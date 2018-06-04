租赁车通过滴滴顺风车注册审核遭质疑 客服称不清楚

租来的汽车竟能注册滴滴顺风车？

司机租车注册顺风车 接单途中发生追尾事故 如何通过注册审核成疑

近日，北京市民杜先生驾车在京哈高速辅路被一辆滴滴顺风车追尾。出乎杜先生意料的是，这辆在滴滴平台注册的顺风车竟然是司机租来的。根据北京市交通委的规定和滴滴顺风车的规则，租赁车辆不能注册顺风车。滴滴客服和司机证实，这辆汽车确实在滴滴平台注册，并有接单记录。

至于车辆是如何通过注册审核的，司机不肯透露具体情况，滴滴客服则表示不清楚。

事件

租车接“顺风单”发生追尾

5月28日下午，市民杜先生驾车行驶到经过京哈高速豆各庄出口附近等红灯时，被一辆红色的荣威汽车追尾。

“被追尾后，我的车后防撞梁变形、大驾变形，追尾车两个气囊也都弹出来了。”杜先生说，由于追尾时冲撞力度过大，自己女朋友的腿部被擦伤。

杜先生下车后，看到对方车里除了司机还有一名男子，“开始以为是司机的朋友，就让他先带我女朋友去医院。”杜先生说，这名男子告诉他自己并不认识司机，这辆荣威汽车是自己打的顺风车。

更令杜先生意外的是，这辆顺风车是司机从租车公司租来的。

杜先生告诉北京青年报记者，交警到场之后，对方司机出示了行驶证和驾驶证，行驶证的“所有人”显示为北京一嗨汽车租赁有限公司，使用性质则是“租赁”。

规定

出租方不允许注册顺风车

“租来的汽车也能在滴滴平台注册？”杜先生对此感到不解，“出了事故之后，一嗨租车和滴滴顺风车是否也要担责呢？”

对于杜先生的疑问，北京一嗨汽车租赁有限公司的客服人员告诉北青报记者，一嗨租车平台上的车辆仅限于用户自己使用，但是车辆租出去之后的具体用途平台确实无法监管到。

“如果客户到我们门店说要长期租车跑滴滴顺风车，我们肯定是不同意的，但是行驶证就在车里，用户之后怎么使用我们无法监管。”这位客服人员说，客户租车期间如果违规使用车辆，那么造成的损失应该由用户自行承担。

北青报记者注意到，滴滴顺风车对车辆注册的要求中，只是强调了“车辆使用性质为非运营”，并没有要求注册车辆一定在本人名下，注册时只要提供车辆所有人姓名、车牌号、行驶证注册日期、行驶证照片即可。

疑问

租赁车辆如何通过注册审核？

滴滴顺风车的客服人员在接受咨询时表示，机动车行驶证上“使用性质”一栏为“租赁”的汽车不能注册滴滴顺风车业务。北京市交通委“12328”热线客服人员也明确表示，租赁车辆不能注册滴滴顺风车。

北青报记者以杜先生朋友身份联系上这位顺风车司机，对方承认注册了滴滴顺风车，追尾杜先生时也在接单途中，但不肯透露是如何通过审核的。滴滴顺风车客服人员也证实，这辆红色荣威车的司机的确在平台注册成为顺风车，并且在5月28日下午有接单记录，至于车辆如何通过注册审核的，客服人员表示不清楚。

文/本报记者 李涛 实习生 张月朦