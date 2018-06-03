西安出现“共享护士” 上门输液价格是三级医院8倍多

听说过“共享护士”吗？最近，不少App都推出了“医护到家”“护士到家”等服务，也就是流行的“共享护士”。华商报记者采访发现，西安已经有部分市民开始“尝鲜”。

标注涉及多家三级医院

最多的被预约62次

“听说其他城市有共享护士服务，护士可以上门，不知道西安有吗？”家住桃园路的王女士对此很感兴趣，她说，父母都80多岁了，父亲有慢阻肺，母亲是高血压，家里只有自己一个孩子，每次生病把老人扶下楼坐上车，然后到医院排队挂号打针，这中间的过程非常煎熬。以前想叫附近的社区卫生服务中心医生护士上门服务，但对方说他们规定不能提供上门服务。“现在社会老龄化严重，特别需要这种看病打针的上门服务。”

华商报记者搜索下载了一个共享护士的App，注册后，会要求填写患者基本病情，选择服务内容，预约上门时间，上传处方和药品，之后就会弹出护士信息。选择单价为169元的“输液服务”后，出现了附近30多位可选择的护士，大多数是如“李护士”“王护士”这样的称谓，也有实名注册的。

从标注的医院信息显示，涉及西安多家三甲医院，包括陕西省肿瘤医院、西京医院、西安市第八医院、西安儿童医院、西安市中心医院等，也有个别是门诊部和学校医院，医院是否真实难以判定，有的护士标有职称如“护师”。从服务数量看，截至6月1日上午，最高的显示预约62次，第二名是51次，第三名48次，还有18次，剩下的有一两个甚至为0。从评价来看，用户都显示很满意。“非常专业，态度好，时间准时”“准时，技术熟练”“服务很周到，下次还会预约”。

静脉输液每次169元

是市民购买最多的

该平台标注，提供20多项服务，包括家庭护理和母婴育儿护理，其中购买最多的是输液服务。具体到单次价格，静脉输液为169元，肌肉注射139元，留置针输液189元，导尿189元，普通换药139元，新生儿护理349元，产后护理539元。根据说明，年龄小于10岁不提供服务，普通输液看护时间至少20分钟，输液药品患者自备，如果需要生理盐水、针具等另外收费。

依据陕西省城市公立医院医疗服务项目价格（2017版），成人门诊静脉输液最高限价分别是：三级医院20元，二级医院16元，一级医院13元。也就是说，仅静脉输液这一项收费，该App平台上的上门价格是去年三级医院价格的8倍多。

对于价格，有的市民觉得略微贵了点。但也有不少市民认为，护士上门打针一次收费不到200元不算贵，提供的是一对一的专业服务。

资质审查上需监管规范

市民盼正规机构上门服务

对此，西安市卫生系统一位工作人员表示，对于“共享护士”这种新兴服务不好表态，有市场需求，但签约护士是否有资质不好确定，上门服务存在医疗风险，一旦出现医疗事故就会带来很多麻烦。

据了解，目前西安一些社区卫生服务中心可提供上门服务，但不包括输液打针这类治疗服务，可以提供换药、导尿、插胃管之类的护理服务，就是为了防范医疗风险。此外，家庭病床政策迟迟不能出来，也与考虑到医疗安全有关。

市民李先生说，医护上门服务肯定有很大的市场需求，尤其对一些行动不便、慢性病或者骨折的患者，躺在家里打针、换药当然要舒服方便得多。不能为了预防风险就一棍子打死这样的新生事物，应该因势利导，如果社区医院或者有余力的大医院能开展上门医护服务、家庭病床服务就更好了，也可以仿效商业机构运作，购买相关保险，既方便患者，也抵御风险。

西安市一家三甲医院护理部负责人认为这种“共享护士”的服务方式挺好。她说，护士在医院是最辛苦的岗位，相对于医生收入低得多，如果护士利用休息时间上门为患者提供服务，一方面方便市民，为患者减少了去医院排队、挂号、缴费等时间，对于医疗资源的合理分配利用起到很大作用。另一方面护士也能提高点收入。

但她也提醒，在家输液有一定的安全风险，一旦出现紧急情况难以抢救，因此患者和家属一定要谨慎。建议相关部门对平台护士的资质等进行监管，在准入、责任、医疗风险等方面规范引导，保障上门诊疗的安全。

回应

平台称护士职业资格都经过审核

华商报记者以顾客身份致电该平台，平台工作人员称护士职业资格都经过审核，而且要求3年以上的工作经验，同时也为患者、上门护士免费投保，以防御风险。

注册护士：凭技术挣钱理所应当

华商报记者辗转联系到西安南郊一家二级医院的护士，她在该平台注册不久，只接过几单。她告诉记者，一般都是周末、倒班休息才接单，不影响工作。几次都是给老年慢病患者输液，打的针都是患者常用的，自己扎上针再坐一会儿，观察患者平稳就可以走了。“凭技术挣钱我觉得理所应当，毕竟大家都方便，意外几率毕竟很低。” 华商报记者 李琳 摄影 黄利健