阿里巴巴发力新物流 决战新零售“最后一公里”

文：李凡

新物流是新零售的重要基础设施，阿里巴巴董事局主席马云已向外界描绘了一幅诱人的图景。

2018菜鸟全球智慧物流峰会5月31日在杭州举行，马云临时决定到现场做了一个主旨发言。在发言中，马云设想，智慧物流的发展在未来将使得挪威在早上捕的三文鱼，到晚上就能运达杭州。

具体而言，阿里巴巴和菜鸟将投资上千亿元建设国家智能物流骨干网，这个网络将沿着“一带一路”让包裹在72小时之内全球必达，在中国任何一个地方做到24小时必达。

菜鸟还宣布了一项在全球多地建立世界级物流枢纽的计划，首批纳入考虑范围的是杭州、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日五大城市，这些枢纽将确保东南亚、西欧、俄罗斯等地区的物流大提速。

2018年3月，阿里巴巴公布的新零售物流提速规划为：在中国重点城市，天猫做到2小时送达、天猫超市做到1小时送达、盒马鲜生做到30分钟送达。

来自阿里巴巴的消息显示，在即将到来的“6·18”大促中，天猫将在全国21个重点城市推出1小时送达服务，也就是说用户在家里或者办公室线上下单，中间只需1小时，就可以收到小龙虾和啤酒等美食。同时，盒马鲜生“6·18”期间在全国所有门店将推出30分钟极速送达服务，消费者坐在家里就能立刻畅享俄罗斯螃蟹、加拿大波龙等最新鲜的美味。

搭建物流骨干网

在5月31日的公开发言中，马云总结了中国物流业的整体变化。

一是“五年前，全国物流的平均时效约70天。现在，中国物流的平均时效已经缩短到了10天”。

二是“过去，中国物流业的成本占GDP比重大约是20%，现在已经降到了15%。而发达国家是7%~8%。未来我们的目标是把成本降到5%左右。这将为制造业创造巨大的利润空间”。

“我们刚刚适应每天1亿个包裹，但很快就要面对每天10亿个包裹的挑战了。”马云表示，“十二三年以前，我说过中国的包裹会超过10亿个，当时没多少人相信，现在日常一个星期的包裹量就超过10亿个。现在‘双11’一天的包裹量，将会成为8年以后、10年以后每一天的平均量。”

数据显示，2017年天猫“双11”的包裹量为8.12亿个，这些包裹连起来，能绕地球1200圈。

在2018年3月27日菜鸟管理者大会上，阿里巴巴集团CEO、菜鸟网络董事长张勇曾经表示，在新零售趋势下，菜鸟将加快开辟新的物流赛道，面向未来加大技术前瞻性投入，未来5年之内投入1000亿元，加大对大数据技术等领域的研发，与合作伙伴共同推进智能仓库、智能配送、全球超级物流枢纽等核心领域建设等，线上线下融合发展，最终达成“网上下单，楼下发货”的新物流模式。

马云的最新表态是，为了帮助菜鸟建设国家智能物流骨干网络，“阿里巴巴将把绝大部分的投资用在物流上，如果千亿（元）不够，就投几千亿（元）。”

在国家智能物流骨干网络的建设中，菜鸟扮演的更多是一个赋能者的角色，主要任务是创造出更多赋能整个物流行业的产品和技术，帮助菜鸟平台上的所有物流公司完成数字化转型，进而让整个物流行业的效率发生本质变化。

马云5月31日也表示，“以前，我讲过阿里巴巴不会自己做快递服务，但我们会支持快递服务。阿里巴巴必须有一个物流的框架思考，必须为全国乃至全世界的物流行业的提升，做别人不愿做、做不到的事情。这就是菜鸟要打造的。菜鸟如果有一天能成功，肯定不是简单做物流，而是建立物流网络。”

过去几年，围绕快递、仓配、国际、末端、农村五张物流网络，菜鸟已经进行了大量的投资布局。

中国电子商务研究中心相关研究报告显示，阿里巴巴和菜鸟网络在快递领域已经投资了圆通、百世、苏宁物流+天天快递、全峰等；即时配送领域投资了饿了么、点我达等；落地配送领域投资了万象物流、晟邦物流等；车货匹配领域投资了运满满等，仓储自动化领域投资了心怡科技、快仓、北领科技等；智能快递柜领域投资了中邮速递易；家居物流领域投资了日日顺；国际物流领域投资了新加坡邮政；跨境物流领域投资了递四方。

