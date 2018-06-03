新浪科技> 互联网 > 正文

掘金抖音

掘金抖音
2018年06月03日 13:34 中国企业家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
抖音短视频。来源：视觉中国抖音短视频。来源：视觉中国

　　文：李原

　　当下，最炙手可热的营销平台，非抖音莫属。在抖音上精心制作一段15秒的短视频，往往就能得到几十万的下载或者点赞量，获取百万级别的粉丝。

　　与获取大量粉丝伴生的，是抖音惊人的流量变现能力。素人一夜爆红的神话在抖音屡见不鲜，不少粉丝数超过500万的抖音红人，单条视频广告报价超百万。

　　过去几年，微博和微信制造出的无数大V、红人、公众号都走过商业模式从混沌到清晰的过程，抖音正处在这个过程之中。现在，许多营销机构虽然并不确定抖音的火能烧多久，但已纷纷在“两微”（微博、微信）的名单基础上加入了“一抖”。

　　抖音用户以年轻女性居多，85%的用户集中在24岁以下、一至三线城市。这样的用户群体，是所有品牌都要竞相获取的精准营销资源。抖音简短、音乐化的产品形态，也适合将大部分产品植入其中。

　　在抖音上，广告的呈现形式既非标准的原生广告，视频的火爆逻辑也更为随机，同时又要在极短的时间内抓住用户，这无疑需要对用户有精准的理解，又要具备成熟的视频制作经验。

　　可以说，抖音给了所有参与者一个齐头并进的角逐环境，有不少红人、MCN机构、品牌厂商已经饮到了头啖汤。在他们总结的抖音营销经验中，包含了对00后喜好的把握和理解，也有如何吸引新生代关注的全新的传播逻辑，这或许将成为未来一段时间里，品牌营销理念迭代的基础。

　　一般来说，短视频的商业变现方式有信息流广告、直播、电商、MCN孵化等。当下，抖音除了直播，其他几种商业化变现都在同步推进。

　　2018年2月，在今日头条雄厚的财力和强运营逻辑支持下，抖音用户量突破了1亿，日播放视频超过10亿。随着抖音正式进入短视频第一梯队，今日头条也开通了抖音的广告投放入口。

　　抖音提供的官方广告模式分为两类：APP开屏广告（硬广）和信息流广告（软广）。在3月的抖音刊例价中，硬广开屏的花费每天大约是20多万元。比较而言，软广是更多广告主选择的方式。

　　所谓软广，指的是一条伪装成跟其他内容一样的视频，由头条推送给用户。有用户总结发现，每浏览15条视频左右，会得到一条广告推送。目前，抖音的信息流广告费用大概是每千人成本200多元。如果单条浏览量达100万人次，广告主需支付给抖音20万元。

　　在抖音的官方广告之外，就是供营销机构发挥想象的广阔世界了。目前在抖音上传播最广、引爆营销事件的，大部分是非官方的“非标广告”。“非标广告”又分为两种，一种是借势抖音红人自带的流量，直接与红人对接和制作的广告。另一种是用营销的巧妙策划，直接制作视频、引爆营销事件。

　　抖音的基因

　　2017年，一个用饮水机煮火锅，用针织方便面，用电熨斗烫肥牛，名为“办公室小野”的奇女子成为了现象级网红。她在办公室展示的各种美食和花样吃法，吸引了众多网友的观看。

　　在各大平台上，“办公室小野”更新了50多集，全网粉丝超过了3000万，单个视频播放超过了3亿，并登上了Facebook和YouTube。在Facebook上，“办公室小野”的粉丝数有410万，排名大中华区粉丝数第一。

　　“办公室小野”幕后的IP推手是洋葱视频联合创始人聂阳德，他曾在媒体工作多年，转行后做过四年电商，捧红过几个淘品牌。最后，聂阳德发现，电商流量费用已让创业公司不堪重负，转型内容才是出路。

　　2017年5月，有了捧红“办公室小野”的经验，聂阳德关注了抖音平台。6月，他将“办公室小野”从横屏视频重新剪辑成了15秒长度的竖屏短视频，正式入驻了抖音。

　　然而出师之路并不顺利，粉丝对抖音版的“小野”不肯买账。凭借过往的视频制作和营销经验，聂阳德很快发现了“办公室小野”水土不服的原因是抖音特有的调性和竖屏的播放特点。

　　聂阳德分析，抖音的受众以女性居多，她们物质基础较好、三观正、有丰富的情感和心理需求，也有对美好生活和感情的向往。因此，抖音适合强情感共鸣的题材，友情、亲情、爱情的题材天然具有更好的传播性。

　　“在抖音上火爆的小哥哥多是羞涩、内敛、温暖的‘小奶狗’。‘小奶狗’不是单纯看颜值的小鲜肉，这样的男性符合抖音上女性心理的被需要感。”

　　另外，抖音的竖屏拍摄，也与横屏拍摄的逻辑迥然不同。“在一般用户的使用习惯中，看横屏会默认为是在看长内容。竖屏就不同了，它隐约是在与用户做一次社交或者对话。在视频拍摄上，竖屏从构图、剪辑到叙事，都要使用完全不同的视角。”

　　在过去的横屏拍摄中，为了渲染内容，会加入空镜头，强化意境；注重融入人物构图、黄金比例等拍摄美感。而在观看竖屏时，用户关注的是代入感，认为人物是在与自己互动。聂阳德认为，横屏和竖屏的差异，决定了基本制作逻辑的差异，以及营销者最终能否玩转抖音。

