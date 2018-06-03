没想到，这些创业者高考时都是这么选专业的

本文为寻找中国创客原创

统筹 / 闫丽娇

编辑 / 赵力

前段时间，这个有关毕业季的演讲火了：

如演讲所说，有人16岁就清楚自己想要什么，但在26岁改变了想法。有的人没上过大学，却在18岁就找到了热爱的事业。也有人一毕业就找到好工作，赚了很多钱，却依然过得不开心。人生中的每一件事都有着它自己的节奏，并且你的很可能与其他人的都不一样。所以，Just Relax。

还有四天就是高考了，对于这场大多数人都会面临的选择，每个人都有着刻骨铭心的记忆，本期创客小酒馆，我们与9位创业者聊了聊，作为过来人，这场特殊考试对于他们之后人生影响到底有多大？同样，正在看文章的你，关于高考，还留有哪些印象？如果给你一个机会放弃高考去创业，你会怎么选？欢迎在评论区留言。

赵青丨智享科技创始人：

如果为了“好找工作”选专业

四年后肯定跟不上时代

高考已经是20年前的事情了。对我们那一代人来说，高考还是一个农村孩子最重要的上升机会。在大学之前对外面的世界一无所知，高考给我打开了一扇认识世界的大门。

我们高考那会儿，正赶上国内第一波互联网浪潮。在大学，我学的是会计专业，其实选专业那会儿根本不像现在的学生还能有个规划和家长指导，我们那会儿就是听到什么专业好找工作，就会去选择这个专业。比如我选会计，就是因为会计工作很稳定，尤其适合在国企这样的单位。我们高考那会儿，工作还是包分配的，国企还是大学毕业生心目中最理想的就业选择。

在大学里，会计是我们学校人数最多的专业，国际贸易、计算机等当时比较新的专业的学生人数还不及我们系的一半。但是四年后我们面临找工作的时候已经取消工作分配了，很多同学就要靠自己，这时候我们发现，曾经并不火热的国际贸易、计算机成了热门，外企成了人们最羡慕的工作单位。相反我们这种学会计、管理等专业反而没了优势。

我发现这样的规律是一直延续的。我有个远房的侄子，3年前大学毕业，当时高考家里也找朋友给分析过什么专业热门，最后在大学选择了金融专业。但是现在看传统金融行业已经面临着变革，而更偏技术的专业成了人们追捧的热门。所以如果纯粹为了迎合“好找工作”，即使你选了当下最热门的专业，大学四年后的时代也已经完全变了，你还是一样要从头开始学习，去适应新的环境。所以有人说现在的学生“毕业即失业”。

我认为，最好的选择就是根据你的爱好和兴趣，但是如果你没有一开始选择的喜欢的专业，完全可以将自己的兴趣和所学专业结合，这样你就能学到更多的知识，掌握不一样的技能。再到毕业后找工作，这也还是你最大的优势。只要做了当时最好的选择，就不要后悔。（记者刘景丰）

张琨丨春雨医生CEO：

千万不要很小就去创业

赌错了人生成本很高

人生总要有几个重大的时间段，心无旁骛，全力以赴地为一个目标奋斗。高考就是这样的一个阶段。我在高三第二学期才真正发力，每次模拟考试都前进几十名，最后以全班第二的成绩考上北京医科大学（2000年与北大合并，当时比北大分数还高）。

其实在十几岁的年纪，可能会有喜欢的方向，但那是不是人生理想呢？也说不好。对我来说，高考谈不上梦想，不是那种改变人生命运、走出大山的那种动力。仅仅是我想做，就做了。

如果非要把高考和创业放在一起比较，我觉得后者要难很多。创业要有明确的动机和一定能力的积累。不要相信很小年级创业的就能成功的传说，这都是小概率事件，不能成为大部分人的选择。

而学习能够帮助你完善心智，毕业后职场上的训练能够帮助你建立基本的工作技能、管理能力和事业格局。如果你很小就去创业，就失去了对这些知识和能力积累的机会，而且返工回炉也不行。千万不要很小的时候去创业！每个年龄阶段有每个年龄阶段应该做的事情。

关于选专业这件事，我觉得应该遵从兴趣而不是就业趋势，趋势永远会变，违背了兴趣选择趋势，赌错了人生成本很高。（记者唐亚华）

马宇驰丨三角兽创始人、董事长兼COO：

高考和创业对于梦想的意义

就像是米饭和馒头

我对高考最深的印象是竞争的现实性和残酷性。对于一本、二本大学的竞争压力，全国数以万计的学生可能只以几分差距，就与心仪的学校失之交臂。

高考是承上启下的转折点之一，虽然谈不上不是绝对的影响，但确实是很重要的转折点，至少对我个人，可以说改变了我的人生轨迹。最大的收获是，高考考到中国传媒大学，让我遇到我的太太。