正是由于这些投资，让菜鸟构建了一个巨大的、高效的物流管理平台，实现物流从大型区域仓，到城市仓，再到大型商超和万千小店的快速配送，打通了物流的2B和2C模式，重塑了“一盘货”供应链，实现了新物流驱动新零售创新。

也是基于这些投资，让阿里巴巴新零售在北京、南京、上海、宁波、苏州、杭州、福州、深圳、广州、东莞、贵阳、重庆、武汉、西安、成都等核心城市，实现了天猫120分钟送达、天猫超市60分钟送达、盒马鲜生30分钟送达。

张勇在2018年菜鸟管理者大会上表示，未来五年1000亿元投资将让菜鸟创造更多赋能整个物流产业的产品和技术，使得整个行业的效率能够发生本质的变化，因为“今天的全球物流格局下，已经有非常多优秀的物流公司、快递公司、本地配送公司、干线公司，菜鸟做好赋能者角色，利用网络平台的技术和创新，将让物流行业更上一层楼”。

实现分钟级配送

在全球，阿里巴巴搭建的是3天送达的物流能力。在全国，追求的则是24小时的物流能力。在国内一些重点城市，阿里巴巴已经实现分钟级的配送能力。

来自阿里巴巴的资料显示，天猫和菜鸟在2018年1月10日开始联合物流合作伙伴和天猫旗舰店商家推出了基于门店发货的“定时送”服务，最快可以2小时送达，还可以预约特定时段送货。这标志着阿里巴巴新物流能力已开始全面赋能天猫商家。据了解，以屈臣氏为代表的数千家实体门店已经陆续介入这项服务。

截至5月16日，天猫超市1小时送达的城市已经拓展到北京、上海、成都、杭州、武汉、重庆、广州、深圳、南京、苏州、天津、福州、济南、宁波、沈阳、西安、郑州、佛山、中山、厦门、石家庄等21个城市。

据了解，天猫超市的这项服务，是联合易果、安鲜达于2017年8月共同打造的“闪店”服务，核心是在上述城市布局了数百个前置仓，辐射前置仓周边3公里范围内的上万个小区，让这些小区的居民可以享受天猫超市1小时送达服务。

盒马鲜生从一开始就是门店与物流一体化运营，在门店周围3公里的范围内追求30分钟送达的极速物流服务。最近两年的实践证明，盒马鲜生自建门店并实现小范围超快物流的誓言非常成功，不仅吸引了大批客户，而且对门店坪效比有了巨大的提高。

在30分钟送达的基础上，盒马鲜生还在尝试更快的物流服务，其中一项是家庭救急型的生鲜配送服务，据称其平均实现仅需要18分钟。

针对规模较小的社区便利店、夫妻店等，阿里巴巴新零售提供订货、物流、营销、增值服务等互联网一站式“零售通”配送服务，主要采取三级仓储模式（区域仓-城市仓-地方仓），由菜鸟网络统一进行物流管理，末端则由地方合作伙伴进行配送。

针对海尔等大型品牌企业，阿里巴巴促使他们与天猫、菜鸟的智能供应链合作，实现全供应链透明可视的一盘货模式，成功将菜鸟的供应链能力延伸到生产端。

从区域角度来看，杭州未来将成为阿里巴巴在中国的物流枢纽，因为第一批五大世界级物流枢纽包括杭州、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日五大城市，杭州是唯一被纳入其中的中国城市。

阿里巴巴新零售囤集重兵的“长三角”地区，也将更多受益于新物流的基础设施。因为在天猫超市实现2小时送达的21个城市中，“长三角”地区的南京、上海、宁波、苏州、杭州5个城市位列其中，是实现2小时送达最密集的区域。

实际上，在盒马鲜生和天猫之后，菜鸟和银泰最近也公开宣布，“长三角”地区杭州、宁波、温州、合肥等城市的银泰门店，也已经介入阿里巴巴门店发货系统，在线上下单后，商品将从距离最近的银泰门店发出，2小时送达消费者手中。