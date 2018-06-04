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专家评“头腾大战”：社交不是王牌，连接才是关键

专家评“头腾大战”：社交不是王牌，连接才是关键
2018年06月04日 04:00 新京报
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　　字节跳动旗下的抖音，不似社交产品，却胜似社交产品，对腾讯造成了威胁。原因并不在于它在社交属性上有多强，真的能够立马取代微信，而是这样的一款产品具备创造新的连接方式，缔造一个新的网络世界的可能。

　　近日，腾讯与字节跳动（今日头条）终于以法律诉讼为手段，展开“大战”。一个索赔1元，另一个则索赔9000万元。

　　但双方的争斗显然不只是最近的事。早在今年4月初，字节跳动CEO张一鸣与腾讯CEO马化腾在微信上的“互掐”，就已经预示这一战迟早要到来。当时，张一鸣质疑腾讯“封杀”抖音，而马化腾则回怼，称这是“诽谤”。

　　纵观移动互联网出现的这些年，虽然主打社交类的互联网产品并不少见，却鲜见腾讯与对方“大打出手”。大家容易想到的，反而是PC互联网时代，腾讯与360那场著名的“3Q大战”。这是为何？

　　自从腾讯推出微信产品以来，各种相似的产品层出不穷，但一直以来都没能对微信构成直接的威胁。根本的原因就在于，他们根本不是微信的对手。在微信之后出现的很多社交产品，其逻辑都是基于“微信的逻辑”，因此微信并不害怕，因为它已经占据了制高点，其他产品很难从根本上对他产生颠覆或实质性的威胁。

　　但现在，字节跳动旗下的抖音，不似社交产品，却胜似社交产品，对腾讯造成了威胁。原因并不在于它在社交属性上有多强，真的能够立马取代微信，而是这样的一款产品具备创造新的连接方式，缔造一个新的网络世界的可能。

　　也就是说，字节跳动的产品在实现有效的视频内容分发之后，具备独立于微信社交世界的可能，最终形成自己的网络世界；并且可能在此基础之上，逐渐向下渗透，实现用户与用户的连接。

　　而这恰恰是腾讯所有产品的逻辑基础，即在连接用户与用户的基础之上，加载各种信息、内容。换句话说，如果字节跳动的产品，实现的是用户与商品之间的连接，那么该和它“打架”的就是淘宝或京东之类的企业了。

　　连接才是互联网的本质，才是一切价值的开始。只要能将用户与用户、用户与商品之间建立起连接，那么无论是所谓的互联网流量，或是市场份额，便统统不是问题。

　　比如在字节跳动出现之前，互联网世界的流量几乎都被BAT三家企业所占据。在拼多多、网易严选之类的产品出来前，大家都认为，电商的世界已经基本为淘宝和京东所占据。但结果显然不是那么一回事。

　　再说社交，也是同样的情况。不是腾讯的社交产品多么无敌，而是没有新的连接方式产生，创造新的网络世界，所以才显得腾讯在社交领域如此之强。看看美国的FacebookSnapchat就知道，社交绝非王牌，并非不可被攻破。Snapchat只是提供了另外一种与Facebook不同的社交方式，创造了一个自己的新网络，便给Facebook带来了不小的压力。Facebook甚至不得不用“抄袭”手段，推出相似的产品和Snapchat竞争。

　　说到底，无论是社交产品，或是电商产品，或是其他互联网产品，其目标都是在用户与用户、用户与商品、用户与企业之间建立起有效的连接。而这些成功的产品，都只是将连接发挥到极致。让原来效率不高的方式变得效率更高，或是创造新的方式，替代原来的连接方式。只有如此，接下来才有所谓的流量、所谓的用户时间，才能有广告、有商业价值。

　　未来，随着新的技术产生、新的硬件形态出现，各种新的连接方式都将层出不穷。所以，类似的企业大战，除非原有的企业不断创新，守住自己的“疆土”，否则类似的企业大战，只会是互联网世界每天都可能上演的小故事而已。

　　郑伟彬（互联网从业者）

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