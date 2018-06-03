马云刘强东同提降物流成本 但用户关心何时当天送到

“618”前夕马云和刘强东同时提到了这件事，但用户真正关心的是……

“早上在挪威捕捞起来的三文鱼，晚上就能出现在中国的餐桌上”。

电商平台得以维持和发展最重要的环节之一就是物流，而每年花样百出的各类”购物节”、”狂欢节”除了给各家平台带来了庞大的销售额，与之相对的物流压力也与日俱增。

就在最近，马云和刘强东分别在不同场合提到了关于未来物流的共同构想：“把国内物流的成本降到5%”。

马云和刘强东不谋而合：要将国内物流成本降到5%

“早上在挪威捕捞起来的三文鱼，晚上就能出现在中国的餐桌上”。在5月31日的2018全球智慧物流峰会上，马云举了这样一个例子。

当天的峰会在杭州举行，阿里巴巴董事局主席马云在现场发表演讲，他表示菜鸟将投入千亿元参与国家智能物流骨干网建设，力争将中国的物流成本占GDP的比重从现在的15%降到5%，给制造业创造更多利润。

马云指出，物流基础设施好包含两方面，一是国内实现24小时货运必达，“北上广深快不叫快，云南快、贵州快、内蒙古快、拉萨快，才真是快”；另一个是在全球，沿着“一带一路”，实现全球72小时物流。

其实早在两年前，首届全球智慧物流峰会上，“5%”的目标已被提出。当时中国的社会物流总成本占GDP的比重为16%，，发达国家只有8%。两年来，在全行业的推动下，这项数字已经下降到14.5%左右。

而在马云发表演讲之前两天，5月29日，刘强东在中国电子商务大会上就表示，无界零售的核心诉求之一，就是把整个中国社会化的物流成本再降，降到5%以内。

两位互联网电商巨头在两天之内都提到的“5%”，代表了国内物流行业的发展方向，那就是降低人力、物力成本，在智能化方面进行大力投入。

对于物流，用户真正关心的是什么？

但对于用户来说，他们对于“物流成本降低至5%”以及“物流骨干”、“无界零售”等大佬们提出的概念并不关心，用户在意的是，国内的快递什么时候才可以当天送达，马云口中的“晨捕挪威鱼，夕至中国灶”什么时候可以实现。

80后的“宝妈”小媛在北京生活，有个刚满3周岁的女儿。对她来说，从澳洲订购的奶粉何时可以在一星期内让宝宝享用到，是她最关心的问题。“其实生活中从海外订购的东西还蛮多的，比如化妆品，还有一些孩子用的感冒药、防蚊药，以及洗护类产品。”

除此之外，让小媛在意的还有小区里快递柜的收费问题。“经常有快递员不跟用户商量，就把快件放快递箱，然后短信通知。我现在基本不看短信，因此经常错过消息，超过一天没取件还得交费。”她提到小区里现有的快递柜有蜂巢、速递易，e栈等，而速递易就是超时收费的。

河北某县城的“60后”李阿姨，自从10多年前从淘宝买了第一件商品开始，就开启了新世界的大门，家里的吃穿用度几乎都来自网购，手机里的网购、拼购APP不下10个。用她自己的话说就是几乎天天都有快递送达，每年花在网购上的钱“可以买一辆中低档轿车”。然而就是这么一位资深的“网购达人”，却饱受快递物流的烦恼。

“ ‘快’我是不敢奢望的，在我们这里，除了顺丰之外，其他的快递都不会送货上门，而是让用户自己去代收点拿。”需要指出的是，不同于大城市里的众多网点，每个快递平台在整个县城都只有一到两家代收点，对于拥有20多万人口的县城来说，要“共享”加起来不到20个的快递代收点，物流方面的问题就特别突出。

“大家基本上只有下班才有时间去拿快递，每个代收点都是20多平米的一间房，这时候的拥挤情况可想而知。有时候半小时、一小时都找不到自己的快递。”李阿姨说起来，最让她记忆犹新的就是某次买了一个小型空调，自己从快递点搬回家的那段“旅程”，终身难忘。

90后的小林是京东的忠实用户，从电脑到手机，再到PS4游戏机、耳机、音响甚至家里的电热水器等，爱好电子产品的他都是从京东购买的。“比较喜欢京东自营的送货速度吧，基本上当天或者隔天到，买大件商品发票什么的也都很齐全。”

但小林也表示，京东线下的代收点太少了，很多时候不在家，快递送到了只能寄存在超市、药店、或者房产中介那里。“对于价值较高的电脑、手机等产品可以和配送员协商送货时间，但一些生活用品感觉还是有代收点会方便很多。”

天猫和京东今年的“618购物狂欢之战”刚刚打响，且双方都有不错的销售成绩：京东618开场仅1小时累计下单金额达50亿，而天猫服饰行业仅仅13分钟成交额就超过了去年全天，这些数字代表着电商平台的成就，同时也在检验着物流行业的压力。

但不论互联网“大佬”们怎么构想，不论每次“购物节”的数字翻了几番，对于用户来说，关心的永远都是最实际的问题，比如海外代购的产品能不能更快，代收点和快递柜能不能更人性化，以及快递员能否更尽职尽责。而马云和刘强东提出的”5%”构想能否实现，还等待用户去检验。