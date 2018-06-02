腾讯头条大战全始末梳理，到底谁戏精？

文章来源：爱范儿

腾讯起诉今日头条，并索赔 1 元后；今日头条起诉腾讯，索赔共 9000 万元。

光看这两句新闻，信息量已经足够大。头腾大战、鹅头大战、抖腾大战……围观群众为今日头条和腾讯的这场战争起了许多的名字，眼看着势头就快赶上当年的‘3Q 大战’了。

图片来自：prevention1st

这场战争是怎么开始的，火力又是如何一步步加大的？

头腾大战始末

爱范儿先为大家梳理一下事件过程，故事很长，也很细，可以慢慢看。

3 月 2 日，从今日头条分享到微信朋友圈的文章链接对好友不可见；3 月 24 日晚上，从抖音分享到朋友圈的视频链接对好友不可见。（这不是第一次，去年也有几天出现过类似情况）

4 月 11 日，继快手、火山小视频被下架，内涵段子被永久关停后，微信表示将在互联网短视频整治期间，暂停短视频 app 外链直接播放功能，涉及的 app 包括微视、快手、抖音、西瓜视频等。

5 月 7 日，字节跳动（今日头条） CEO 张一鸣在朋友圈晒抖音海外版 Q1 下载量全球第一，并留言‘微信的借口封杀 微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐’，马化腾回复对方‘可以理解为诽谤’。

5 月 18 日，腾讯发布关于进一步升级外链管理规则的公告，明确提出‘外部链接不得在未取得信息网络传播视听节目许可等法定证照的情况下，以任何形式传播含有视听节目的内容’。5 月 21 日，微信再次发布补充公告，将前文所指的对视听节目做限制的公告条项删除。

5 月 18 日，抖音活动 H5‘第一届文物戏精大赛’因诱导分享被微信屏蔽，随后抖音在微信公众号发布推文《关于博物馆H5两次被微信封杀的情况说明》。

5 月 22 日，抖音再次在微信公众号发布推文《抖音的朋友们，对不起。》，控诉自己在腾讯视频上传的抖音短视频内容被下架，理由是‘视频封面图可能含有不宜传播的内容’。

5 月 25 日晚，今日头条在微信公众号发布推文《今天，我发现了腾讯的一个大秘密……》，通过‘活泼戏谑’的语气和大量表情包控诉腾讯，称自己旗下阳光宽频网（www.365yg.com）被腾讯管家识别为包含欺诈信息的网站。对此，腾讯安全团队就此回应称，上述域名含有大量以博彩为名的违法赌博内容，自动触发安全警告，时至今日仍有相当数量的恶意内容存在。

▲ 有人在该网站上发现了相关违法内容，图源见水印

5 月 30 日下午，新华网发布稿件《多少道文件才能管住网游对少年儿童的戕害》。当天傍晚，今日头条弹窗推送同一稿件，标题改为了《要多少文件腾讯才肯收手》，发布者也由‘新华网’变成了‘新华社’。

6 月 1 日，腾讯因上文中的文章起诉今日头条系，索赔 1 元并要求道歉。

同一天，抖音（可能是最后一次）在微信公众号发布推文《微信，辛苦了！朋友们，我们抖音见》，指控腾讯起诉自己，‘朋友圈就留给微视吧，抖音也累了’。

6 月 2 日早上，有关字节跳动（今日头条）起诉腾讯的两封起诉状在网上流传，分别指控 QQ 空间屏蔽头条链接及腾讯安全管家警告用户访问阳光宽频网两件事，要求公开道歉并赔偿共 9000 万元。从文件材料看，签署盖章的日期为 2018 年 5 月 31 日。

自此，‘头腾大战’白热化，进一步引发大面积关注。

这里还有另外两个关于腾讯的背景信息：

4 月 5 日，腾讯‘复活’曾经放弃的短视频产品微视，启用了全新的 logo 和 slogan。5 月 19 日，腾讯旗下‘下饭视频’在 App Store 悄然上线，并在随后的 10 天内进行了四次版本更新。此外，腾讯还低调上线了速看视频和时光小视频。

这一波互怼，头条不亏

许多人因此联想到了当年的 3Q 大战，甚至开始思考‘二选一，你选谁’，实际上这场纷争的扫射范围与 3Q 大战完全不可同语。当年 QQ 与 360 安全管家不可一机兼得，两者又恰好都是用户日常所需要用到的软件，因此给用户用电脑的日常造成了极大不便。

而目前为止，头腾大战给用户造成最大的不便，主要是不能将抖音等短视频链接直接分享到微信和 QQ，无法满足的是‘分享这个短视频/文章的欲望’，但对日常使用双方产品都没有太大影响。头条在起诉状中所维权的‘阳光宽频网’提供的是信息流服务，也并非用户的刚性需求。

所以你也可以看到，在这场纠纷中，普通用户扮演的多是吃瓜群众的角色，鲜有人义愤填膺地抱怨神仙打架凡人遭殃。

关注最多的，还是行业内的从业者和媒体人。

不知道还有没有读者记得，去年也是这个时候，最生活毛巾创始人‘毛巾哥’发了一封《致丁磊：能给创业者一条活路吗？》，指责网易严选上架最生活的同款毛巾且文案造成侵权，并暗示网易严选欺负创业者。在接下来的几天里双方一来一回反驳，事件几番反转，赚足了围观群众的西瓜籽。

尽管在这起纠纷中，毛巾哥和网易严选都受到了许多质疑和批评，但事件的结果是，两个品牌都获得了极大的关注。拿另一个行业来做例子，可口可乐和百事可乐年年发广告掐架，这么洗脑下来，无论是消费者还是经销商一提起可乐第一直觉只能联想到这两个品牌，这有市场份额的主因，也有广告互怼的功劳。

如果抖音被封后默不作声，这件事就这么过去了。抖音用户继续只在抖音 app 内刷视频，想分享就下载视频原文件再发朋友圈小视频，如果嫌麻烦甚至可能转用美拍、微视等。但抖音这诉苦三连发之后，原本不用抖音的微信用户也在朋友圈看到了相关消息的转发。

再加上腾讯的参战，头条完全由在敌方战场的被动，转变成了主动引导扩大战况播报范围。所以说，这一波，头条不亏。

有自媒体称，今日头条公关战术的大转变源于公关团队的调整，据悉，现任今日头条公关副总监的李亮是原 360 的公关。这种打法的结果是，同情抖音的人多了，吐槽抖音戏精的人也多了。

腾讯的‘封杀’是人们讨论最多的一个焦点。

在经历了 2010 年的负面舆论爆炸和后来的 3Q 大战后，腾讯其实变得温和甚至小心翼翼了许多。

年初腾讯新开发的信息订阅 app‘立知’被指责抄袭即刻后，腾讯便紧急下线了该产品；前段时间投资差评引发的质疑风波出来后，马化腾也为相关业务团队的决策做出了检讨，并发布声明称或将协商退股。

▲ 2018 年 4 月中国 app 排行，图片来自：AppAnnie

比起其他大厂，腾讯已经算很爱惜羽毛了。但在面对头条的快速崛起时，腾讯不得不提起重视。

腾讯是不是故意在微信里封杀抖音？封杀又是不是就意味着错了？

在商业角逐的世界里，对错难分，输赢易辨。

今日头条抖音短视频腾讯