高考和创业，哪个离梦想都不近。这个问题就好像米饭和馒头哪个让人更强壮，都同样是实现梦想的手段之一，但并不是决定性的因素，重点是自己在实现梦想过程中的努力和感悟。

如果当年让我放弃高考去创业的话，我是不愿意的。高考读大学是接受更好的教育、更开拓的眼界，也是建立自己价值观的快速通道，是一个大概率对人生有帮助的手段，不要轻易放弃。

我对考生的建议是，不到最后一分钟，无论觉得自己有没有能力考上理想的学校，都不要放弃答题、放弃思考。高考只是人生中两三天的时间，重要的是记住为此付出努力的过程，这是想做好任何事都必须的。（记者蔡浩爽）

吴晓丨智贷之家创始人：

遵从内心选择

败了重来一次，胜了不枉此生

我对高考的最深印象就是非典，那一年正好赶上了，一边是备战，一边是恐慌。

高考可以算得上人生第一个重要的转折点，一般人都是从高考之后开始相对独立地接触社会的。当然，相比创业，它离最初的梦想更近，因为高考相对容易，努力是可以有理想结果的。同时，它让人有权利选择接触怎样的理论知识以及进入怎样的社会氛围。

创业就不一样了，努力了也不一定成功，后者更现实。不过，如果让我当初放弃高考去创业，我是不愿意的。没有学历背景，在某些程度上并不利于创业。创业，同样也讲究学识和圈层的。

报考什么样的专业，还是要看个人兴趣，工作代表不了你的全部生活，最后还是要回归内心的想法。送给即将参加高考的孩子们几句话：不管如何，遵从内心选择。败了重来一次，胜了不枉此生。（记者闫丽娇）

某匿名市场总监&准备创业者：

没有“没有前途”的专业

只有不够优秀的人

我是2002年高考的，那个时候和现在完全不一样，都是听父母老师的。我本来想报考心理学，最后一刻被我妈改成了新闻学。她们那时候也是愚昧，觉得学心理学的人，心理都不正常，我也没办法，只好跟父母妥协了。

大学让我成长了很多，并不是说学到多少知识，而是对于思维方式的改变，让你建立起属于自己的一套思考方法。

我建议现在的学生报考专业的时候，兴趣排第一、职业发展排第二。因为一旦你对这个领域很感兴趣，你就能够All in，哪怕别人觉得有多难学，你都会学得很开心。目前世界上没有“没有前途”的专业，只有不够优秀的人。

至于高考和创业哪个离梦想更近，对学生来说，无疑是高考。哪个年龄阶段就要做哪个年龄阶段的事，能够去参加高考就一定要去，99.99%的人是没有能力辍学去创业的。创业成功有三个基本条件：足够好的项目、资本、团队，只有三者都相对成熟了，才有成功的可能性。但对于学生来说，这个很难具备。（记者张蓝予）

向国屹丨够格创始人：

高考时梦想只局限于读大学

而创业能重新定义梦想

我是农村出来的孩子，从小父母就教育我，好好学习，未来出人头地。记得高三时，我们年级有七百多人。平时，我的成绩在年级也就排到七八十。但最后几次模拟考，我的成绩进步速度很快，最后直接进入了年级前十。

成绩提升带来的是学校的特别照顾，比如与重点生一起学习。与此而来的是压力太大造成了轻微失眠。平时我是一个不怎么受老师关注的学生，在那几个月，天天脑子里想的都是：是不是一定要考一个全国最好的大学？

这一点，我印象极深。如果能回到当初，我想告诉老师，不要太关注我，如果可以的话，学校可以做一些心理辅导性的工作。

印象中我们那会儿流行三类专业，第一类是国际贸易，听起来可能跟外贸和电商的兴起有关系，第二类计算机，计算机挺火的，第三类是师范类院校，这种还挺多的，很多女孩子报。计算机好还一直挺火，其他两类都没有特别明显的感觉。

