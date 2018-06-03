麻省理工毕业生本月将获得区块链毕业证书

新浪科技讯 北京时间6月3日下午消息，区块链技术能够让麻省理工学院（MIT）的毕业生以数字化的方式管理自己的学术履历。

位于美国马萨诸塞州剑桥市的软件公司Learning Machine和麻省理工学院的媒体实验室以及注册办公室合作，学生可以选择下载区块链钱包，安全存储和分享自己的文凭。

据《麻省理工科技评论》报道，在最初的试点项目取得成功之后，MIT决定从本月开始为所有新的毕业生提供区块链钱包服务。

“我不相信中央机构能够以数字化的方式掌控大家的学习记录。”媒体实验室的学习创新主管Philipp Schmidt表示。

推出区块链形式文凭的目的是要让学生能够及时可靠地获取到自己的学历证明，这样以来，潜在雇主也就不必再打电话联系学校来确认其文凭是否真实。

想要获得数字文凭的新毕业生只需要下载一个app即可。

“在毕业之前，MIT会给学生发送一封邀请邮件。邮件中写道——‘嘿，来下载Blockcerts Wallet吧，接受密码然后将MIT添加为发行方’。”Learning Machine的首席执行官Chris Jagers说道，“当MIT发放了文凭，学生就会收到一封带有数字文件的邮件，他们可以直接将其导入到应用里。”(堆堆)