多家加密货币公司表示将根据GDPR进行调整

新浪科技讯 北京时间6月3日下午消息，欧盟在2016年专门为了保护用户数据出台了明确的法律法规，即《通用数据保护条例》（简称GDPR）。虽然该条例是在两年前获批通过的，但是该法律也为相关公司提供了一个过渡期，实际生效时间为今年5月25日。

据《卫报》报道，这条新生效的欧洲条例已经影响了多家服务和网站，像《纽约每日新闻》、《芝加哥论坛报》、《洛杉矶时报》、《奥兰多前哨报》以及《巴尔的摩太阳报》均已无法访问。为了防止加密货币服务面临相同的命运，欧洲的加密货币平台已经根据GDPR规定推出了很多新的隐私政策，旨在避免最高可达2000万欧元的罚款或者全球年营收额4%的罚款。后者的金额会更高一些。

比特币存储提供商Xapo相当于是比特币的外汇交易所，它还提供将比特币转化为法定货币的借记卡服务。公司宣布调整过后的隐私政策符合新条例的要求，并指出保护私人数据是公司的头等大事。为此，隐私政策中新增了一些具体内容，包括用户可以利用个人数据做什么以及不能做什么、如何依靠GDPR条例行使自己的隐私权。

“对我们来说，保证透明以及用户信息安全非常重要，这也是我们一直致力于调整隐私政策的原因。最新的隐私政策将在2018年5月25日即刻生效。”Xapo在向所有客户发送的官方声明里这样说道。

云挖矿服务Genesis Mining也宣布调整了自己的隐私政策，从而确保遵守GDPR条例。公司还表示这些变化不会对用户使用其服务产生任何影响。

开发者、首次代币发行创企以及加密货币创企最常使用的博客平台Medium也表示基于新的欧洲法律进行了调整。不论用户来自何地，调整的内容都将适用于所有用户。“除了在新的隐私政策中明确表明我们会收集哪些信息并且如何利用以外，我们还为用户提供了新的资源。比如说，你现在可以从Medium的设置界面中下载自己的私人数据。”声明写道。

Polybius Foundation也宣布对其隐私政策进行了修改，但未具体表示有哪些变化。不过，根据Polybius平台向所有用户发送的声明，我们可以获悉公司针对“收集的用户私人数据类型、利用数据的方式、处理和存储私人数据相关的法律细节、安全政策、如何保护用户数据、和哪些第三方分享数据以及用户的私人数据权利”几个方面进行了调整。(堆堆)