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腾讯头条战局升级，第二次“互联网大战”爆发

腾讯头条战局升级，第二次“互联网大战”爆发
2018年06月02日 22:08 新浪科技综合
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　　摘要：

　　腾讯、头条之争，本质上是对用户时间的殊死争夺。而双方交战背后，阿里成为影响战局的重要力量。

　　来源 | 全天候科技

　　作者 | 张少华 编辑 | 安心

　　从马化腾、张一鸣朋友圈互撕到腾讯、头条公关股对垒，再到双方互相拿起法律武器，将对方告上法庭，腾讯与字节跳动（今日头条母公司）的战争近期一路升级。3Q大战8年后，中国互联网界规模最大的一次“战争”爆发了。

　　6月2日，今日头条官方表示，腾讯利用垄断地位以各种理由、多次进行不正当竞争的行为。针对其中的“腾讯QQ空间拦截、屏蔽头条网页链接” “腾讯安全管家作为安全软件拦截、屏蔽头条网页链接”，今日头条已经起诉腾讯，目前两案都已于6月1日获得海淀区人民法院立案相关证据都已经提供给法院。

　　今日头条要求腾讯公司立即停止一切不正当竞争的行为，公开赔礼道歉同时赔偿今日头条公司共计9000万元人民币的经济损失。

　　就在昨日，腾讯在其官方微信号发表文章称，北京字节跳动科技有限公司（今日头条母公司）、北京微播视界科技有限公司（抖音短视频所属公司）近期对腾讯公司声誉造成严重影响，即日起将两家公司起诉，索赔人民币1元，并要求其公开道歉。

　　腾讯、头条各种互撕背后，他们本质上是在争什么？

　　双方近期频繁“互撕”

　　今年3月以来，今日头条与腾讯的纠纷就不断上演。

　　5月30日，新华网发文《多少道文件才能管住网游对少年儿童的戕害？》，文章指出，极易沉溺其中的网游，严重戕害少年儿童的身心健康，也酿成了无数家庭悲剧。加强网络游戏的监管力度，给少年儿童带来一个纯净的网络文化空间势在必行。对此，各部委文件一道又一道，媒体的批评一篇又一篇。但是，腾讯等大游戏厂商（平台）对此似乎无动于衷，几乎没有任何改正动作。

　　对于新华网的报道，今日头条以《新华社：要多少文件腾讯才肯收手》为题进行了全网推送。

　　今日头条的做法引来腾讯不满，腾讯公关总监张军微博随后表示，“新华社专门报道了腾讯在贵州的数据中心。请注意，这个是有电头的，货真价实。某些没有常识的人，可以看一看。另外，奉劝友商，别那么迫不及待嘛，改标题，改来源，全网推送，你还有什么做不到？”在配图中，张军附上了一张今日头条关于这一新闻的推送截图，很明白地在说“友商”就是今日头条。

　　今日头条随后发文解释此事称：下午新华网发布稿件《多少道文件才能管住网游对少年儿童的戕害》后，百度新闻弹窗，标题为《新华社：要多少文件腾讯才肯收手》，今日头条跟推百度新闻一样的弹窗内容。百度新闻弹窗修改了标题，把发布者从‘新华网’改为‘新华社’欠妥，从内容上看，并没有改变原意，也符合新闻报道的方式。我们值班人员跟推。

　　今日头条建议腾讯认真看一下新华网的文章，“腾讯旗下游戏是不是对少年儿童产生巨大的不良影响，而不是依靠自己强大的社会影响力，对各方施加影响和进行无端指责。”

　　字节跳动创始人兼CEO张一鸣今日也评论了头条推送新华网文章一事，称“昨天一天种种奇怪，甚至半点荒诞。事情经过如下，静候更多风暴。”

　　此前的5月25日，今日头条“兄弟”产品西瓜视频曾发表一篇名为《今天，我发现了腾讯的一个大秘密……》的文章，称腾讯对短视频平台在微信好友、朋友圈、QQ空间的链接区别对待，西瓜视频无法在这些位置正常出现，但近日腾讯发布的类似产品“下饭视频”则可以在这些位置正常显示。

　　更早之前的3月25日，很多网友反映自己分享到微信朋友圈的抖音链接被屏蔽。腾讯随后回应称，朋友圈一直有防刷屏机制，过了阈值就自动不可见，过凌晨12点自动恢复正常，屏蔽之说不存在。