在当时，我会认为高考是离梦想更近的方式。高考之前，我没出过省，所有的选择都局限在小县城里，更没有想过创业，梦想仅仅局限在读完大学读研，读完研读博的学业上。

但是经历了从高考到大学再到读研，在腾讯工作到出来创业，再到连续创业之后，我发现梦想需要被重新定义。

创业可以让梦想不仅是梦想，而是一个可被实现的目标和路径。一群志同道合的人做一件事，遇到太多坎坷，但是每努力一次，都会发现离自己想要的目标越来越近。（记者邱晓雅）

郭博士丨百唯康生物科技CEO：

我们那个年代专业不重要

考上才重要

1980年，我参加高考。当时能够选择的专业比现在要少很多，现在这些细分的新兴专业，当时都不存在。另外，还有一个重要现象就是录取率非常低，大概只有百分之五六左右。所以当时不管什么专业，考上是首要的。

对于我个人，是非常明确的，没有跟家长商量。选择医学科研也是比较有意思的，当时有几个原因。一是我自己不知道为什么，天生好像对这方面就有些兴趣。另外，小时候身体比较弱，经常生病，跟疾病打交道多一些。还有一个，我当时在北京的密云，我们在上小学的时候，曾经有过几次类似医学社会实践的课，这个经历对我的影响也是很大的。

我们这一代毕业是国家统一分配，思想相对保守，后来改专业的同学不多。出现换专业比较多的是我们九十年代出国之后，有一段时间，互联网浪潮很热。有些人是出于兴趣，有些人是基于待遇方面的考虑。但转行的人，相对来说比例还是非常少的。转行之后，因为不是自己专业所强，后面的发展空间也不是很好。

我看到现在的小孩，遇到的问题是选择太多，往往不太清楚自己的兴趣在哪。我们的策略，或者建议是根据个人能力，尽量选一些技术性的专业或者有挑战性的专业。

我们家的小孩恰好是今年秋季到美国读大学，所以也有一个类似经历，他最开始也没有想好最终方向。我们最后选择了生物医药，因为选择这个方向，他将来可以从事医学，也可以从事生物。比如他个人对法律有兴趣，将来也可以考虑做律师，大学毕业之后再去读法学院还是可行的。但是如果现在，他往法学院的方向走，将来如果想学生物医学就比较困难了。（记者闫丽娇）

程贤涛丨DONEWS主编：

从概率上说

985学校的录取率也要远高于创业成功率

对于高考，我印象最深刻的是高考政策每年都在变化，比如我高考之前的几年，都是先填志愿再高考，我那年，改成先出高考分数再填志愿，好像过了几年又改回去了，每年都有一些新变化。我想主要还是在追求一个尽量公正的衡量标准。

这几年创业火了之后，出现了不少还是高中生就出来创业的例子，很多人都在谈要不要放弃高考直接去创业。但是从概率上来说，高考的录取率，即便是985的录取率也要远高于创业成功率，尤其是参加高考的时候，基本上是刚成年，社会经验严重不足，这时候选择创业的失败率就更高了。

即便是现在，高考对于中国的普通大众来说仍然是一个至关重要的节点。人在高考之后，有很多机会可以弥补和平衡高考的结果，但是高考结果的好坏，有时候会直接影响一个人在接下来人生节点的选择机会。

在选专业上，我个人理解，选专业应当在自己不那么讨厌的专业里，按照就业趋势进行选择。尽管就业趋势很多时候无法预测，但长期来看，总有那么几个专业是长期看好的。（记者薛星星）

王梓丨星瀚资本市场总监：

兴趣比就业趋势更重要

我是2004年参加的高考，14年前了。我们填报志愿时金融、计算机这类的专业很火，但我最后是报了英语专业，因为上学时英语比较好。也是一种惰性吧，走不出来这个舒适区，想着自己英语好就报了这个专业。

现在想来，如果我当时学的是金融这类的经济专业的话，可能就会更早地走进到投资行业里去。我后来大学毕业后，又做了7年的人力资源，最后才进入到投资行业里来。

但这是因为当时什么都不懂，也谈不上什么后悔的。很多人在报志愿的时候都会去看就业趋势，什么专业火报什么，我不建议这样，纵观每一年高考的成绩和就业指数，其实大多数专业的报名人数区别并不大，跟着自己的兴趣走就对了。

大学培养的是一种素质教育，更重要的是你的自学能力、综合素质的学习。很多人最后从事的行业都与自己的专业无关。现在做脱口秀的李诞，是华南理工大学社会系毕业的，后来才做了脱口秀。

我要说的是，即便你考的不理想，专业不喜欢，你依然有很多选择。在大学里可以去参加喜欢的专业实践，去跟着自己的兴趣报社团，不必把自己局限在一个角落里。（记者薛星星）

*头图来源于视觉中国