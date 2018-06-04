小熊电器IPO：京东贡献约1/4营收 负债率高企

靠酸奶机起家的小熊电器正在冲刺IPO。

2018年5月25日，小熊电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书在证监会官网上被挂出。从招股书看，小熊电器客户集中度较高，近三年，前五名客户销售总额占营业收入的比例依次为56.97%、56.74%、53.45%。招股书显示，小熊电器在报告期内的第一大客户为京东，后者连续三年为前者贡献了约1/4的营业收入。

与此同时，报告期各期末，前五名客户应收账款余额占应收账款的比例分别为76.84%、77.13%和81.83%。

记者发现，该公司存货周转率低于同行业多数可比公司。与此同时，其重要股东是央企成员企业高管。施明泰是小熊电器的发起人和重要股东，据招股书显示，2017年4月至今，其任北京国网信通埃森哲信息技术有限公司董事长。这家公司是国家电网的成员企业。

京东连续三年贡献约1/4营收

小熊电器成立于2006年3月，主营业务为创意小家电研发、设计、生产和销售。根据招股书，2015年至2017年，小熊电器的营业收入依次约为7.25亿元、10.54亿元、16.47亿元；相对应的净利润依次约为0.72亿元、1.06亿元、1.47亿元。

自成立以来，线上电商渠道一直是小熊电器最主要的销售渠道。小熊电器的产品主要通过线上经销、电商平台入仓和线上直销方式在天猫商城、京东商城、唯品会、苏宁易购等主流电商平台和拼多多、平安好医生等新兴电商平台进行销售。

根据招股书，2015年至2017年，小熊电器前五名客户销售总额占营业收入的比例依次为56.97%、56.74%、53.45%。其中，连续三年的第一大客户均为北京京东世纪贸易有限公司（简称：京东）。2015年至2017年，小熊电器在京东的销售额分别约为2.07亿元、2.99亿元、4.1亿元，占小熊电器当年营业收入的比重依次为28.55%、28.33%、24.89%。

对当前客户的依赖，造成的后果之一是公司应收账款也随之增加。小熊电器的应收账款主要是应收客户货款。报告期各期末，前五名客户应收账款余额占应收账款的比例分别为76.84%、77.13%和81.83%。

2015年至2017年，在小熊电器前五名客户中，第二名始终为白天轮及其近亲属控制的企业。其中，广东哥登网络科技有限公司（以下简称哥登公司）的销售金额从2015年到2017年分别为7342.63万元、11366.62万元、18479.28万元，占2015年至2017年小熊电器年度营业收入比例依次为10.13%、10.78%、11.22%。

记者注意到，哥登公司连续三年是其第二大客户中最重要企业。

在佛山市顺德区发展规划和统计局官网上，记者看到一份发布于2016年9月18日，事关哥登公司的行政处罚决定书：广东哥登网络科技有限公司曾因不正当价格行为被佛山市顺德区发展规划和统计局罚款5000元。

负债率高企，存货周转率不及行业均值

招股书显示，2015年至2017年，公司母公司资产负债率分别为83.26%、51.59%和71.50%。同时期，美的集团、九阳股份、苏泊尔、天际股份、新宝股份等5家同行业公司的资产负债率平均值依次为41.37%、34.71%、33.86%。

对于资产负债率高企的原因，小熊电器方面的解释是：2015年，母公司应交税费和应付股利金额较大。

针对当前较高的资产负债率是否会影响公司的正常经营，小熊电器董秘办回复新京报记者：“公司对此非常重视。目前我公司流动比率、速动比率稳定，资产负债率处于合理区间，利息保障倍数高，银行资信状况良好，具有较强、稳定的偿债能力。”

与同行业可比上市公司相比，公司存货周转率低于行业平均水平。公司解释称，主要原因为：公司主要以线上销售为主，且第四季度为销售旺季，公司为满足线上销售第四季度及次年春节推出的促销活动，需在年末进行备货，导致期末存货余额较大，存货周转率低于行业平均水平。

请张艺兴代言品牌宣传费一年增5000万

在负债高企的同时，小熊电器大手笔投入品牌宣传。

作为一家以线上销售为主的小家电企业，小熊电器通过多种方式加强品牌宣传推广。与此同时，品牌宣传费也水涨船高。

2016年和2017年，销售费用一栏里，品牌宣传费的占比均为最大值。2017年，小熊电器的品牌宣传费达到近三年最大值，具体金额为8781.45万元，占当年营业收入的5.33%、比2016年的品牌宣传费增加了5229.91万元。

小熊电器的品牌推广模式有6种：电商平台广告投放、影视剧与综艺节目广告植入、明星宣传、新媒体营销、户外广告投放、论坛展会。

资料显示，2017年3月，小熊电器与黄小厨推出联名产品“熊醒醒”早餐系列和“熊暖暖”炖养系列。2017年8月，以“熊抱张艺兴，共创生日礼”活动主题宣告张艺兴为小熊电器代言。小熊电器工作人员表示，这是小熊电器成立以来首次签约代言人。

大手笔的宣传投入拉动了销售。2017年，小熊电器的营业收入超过16亿元，比2016年增加了近6亿元。

小熊电器董秘办告诉新京报记者：“随着公司销售渠道的不断扩展，未来公司将进一步加强‘小熊’品牌宣传力度，品牌和产品推广的范围与方式也会增加，公司市场推广费用将持续增长。”

1亿元收购成立数月、注册资本100万公司

2018年1月4日，小熊电器第一届董事会第五次会议审议通过《关于受让珠海桓韬商务咨询有限公司100%股权的议案》。而珠海桓韬所控制的龙牌电器此前与其有租赁关系。

据披露，珠海桓韬持有龙牌电器100%股权；珠海桓韬除对龙牌电器的投资外，并未实际经营。截至被收购前，龙牌电器除将其自有土地及厂房租赁给小熊电器使用外，无其他实际经营业务。

小熊电器称，收购前龙牌电器把土地及厂房租赁给小熊电器使用。出于生产规模扩大对厂房、用地的需要，小熊电器决定受让珠海桓韬100%股权。

珠海桓韬的成立日期为2017年10月13日，其被收购前的注册资本为100万元，被收购前法定代表人为周锦新。

2018年2月6日，联信评估出具《广东小熊电器有限公司拟收购股权事宜所涉及珠海桓韬商务咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，确定珠海桓韬净资产在评估基准日2018年1月31日的评估值为8912.59万元。2018年4月8日，交易各方签订补充协议，确定珠海桓韬100%股权的转让价格为1.02亿元。

截至本招股说明书签署日，小熊电器共控股12家公司。

在这12家企业中，有3家企业是小熊电器为了解决同业竞争问题而收购的。

瑞翌电商、艾萌电商和悠想电商为小熊电器实际控制人李一峰控制的公司，为解决同业竞争问题，小熊电器于2016年5月收购了上述三家公司。

被收购之前，瑞翌电商、艾萌电商的2015年净利润分别为-6.43万元、-38.34万元。被收购之后，瑞翌电商、艾萌电商、悠想电商3家企业2017年的净利润依次为-152.43万元、-70.45万元、12.89万元。

新京报记者 阎侠