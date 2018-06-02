互诉！今日头条和腾讯两家杠上了？

昨天（6月1日），腾讯宣布与“今日头条”及“抖音”系列产品的实际运营者北京字节跳动科技有限公司、北京微播视界科技有限公司暂停相关合作，并于北京市海淀区人民法院正式起诉两家公司，要求索赔人民币1元。

随后，今日头条方面向北京市海淀区人民法院递交了对腾讯的起诉状，称对方“不正当竞争”，要求腾讯赔偿经济损失9000万元人民币。今天，案件双方对此进行了回应。

今日头条项目传播负责人 李禹潼：今年3月以来，腾讯已经多次对今日头条进行封杀，封杀的理由，有的时候说是系统bug，有的时候说是超过了阀值，甚至以短视频整治为由对头条产品进行封杀。

腾讯的这种不正当竞争行为已经影响着千万级的用户正常分享通讯，同时也影响着公司的合法权益，因此在6月1日起诉了腾讯。

腾讯法务部法律诉讼中心总监 胡迎春：自2018年5月份以来，今日头条、抖音系列产品的运营方。北京字节跳动科技有限公司 、北京微播视界科技有限公司，在其自有的新闻媒体平台上，大量发布和传播，针对腾讯的不实或者含有误导性信息的言论、文章和视频严重侵犯了腾讯公司的声誉。基于此，腾讯暂时停止了与今日头条系公司的相关商业合作。同时针对今日头条系公司对腾讯公司的不正当竞争行为，腾讯也采用法律武器来维护自身的合法权益。

央视财经记者了解到，2018年以来，今日头条系产品已经与腾讯发生多次冲突。5月8日，北京字节跳动科技有限公司创始人张一鸣在朋友圈发文称：“微信的封杀和抄袭挡不住抖音的步伐。”对此，马化腾在张一鸣朋友圈下面回复称，“可以理解为诽谤”，这条朋友圈的截图被广泛传播。

5月18日，抖音上的“博物馆H5”视频被腾讯封杀，腾讯和抖音也各自发表声明。5月22日，抖音在公众号发布文章，称大量抖音视频遭腾讯封杀。

对此，专家表示，互联网公司之间的矛盾会带来行业净化，但希望不是常态。

DCCI互联网研究院院长 刘兴亮：腾讯和今日头条这两家公司的相互诉讼，背后是信息流的增多，是两家公司对信息流的争夺。对于受众来说，这些巨头们之间的战争，会给我们带来一些很好的益处。经过这样一个全民关注的事件以后，事情也会向一个更好的方面发展。

北京市北斗鼎铭律师事务所高级合伙人 祝伟：现在这个阶段，因为互联网公司的竞争越发激烈，所以这个案子中互相之间的矛盾、碰撞和诉讼纠纷是正常现象，但是我们希望这种情况不是一种未来的常态。