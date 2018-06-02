今日头条起诉腾讯，阿里力挺

张一鸣。摄影：史小兵

腾讯与今日头条互相起诉背后的原因是什么？后续如何发展？

文| 武昭含

6月1日17：08，腾讯发布公告称：腾讯起诉今日头条系，索赔1元并要求道歉。

随后，发生了几件事，先是有媒体报道，今日头条官方回应称， “已经对腾讯的不正当竞争行为提出诉讼”。然后是抖音发文称：朋友圈就留给微视吧，抖音也累了。接着阿里王帅表示：我挺今日头条。最后是今日头条创始人张一鸣表示：“静候更多风暴。”

腾讯与今日头条互相起诉背后的原因是什么？后续如何发展？《中国企业家》多方采访后，逐一解读。

腾讯与今日头条必有一战

腾讯起诉今日头条系的公告发布后，据媒体报道，今日头条官方回应称， “已经对腾讯的不正当竞争行为提出诉讼”。

今日头条表示，腾讯利用垄断地位以各种理由、多次进行不正当竞争的行为。针对其中的“腾讯QQ空间拦截、屏蔽头条网页链接”， “腾讯安全管家作为安全软件拦截、屏蔽头条网页链接”，今日头条已经起诉腾讯，目前两案都已于6月1日获得海淀区人民法院立案，相关证据都已经提供给法院。今日头条要求腾讯公司立即停止一切不正当竞争的行为，公开赔礼道歉同时赔偿今日头条公司共计9000万元人民币的经济损失。

《中国企业家》发现，今日头条起诉腾讯的两份民事起诉状，日期都写着“二0一八年五月三十一日”。

刚刚，腾讯回复《中国企业家》称，他们向北京市海淀区人民法院提起诉讼，法院已立案。

腾讯表示，他们起诉今日头条系的出发点是针对碰瓷诋毁的商誉维权。

6月1日17：30，腾讯公关总监张军也发微博称：最近一系列的诋毁，攻击，对腾讯来说，已经是一个非常大的困扰。我们无意于任何口水之争，但再佛系，也有忍耐的限度，法律，是我们最好的解决途径。希望一切竞争，回归良性！这次诉讼，我们要求的就是要道歉！

但今日头条显然不这么认为，据财经网讯，对于腾讯的起诉，今日头条高级公关总监杨继斌回应称，在“技术BUG、视频许可证、视频整顿”等理由之后，终于有了最雄辩的封杀理由。恭喜前段时间一起被封的视频产品。

“这一仗迟早要打，迟打不如早打，对双方来说都是这样。”知名互联网专家刘兴亮分析，腾讯与今日头条之间，起诉也好，打口水战也好，背后是两家公司对信息流的争夺。信息流战役对双方来说，都是不容失败的，所有的起诉和口水战都是为了这个核心（信息流）。对今日头条来说，它是后起之秀，我们看到很多互联网公司在发展的过程中都是通过怼巨头发展起来的。比如360，当年的3Q大战，包括它后来与百度搜索的大战，也让它越打越强；再像京东，在发展的过程中也是不停地怼阿里等各路巨头，可以说，和巨头的口水战是后起之秀发展过程中的一种策略。

腾讯封杀今日头条系了吗？

在腾讯起诉今日头条系的公告中，腾讯表示，将暂停与北京字节跳动科技有限公司 、北京微播视界科技有限公司的相关合作。

腾讯回复《中国企业家》称，信任是所有商业合作的基础，头条系的种种行为“已经对该基础造成严重破坏”，并对腾讯公司构成不正当竞争侵权，致使双方商业合作无法继续。他们将暂停与今日头条系的相关合作，包括商业采购、投放资源以及其他商业服务性质的合作等。

昨天（6月1日），在科技媒体社群“山寨发布会”中，有群成员向腾讯公关总监张军求证，“腾讯宣布与今日头条系App暂停合作，包括暂停广告投放吗？”张军回应，“至少广告是不会再投了”，此前他还表示“据说我们在头条上投放的广告还不少”。

随后，今日头条旗下产品抖音短视频发文称：“相关合作”是什么？解释权属于腾讯，但看起来，分享是不可能继续分享的了。文中还表示：朋友圈就留给微视吧，抖音也累了，每次解释被封杀，还要被人称为“戏精”。

据报道，腾讯宣布暂停今日头条合作后不久，有人发现iOS版今日头条的资讯“分享到朋友圈”按钮已失效，抖音也无法正常分享。

对此，张军表示，微信没有封杀今日头条系App分享到微信朋友圈。张军还解释说，“使用哪个接口分享，是App自己的决定。不是我们不让分享，有可能是App把部分分享接口切到了系统接口上。”

据《中国企业家》测试，目前iOS版今日头条的资讯“分享到朋友圈”按钮没有问题。

知名互联网专家刘兴亮表示，目前腾讯与今日头条的纠纷，还处于商业战争的范畴，没有对用户造成伤害。但未来会不会超出范畴？目前还不好说。

阿里为何力挺今日头条？

6月1日18：48，阿里集团市场公关委员会主席王帅发微博称：这场起诉就是要让人闭嘴。依据法则就是微信法则。我挺今日头条。

这是目前唯一一个公开站出来力挺今日头条的公司高管。

4月27日，据自媒体“开柒”爆料，在今日头条最近进行的新一轮融资中，阿里巴巴将投入数十亿美元参与融资，并给出较高估值，甚至答应了不进入董事会、不要投票权等条件。

随后，王帅发布微博予以否认：“很多人今天在传头条和阿里的绯闻，实际情况是我们各自守身如玉。”

“阿里这次站出来表态，很大原因是敌人的敌人就是朋友，站出来支持一下，也是可以理解的。” 知名互联网专家刘兴亮认为，今日头条站队阿里，以后是有这个可能的，但从目前来看，还是单纯这两家公司的斗争。“根据我所了解到的信息，截止到目前，阿里投资头条是没有的事。而且今日头条发展到这个量级，肯定是想独立发展，而不是卖身给一家巨头。”

在2016年7月，也有消息称腾讯要以80亿美金估值投资今日头条，相关的投资案将于一周内完成。过了不久，张一鸣以一篇《Go Big or Go Home》辟谣称，很多同事跟他说加入头条的目的不是为了成为腾讯员工，他当然也不是。

张一鸣会怎么选择？

6月1日，今日头条创始人张一鸣也在微头条做出回应：“昨天一天种种奇怪，甚至半点荒诞。事情经过如下，静候更多风暴。”

张一鸣所说的事情经过，就是5月30日今日头条弹窗新华网批评腾讯游戏的事情。今日头条副总编徐一龙对此进行了解释。

当天，新华网发表题为《多少道文件才能管住网游对少年儿童的戕害？》一文，今日头条在则以《新华社：要多少文件腾讯才肯收手》为题进行了全网推送。

徐一龙称，“说弹窗与最近腾讯屏蔽我们的产品有关系吗？一点没关，不坦诚。”他还称，“我们在操作中也确实有问题，应该更谨慎，回原网站核对标题和出处，涉及腾讯的稿件反而更应注意。”

知名互联网专家刘兴亮认为，本来今日头条是攻方，腾讯是守方。但这一次腾讯抓住了今日头条的小辫子，就是它更改新华网的那篇报道，这确实是今日头条的硬伤。而且今日头条还甩锅给百度，它说是百度先改的。并不是说别人改了，你也可以改，甩锅这个做法是有点欠妥的。

附今日头条起诉状：