　　春节后，洋葱集团在抖音上重新布局了一系列短视频账号。主打搞笑的“波多野红梅”，在22天内突破了100万粉丝；主打青春热舞的“代古拉K”在10天内就达到了500万粉丝。洋葱集团在抖音上累积了超过5000万粉丝，“代古拉K”的单条点击量超过了1个亿。

　　抖音上擅长热舞的美女不少，聂阳德认为“代古拉K”能火爆的原因，是因为她有一个“最美的笑容”标签。“抖音需要一个直击人心的内容，要有强人设的标签。你需要问，我是谁；我是做什么的；人们凭什么喜欢我？围绕这些内容形式，我们有一套比较完整的打造爆款的方法。”

　　MCN机构收割红人

　　在抖音的发展初期，只依靠个人创意能力，素人就能够走红。当下，随着抖音进入平稳的增长期，商业变现道路也渐趋宽阔。素人陆续表现出了内容生产能力不足、创意有限等弱势。这时，能提供内容策划、流量支持、营销渠道、变现服务的MCN机构成了大部分红人的选择。

　　特别是在2017年11月之后，抖音对短视频的时长开放至了1分钟，这给了MCN机构更大的创作空间。可以说，抖音的红人自我生长之路已经逐渐关闭。现在，由经纪公司或者MCN机构包装，再与经纪公司共同策划广告、分享利益的红人占了更大比例。

　　据易观国际发布的《2017年网红生态白皮书》数据显示，国内包括抖音平台在内，90%的“头部红人”已与MCN签约。2015年，MCN机构只有160家，2018年，预计中国的短视频MCN就将超过1700家。

　　这些遍地开花的MCN机构主要分为三类：基于海量的内容资源做整合和分配，如大禹网络等；头部IP驱动型公司，如洋葱视频等；垂直内容联盟模式，如聚焦母婴、二次元领域的青藤文化等。

　　“野生脆脆”在抖音上拥有200多万粉丝，她的视频创意都集中于“吃鸡游戏”。当玩家在打游戏时，“野生脆脆”在录MV、卖二手车和瓜子可乐，制造一种反转效果。“脆脆”看似是自我生长起来的素人，实际上她是短视频MCN机构大禹网络的一名员工。她与同事一同运营着这个账号，同时还在做着多个IP的孵化工作。

　　运营着如“脆脆”这样的素人，大禹网络也在打造能覆盖多领域产业链的IP。“一禅小和尚”在微博上拥有300多万粉丝，在抖音上的粉丝达到了1300多万。这是大禹从2016年开始运营的动漫IP，包括动画、漫画、壁纸、表情包等产品。

　　开始，“一禅小和尚”被大禹当做中国版的一休来运营，精耕细作，不求速度。但在抖音上，“一禅小和尚”被剪辑成小和尚和师父充满智慧的一问一答，被意外地全面引爆。目前，“一禅小和尚”的单条广告报价达25万元。除了“一禅小和尚”之外，大禹目前还有70多个项目在同时运行。

　　机构“种草”

　　胖鲸智库是一家第三方营销趋势研究机构，首席知识官王婧看到了有不少广告主正在寻求与抖音的合作，他们也在面临着不同程度的“营销焦虑”。

　　“对品牌调性把控比较开放的品牌更适合抖音。在产品属性上，最好是易于被表演、或是能满足好奇心的产品。从商业目标上考虑，那些有年轻化需求，或是有短期打造爆款产品需求的品牌更有可能从抖音的合作中获益。”

　　目前在抖音上火爆的机构玩法，大致都是遵循着这样的逻辑。

　　春节前后，海底捞的“花式吃法”曾经风靡抖音。用户用海底捞小料自制的番茄牛肉饭、海鲜粥等，引发了200多个跟海底捞吃法有关的挑战赛。海底捞首席发展官、研究院执行院长Tracy说：店员为了满足用户的需求，主动学习这种新吃法。海底捞也在组织员工学习拍摄抖音。据说海底捞一款豆腐泡的订单量因抖音的带动，直接增加了17%。

　　在抖音上曾经有一位用户手捧COCO奶茶，介绍了“焦糖奶茶+青稞+布丁+少冰+无糖”的隐藏配方，这个短视频获得了20多万点赞量，成为了门店里争相被购买的“网红款”。

　　今日头条营销中心总经理陈都烨认为，抖音让用户与品牌的路径变短了。过去品牌想接触到用户要经历信息触达、唤醒、找回等各个环节。抖音上的视频则有更好的沉浸感，引发后续的追随者、参与者、浏览者，用户的转化性也会大大增加。

　　2018年3月，抖音开启了品牌主页的蓝V认证。帮助企业主做更多的商业表达，并添加了电商转化入口。其中，Adidas neo在一个多月的时间里，就积累了120多万粉丝，获赞超过300万。

　　聂阳德把在抖音上能够率先打出声量的营销机构玩法称为“种草”。移动化、碎片化的使用场景，以及“短”的特点，让用户对抖音广告的宽容性更好。不过，抖音竖屏视频的特点，更强调用户的参与感。能引发用户模仿和追逐的品牌，一定是强调了人与人之间的融合，而不是品牌LOGO的露出。“他们更像是在跟你分享一个知识或者心得，把‘草’种到你心里。而不是在暗示，这是一条广告。”

　　在王婧看来，目前处于上升期的抖音，商业模式还不十分清晰。不过在头部KOL资源稀缺、性价比越来越低的情况下，品牌可以尝试通过触及抖音上的中小创作者，触及自己的目标受众。

　　“创新玩法的试水者，一定会得到‘首单红利’。但更重要的是不盲目跟风，要知道怎样的玩法是真正适合自己品牌的，而不是跟消费者‘尬聊’。”

抖音掘金短视频
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有