网信办等约谈美拍：暂停算法推荐 直播频道停更15天

原标题：国家网信办等三部门联合约谈“美拍”网络直播短视频平台

近期，“美拍”网络直播短视频平台传播涉未成年人低俗不良信息，破坏网络生态，严重影响青少年身心健康。国家网信办于6月1日会同广电总局、文化和旅游部、属地网信办依法依规联合约谈“美拍”相关负责人，提出严肃批评，责令全面整改。

此前，国家网信办曾就“美拍”传播严重违规信息问题对其作出停止更新服务处罚。核查发现，“美拍”未能整改到位，企业主体责任缺失，疏于视频内容管理，置社会公序良俗和社会舆论于不顾，出于博取眼球、获取流量的目的，继续传播未成年人衣着暴露、性暗示等低俗不良信息，突破社会道德底线、违背社会主流价值观，严重危害青少年身心健康，社会反映强烈。

国家网信办依据《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《互联网直播服务管理规定》等法律法规，责令“美拍”进行全面整改，彻底自查自清存量违法违规和低俗不良视频内容，严格注册审核和内容巡查。广电总局、文化和旅游部提出相应管理要求。“美拍”相关负责人表示完全接受处罚，进行全面彻底整改，切实履行企业主体责任，承诺暂停有关算法推荐功能，下线“校园”频道，停止更新“热门”频道30天、“直播”频道15天。整改期间，将进一步完善内容审核发布、安全策略管理等各项机制，建立健全未成年人保护体系，用正确的价值观指导算法，积极传播正能量。

下一步，国家网信办将继续会同有关部门加大对网络直播和短视频的监督管理，净化网络环境，为广大网民特别是青少年营造风清气正的网络空间。