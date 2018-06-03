“新零售之城”打响争夺战“长三角”已成前沿阵地

文：李凡

自《全力打响上海购物品牌，加快国际消费城市建设三年行动计划》（以下简称“《三年行动计划》”）2018年3月中旬发布，明确提出“通过实施新消费引领，促进新零售业态发展”等“八大工程”以来，上海作为“新零售之城”“长三角”作为新零售龙头的态势愈发受到社会关注。

提出《三年行动计划》的重要背景是：2016年上海市商品销售总额第一次突破10万亿元，首次居于全国中心城市之首；2017年上海社会消费品零售总额达到1.2万亿元，首次超越北京位居全国第一。上海明确提出，希望通过实施“八大工程”，推动国际贸易中心和国际消费城市建设。

最新发布的《2018中国新零售之城报告》，从“政府扶持指数”“商业渗透指数”“商业发达指数”“消费者参与指数”四个维度对重点城市进行打分，最终结果显示，上海在“政府扶持指数”和“商业渗透指数”上已经领跑全国，北京仍然在“消费者参与指数”和“商业发达指数”上保持微弱的领先优势。总体而言，中国“新零售之城”排序已经从“北上广深”，变成了“上北深杭”。

但从布局情况来说，不仅是上海，实际上是以上海为中心的整个“长三角”地区，都已经成为全中国新零售布局的核心地带。比如，最先倡导“新零售”的阿里巴巴已经明确表态：上海“八大工程”与阿里巴巴新零售“八路大军”目标高度匹配，未来，阿里巴巴作为上海首届中国进口博览会第一合作伙伴，将从全球品牌招商、新零售无人超市落地、盒马鲜生等业态引进、天猫智慧门店落地等方面。

抢攻上海滩

上海通过推动新消费、新零售等“八大工程”建设国际消费城市，既是本地经济的要求，也有国家战略的需求。

资料显示，国家领导人2017年5月在“一带一路”国际合作论坛上宣布，中国从2018年起将举办中国国际进口博览会。而首届中国国际进口博览会举办日期已确定为2018年11月5~10日，地点也确定为国家会展中心（上海）。

就是在这样的背景下，上海2018年明确提出了“抓住中国国际进口博览会重大机遇，建设国际消费城市”的口号，同时制定了2018年“商品销售总额和社会消费品零售总额分别增长8%左右，电子商务交易额增长20%左右，网络购物交易额突破1万亿元”的商务工作预期目标。

要完成这样的目标，上海不可避免地需要和倡导“全球买、全球卖”的电商巨头以及最早扛起“新零售”大旗的阿里巴巴合作。对于阿里巴巴来说，上海“八大工程”建设绝对也是不容错过的发展良机。

按照中国国际进口博览局副局长刘福学3月21日在“天猫国际全球进口峰会”上的披露，“2018年中国国际进口博览会刚刚写入政府相关文件，阿里巴巴马上第一个响应国家进口大战略，是所有企业的标杆。”阿里巴巴因此成为2018年中国国际进口博览会的第一合作伙伴。

阿里巴巴相关负责人近日表示：“作为第一合作伙伴，阿里巴巴将从全球品牌招商，新零售无人超市、盒马鲜生等业态的引进，数字化场馆解决方案的提供等方面，全方位与上海首届中国进口博览会展开合作。”

对于“八大工程”阿里巴巴也几乎是逐条对接。上述负责人透露，针对上海提出的“通过新消费引领工程”，“天猫将推进全球品牌智慧门店在上海落地，同时将推进国货头部品牌的智慧门店从2018年起将上海作为首选落地城市。”

同时，阿里巴巴还将推动盒马鲜生等新型零售业态进一步加速在上海落地，促进百联集团、大润发、银泰等上海传统百货企业继续在商业经营模式上创新，进而促进上海智能化融合型消费业态发展。

