光明网：“共享护士”上路，需要政策与资源成全

“共享护士”上路，需要政策与资源成全

光明网评论员/光明网

打开手机App，手动下单，即可呼叫护士到家中提供打针、输液、换药等服务。当下，山东、福建、陕西等地悄然兴起“共享护士”医疗模式，医疗卫生领域搭上“共享经济”快车。对此，专家呼吁尽早制定相关规范，健全管理制度。

治病输液可以足不出户，这很早就是社会对于舒适医疗的憧憬与期待。更何况，预计到2020年，我国独居和空巢老年人将增加到1.18亿人左右，这部分群体将更需要上门医疗服务。目前看来，尽管“共享护士”的收费比医院的标准要相对高一些，但社会的“强需求”决定了这个领域确有发展的必要。

不过，当前关于“共享护士”的诸多相关讨论，已经触及到了一些不容忽视的问题，“共享护士”之路要走好，还有不少难题待解：首先，“共享护士”上门服务，突破了目前护士执业的有关规定，处于制度上的模糊地带；其次，上门医疗服务不比一般家政服务，其对安全和专业有着极高要求，那么，这种新型服务关系中的医患风险，如何控制？再者，“共享护士”要实现红利的最大化，必然需要充足的护士资源作支撑，在当前护士资源整体供应不足的背景下，这种模式能走多远，是否会否冲击现有医疗机构的正当医疗秩序？

客观上说，当前“共享护士”制度空白、风险责任承担不明等担忧，几乎是所有创新模式都共同面临的问题。因为创新往往都会跑在现有制度前面，相关规范较之于创新成果呈现出一定的滞后性，有其必然性。另一方面，医疗作为一个高风险、高专业度的领域，制度规范不能落后于创新太久。如果一味以不合规的理由将“共享护士”的创新之路堵死，当然不够理性。因此，综合考虑其现实需求与风险存在，相关制度的建设宜早不宜迟，不应等问题来“倒逼”。

就如网约车的发展一样，即便解决了“合法性”问题，也不等于围绕“共享护士”的所有问题都迎刃而解了。比如，未来若“共享护士”模式在制度层面打开了口子，平台又如何被监管？在对注册护士的审核上，平台何以保证将虚假信息降到最低？上门服务中的医疗纠纷，该如何判定，平台能否完全主导？这些都是非常具体，却又不可回避的问题。要知道，相较于网约车，医疗领域的“试错”成本可能更高，纵容任何漏洞，其风险都将被放大。所以，对于一大批目前正在兴起的“共享护士”App和其对应的新业态，监管层面的“包容审慎”是必要的，这其中的“尺度”如何平衡，考验监管智慧。

“共享护士”的兴起，很容易让人联想到与其具有类似功能的“家庭医生”。只不过前者是市场化服务，后者在现有语境下则更多是公共医疗服务的延伸。一定程度上，“共享护士”成了互联网创业的新热点，就在于原本可由“家庭医生”承担的责任，目前还处于缺位状态。这两者都必须建立在一定规模的护士、医生资源的基础之上，而目前看来，我国在这方面的资源供给，恰恰是软肋。有统计数据显示，世界上大多数国家的护士占总人口的比重约为5‰，而我国只有1‰左右，总计尚有百万名护士的缺口。因而，不管是推进“家庭医生”，还是“共享护士”，专业护士和医生的培养与职业激励，都得尽快跟上。

一方面是社会的现实需求，一方面是解决现实需求的方式仍面临着诸多挑战。唯一的破解之道，只能是直面问题，对症下药，多措并举，通过优化后者来实现对前者的更好满足。“共享护士”目前面临的尴尬，就应该作如是观。

（原题为《“共享护士”上路，需要政策与资源成全》）