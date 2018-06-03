文：李甜、李静

当“神秘”的移动资讯产品趣头条进入到大众视野时，它已经完成了六七千万的用户积累，河北保定人黄博（化名）就是其中之一。

2017年5月，黄博从母亲张岚（化名）处第一次得知趣头条。黄博下载之后，输入母亲发给他的邀请码，母亲就能得到几元的奖励金；平常通过趣头条看新闻，也能获得“金币”，之后兑换成人民币。

“看看新闻，就能赚点钱，我们就是抱着这种心态去使用。”黄博告诉《中国经营报》记者，他好几次把趣头条邀请码发到了微信朋友圈中，平时见朋友也不忘邀请。新下载者在黄博的手机中显示为“徒弟”，在母亲张岚的手机中显示为“徒孙”。

趣头条通过收徒和金币奖励模式充分调动了用户的自传播，实现了迅速获客，并且迅速走上广告变现之路。在本报记者调查中，曾是趣头条核心代理商职员的张立励（化名）称：“趣头条上不会有什么高端产品的广告投放，相反会有不少低端灰色产品的广告，即保健品、赌博、棋牌、贷款产品等。”

现金激励切入长尾市场

2016年，用上智能手机的张岚开始玩起趣头条，期间她总共提现了一两百元，还通过余额买了些东西。

据悉，趣头条的收徒机制是迅速获取收益的方式。用户在趣头条中注册、签到、阅读、评论、分享文章均可获得不同数量的金币奖励，它自定义的货币单位“金币”，通过每日浮动的汇率可兑换为人民币。师徒机制下双方利益联动，徒弟看得多，师父就会收到更多的“进贡”；徒弟看得少，师父则可以通过短信、微信等形式唤醒徒弟，完成3篇有效阅读。

“这个模式是大老板和团队打造出来的。” 趣头条的总编辑肖厚君告诉本报记者。

通过这一现金激励的方式，趣头条迅速风靡三四五线城市。2016年6月上线的趣头条，据其2018年第二季度的广告刊例显示，日活达到1500万人次，日均流量10亿PV（指页面浏览量），三四五线城市用户占比76.04%，80%的用户使用安卓。

本报记者观察到，在互联网流量红利式微、获客成本整体提高的现状下，趣头条给用户几元钱的奖励，实际充当了低廉的获客成本。

“趣头条一出来，大家发现移动资讯客户端竟然还可以这么玩。”何辰（化名）曾在一点资讯做过几年编辑，她对本报记者表示，移动资讯客户端发展至今，相互间内容差异化已不太明显，行业里第一梯队是今日头条和腾讯新闻，大家常规的获客方式是用好的内容维持平台的专业性与影响力，再加上市场部门的向外合作塑造品牌。

因此，这两年移动资讯客户端争相撒钱圈内容生产者，去年，今日头条高价签走知乎多个大V曾引起热议。但是，趣头条是直接把钱给到用户，颠倒的模式导致趣头条与一般移动资讯客户端的用户群存在差异。

有资本人士认为，中国互联网的第三次人口红利是三四五线城市家庭主流消费人群这一长尾市场，他们是中国最后进入移动互联网的4亿~5亿人口。快手和小米本质上都是押对了一个长尾市场。

但是如何切入这一长尾市场是个难题。何辰认为，趣头条发现了并找到了切入这一市场的方式。

“信息时代，人人都在裸奔”

圈定用户后，趣头条迅速开启信息流广告。有媒体报道称，目前趣头条的广告月收入已经达到千万元级别。

张立励所在公司在2018年上半年成为趣头条的核心代理商，他告诉记者，趣头条的变现手段主要是广告，通过在全国范围内招代理商，由代理商对接有广告需求的公司并帮忙开户，广告主在账户上充值购买广告位，代理商通过返点获利。其中，一级代理商返点比例是20%~30%，二级代理商是15%~20%，核心代理商能拿到25%~40%。

张立励称，趣头条给到代理商的返点属于行业内较高水平，今日头条的一些行业广告的返点比例是6%~8%。另外，趣头条对于广告类型并没有限制，“包括黑五类（指药品、医疗器械、丰胸、减肥、增高）和一些棋牌游戏、贷款产品等在趣头条都可以投放。”

本报记者登录趣头条注意到，推送的广告有天天斗地主（真人版）、蔬果排毒秘方、祛疤、大型相亲会、蚂蚁借呗等类型。

据调查，趣头条的广告投放依赖于用户群体的属性特征，属性特征的主要依据是用户是否有安装某一类App，根据App类型，趣头条将用户分成了9类“人群包”，包括电商类、借贷类、棋牌类等给代理商和广告主作参考。例如刊例显示“有10万用户安装了借贷App，适合借贷类产品投放” 。

“趣头条大部分是安卓手机用户，App一般可以调取用户的存储权限，你只有同意后才能安装。”张立励说，“信息时代，人人都在裸奔。”

用户留存难题

5月1日，黄博回到老家把母亲张岚趣头条中的金币全部提现，随后卸载了趣头条。“好多人现在已经卸载了趣头条，现在朋友圈没人发趣头条了，都是发淘新闻。”黄博表示，给的钱少是他跟母亲张岚卸载趣头条的原因，虽然每天阅读文章有金币，但是阅读文章的篇数也有上限。比如每天就让你阅读20篇，当你阅读了21篇，最后那一篇，它就不给你钱。

“用户推荐这个App是为了赚钱，这也是初期拓展的优势，但也是后期留存的弱势。” 大众点评曾经的金牌销售蔡清对本报记者评价。

而且趣头条的获客模式正在被复制，如今已经出来了米赚头条、趣多拍、红包头条等相似模式，360旗下“快视频”也采用类似的获客模式。

对于内容产品而言，避免轻易吸引来的用户流失，要么是继续加码物质奖励，要么是提高内容质量。但是趣头条的内容质量还未得到业内人认可。刊例显示，趣头条把内容定位为“轻阅读”，以娱乐为主题内容，用户定位是“一批少上网、少阅读的互联网低频用户”，目前的人均每日阅读时长是48分钟。

“这种互动的玩法，还是比一般的资讯平台要高不少。” 何辰肯定了趣头条模式产生的用户黏度，同时表示，黏度与内容质量和运营模式有必然联系。趣头条的模式决定了它所输出的内容偏社会、偏娱乐。相比内容，目前趣头条的用户黏性更多来自于用户奖励机制。何辰从她在趣头条工作的朋友处了解，趣头条也开始做优质内容引进，寻求转型。

何辰认为，一方面奖励机制存在，另一方面内容越来越好看，两方面结合会是一个良性循环。