针对“上海商业地标重塑工程”，天猫将与上海联手打造世界级商业街和商业圈，进一步加速推动更多全球品牌、国产品牌在商圈地标落地新零售智慧门店。

上述负责人还提到，阿里巴巴将围绕上海市民吃、喝、玩、乐、住、用、行、购等消费升级需求，与上海进行新零售全业态的深入合作，将上海打造成名副其实的新零售之都。

阿里巴巴从2018年开始还与“上海时装周”达成合作，一方面通过大数据预测年轻人消费趋势，提供供应链解决方案，孵化中国本土设计师，另一方面计划将“上海时装周”打造成中外时尚设计师集聚平台、时尚品牌国内外发布推广平台、时尚产业“亚洲最大订货季”平台。

在营销资源上也更多向上海倾斜。来自天猫的数据显示，2017年，全世界大约20万个品牌在天猫上总共发布1200万种新产品，超过100个品牌与天猫联合举办了超级品牌日线上线下同步活动，其中三成活动是在上海举办的；2018年将有150个品牌与天猫合作，继续举办线上线下同步的超级品牌日活动，预计四成将在上海举办。

“长三角”一体化联动

除了抢占新零售战略高地——上海之外，据了解，阿里巴巴在杭州已经培育出新零售一条街等，这表明阿里巴巴新零售从上海、杭州出发，在未来辐射整个“长三角”地区是可以期待的。只不过，还需要基于各城市特色，形成联动发展、一体化发展的格局。

阿里巴巴新零售有天猫、盒马鲜生、银泰、口碑、饿了么等“八路大军”，笔者梳理发现，“长三角”无一例外是“八路大军”囤集重兵的地区。

盒马鲜生被公认为阿里巴巴新零售的典范之作，2015年推出至今，盒马鲜生在全国13个城市开设了46家门店，其中，上海17家、苏州和杭州各3家、宁波2家、南京1家，“长三角”地区门店数量就占了一半以上。盒马鲜生规划未来五年在全国开设到2000多家门店，“长三角”地区同样是重点地区。

同样是2015年推出的口碑平台，目前在全国有超过250万家商户入驻，单日的交易笔数超过3000万，已经是全国超级的本地生活服务平台。来自阿里巴巴的资料显示，目前开通口碑码服务的商家以“长三角”地区最为集中，尤其是上海，入驻口碑的商家数量已经接近6万家，涵盖本地生活中的餐饮、商圈、泛行业等三大领域，包括美食、综合体、美容美发等20多个品类。

饿了么是阿里巴巴最新收购的本地生活平台，主营在线外卖、新零售、即时配送和餐饮供应链等业务。统计数据显示，截至2018年3月，饿了么在线外卖平台涵盖全国2000个城市，加盟餐厅200万家，用户数量已达到2.6亿。上海乃至“长三角”地区同样是饿了么的重点布局之地。

而银泰截至2017年底在全国拥有51家门店，其中浙江就占据50%以上的门店，整个“长三角”地区的门店数量在60%以上。

“随着中国经济从高速增长转向高质发展，中国各大城市普遍在经历新旧动能的转换，原有动力引擎正在向消费拉动转型，各地政府的工作重心也已经转向推动消费升级。这也是上海提出建设国际消费城市的主要原因。”一位区域经济专家接受采访时表示，在此背景之下，新消费、新零售理所当然会受到各地的关注，以阿里巴巴为例，“天猫联合苏宁、银泰、百联、大润发、居然之家等传统零售企业，正加速嵌入城市的肌理；以盒马鲜生、天猫智慧门店为代表的新商业力量，则重新塑造了居民的生活圈；这些力量与以口碑、饿了么等为主的及时服务网络交织而成的‘新零售之城’，正在成为推动区域经济联动发展的新兴力量。”

该专家认为，以新消费拉动内需，以核心城市带动周边地区联动发展，已经成为中国经济的一大亮色；其中，以上海、杭州为驱动力的长三角新零售，将会带动周边地区在全新的区域定位中找到自己的特色，进而主推区域经济一体化发展。