　　一个多月后，张一鸣亲自为抖音鸣不平，与腾讯董事局主席马化腾在微信朋友圈“互撕”。5月6日，张一鸣转发了《谁说腾讯没有梦想》的文章，先是力挺腾讯和马化腾，但也在文章下面留言称：“如果（腾讯）不随便打压封杀应用和信息流动，就是更值得尊敬的公司了。”马化腾回复张一鸣“过敏了”、“平台一视同仁”。

　　5月8日，两人在朋友圈再度进行了一场“口水战”。张一鸣当日发布朋友圈，庆祝抖音Tik tok在第一季度的苹果商店下载榜中排名全球第一，并评论称：“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐。”

　　随后，双方在朋友圈互撕了多个回合：马化腾直接在张一鸣这条朋友圈底下回应——“可以理解为诽谤。”张一鸣则回复马化腾：前者不合适讨论了，后者一直在公证，我没想有口水战，刚刚没忍住发了个牢骚，被我们PR批评了。材料我单独发给你；马化腾接着回复说，“要公证你们的太多了“。

　　此后，双方矛盾进一步升级。5月17日，抖音以名誉权侵权纠纷为由起诉腾讯。抖音认为在腾讯公司运营的“微信”客户端上，微信公众号“快微课”发布文章虚构其视频来源，要求要求腾讯立即停止侵权，提供微信公众号“快微课”的注册信息及身份信息，赔礼道歉，并赔偿经济损失及维权合理费用共计100万元。

　　双方交火背后：争夺用户时间

　　有人分析说，从目前科技类公司的生意模型看，腾讯、阿里、百度、头条本质上都是在做流量的生意、广告的生意。

　　2018年第一季度，腾讯总收入为735.28亿元人民币，其中，网络游戏收入287.78亿元，社交网络收入180.99亿元；这一季度，腾讯网络广告业务实现55%的收入同比增长，其中，媒体广告收入同比增长31%至32.99亿元，社交及其他广告收入同比增长69%至73.9亿元。

　　这得益于腾讯强大用户基础。腾讯一季报显示，QQ月活跃账户数达到8.05亿；微信和WeChat的合并月活跃账户数达到10.40亿，比去年同期增长10.9%。

　　随着头条系产品的迅速崛起，其积聚用户和占用用户时间的能力让腾讯感到焦虑。

　　全天候科技获得的一份截至今年2月的融资材料显示，截至今年2月，头条系全球用户总数约10.5亿，去重后用户总数约9亿。其中，今日头条DAU约1.2亿，用户日均在线时长54分钟，是仅次于微信的第二大国民App。

　　根据QuestMobile的数据，过去3年，今日头条五大产品的日均活跃用户里，火山小视频、抖音段视频在最近几乎垂直攀升。

　　头条系产品中，目前抖音最火，日活已超过1亿。抖音也是目前最让腾讯忌惮的一款短视频app。不久前，腾讯重启了内部的短视频项目——微视。据公开报道，腾讯计划斥资30亿补贴短视频内容创作者。

　　在今年一季度财报发布后的分析师会议上，腾讯总裁刘炽平明确表示，“微视的使命就是向腾讯的社交App和浏览器App推送微视频，而这些微视频的制作可以基于网红视频，基于腾讯的长视频，音乐，综艺和体育等独家节目和内容。公司将大力投资微视平台，对其发展前景充满信心。”

　　一旦抖音从短视频延伸到社交，将进一步侵蚀腾讯的地盘。这是腾讯最不希望看到的。

　　阿里头条联盟战腾讯？

　　在腾讯、头条的战局背后，一个不可忽视的力量是阿里巴巴

　　在腾讯宣布起诉今日头条后不久，阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅在微头条公开表示，“这场起诉就是要让人闭嘴。依据法则就是微信法则。我挺今日头条。”

　　此前的种种迹象表明，今日头条与阿里巴巴越走越近。抖音短视频已经与淘宝进行了合作，在抖音上可以点击广告，直接进入淘宝进行购买。

　　在马化腾和张一鸣朋友圈互怼后不久，俞永福在社交媒体上公开表示“支持一鸣，其他的不说了。”

　　此前曾传闻阿里以及马云发起的云锋基金入股了今日头条，尽管双方都公开否认，但双方存在深度结盟的合理性——今日头条有丰富的流量池，阿里对新增流量有着天生的需求。

　　不过，也有一种观点认为，以张一鸣的个性，他要做的不是阿里联盟里的其中一支力量，而是要成为与阿里联盟并驾齐驱的力量，共同对抗腾讯。

　　无论头条与阿里的关系如何，腾讯已经成为他们共同的敌人。

　

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