017年中国共享经济市场交易额约4.9万亿元，比上年增长47.2%。2017年中国参与共享经济活动的人数超过7亿人，比上年增加1亿人左右。其中，共享经济平台企业员工数约716万人，比上年增加131万人，占当年城镇新增就业人数的9.7%，这意味着城镇每100个新增就业人员中，就有约10人是共享经济企业新雇用员工。

国家信息中心分享经济研究中心预计，未来5年中国共享经济仍有望保持年均30%以上的高速增长。农业、教育、医疗、养老等领域均有可能成为共享经济的新“风口”。

此次出台的《通知》从构建综合治理机构、推进实施分类治理、压实企业主体责任、规范市场准入限制等11个方面，对共享经济的发展做出了规范。

北京大学中国战略研究中心特邀研究员郭夏在接受本报记者采访时表示，“共享经济如今已经发展成为一种潮流，其快速发展显示了中国经济巨大的活力与潜力。但同时也应看到，当前共享经济发展仍面临不少挑战，包括个人信息泄露、用户权益保护难、野蛮生长、不正当竞争等多个方面。如何较好地解决这些问题，对共享经济持续健康发展至关重要。此次相关部门的《通知》可以理解为对近期共享经济出现的一些新问题新情况的回应。”

加强监管

“对于共享经济的发展，相关部门一直坚持包容审慎的监管原则。对此我们需要有一个清晰的认识：包容审慎并不意味着任其发展、不监管。”郭夏表示，本次出台的《通知》在多个方面强调了“监管”一词，这符合当前共享经济发展的现实需要，主要是要遏制当前共享经济发展过程中出现的一些不良势头。

中国信息通信研究院政策与经济研究所所长鲁春丛认为，目前，共享经济发展中存在很多不规范现象，比如共享单车无序投放、网约车审核不严、在线短租虚假房源等，这些问题背后的具体原因复杂多样，但平台企业主体责任落实不到位是共同原因。

《通知》在压实平台企业主体责任方面提出了非常具体的要求：督促平台企业完善安全保障机制，切实保证消费者人身和财产安全；采用人工智能、大数据等技术手段与人工审核相结合的方式，强化身份核验和内容治理；构建科学合理的交易撮合机制及定价机制，保证交易公平性。

协同治理

共享经济想要健康良性的发展，离不开用户这一核心。业内人士指出，一段时间以来，在共享单车、网约车等领域，用户信息泄漏或被不正当利用、用户押金退还难、投诉得不到解决等一系列用户权益保护难题不断凸显，困扰着不少消费者。

针对这些问题，《通知》指出，依法依规强化对平台企业收集、保存、使用、处理、共享、转让、公开披露、向境外提供个人信息等行为的监督，督促平台企业运用匿名化、去标识化等技术手段，提高个人信息保护水平，防止信息泄露、损毁和丢失。同时，推动平台企业与全国信用信息共享平台进行对接，支持各地相关机构及时将掌握收集的共享经济平台企业的无证无照经营、虚假宣传、押金投诉等违约信息在“信用中国”网站公开公示。平台企业要建立便捷的消费者评价和投诉处理机制，加强消费者权益保护。

“随着监管的持续创新与不断完善，多方参与的协同治理体系建设将加速推进，这有助于推动共享经济发展逐步走向规范化，进而为共享经济健康良性发展营造良好氛围。”郭夏说，从未来的发展趋势来看，共享经济依旧有很大的发展空间，不少领域还有待开拓。在发展与监管并重的基础上，共享经济在快速发展的同时将实现更好发展。