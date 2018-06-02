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美图公司CEO吴欣鸿发致歉信：美拍主动下架停更30天

美图公司CEO吴欣鸿发致歉信：美拍主动下架停更30天
2018年06月02日 17:29 新浪财经
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　　今日美图公司创始人兼CEO吴欣鸿公开发布题为《积极整改，共建清朗网络》的致歉信，称“美拍上出现了不符合社会主义核心价值观的内容和现象”，并决定于当天开始，主动对美拍热门频道内容停止更新30天、直播频道内容停止更新15天、安卓与IOS应用商店下架30天，下线并关闭美拍“校园”频道。

　　以下为致歉信全文：

　　积极整改，共建清朗网络。

　　亲爱的美拍用户们：

　　我代表美拍团队向监管部门、广大用户诚恳道歉。我们辜负了社会各界的信任与期许，美拍上出现了不符合社会主义核心价值观的内容和现象。产品出了问题，我是第一责任人。

　　我要向监管部门道歉。由于我们的思想认识不够深刻，平台没有及时调整审核策略，导致主体责任缺失。我辜负了主管单位一直给予的信任和支持。

　　我还要向美拍用户道歉。广大用户在美拍上创造了精彩纷呈的内容，让美拍成为了汇集潮流新青年的视频社区。但是我们没有认真重视用户获取正能量内容的需求，在建设正确的平台价值观、积极向上的舆论导向上犯了错误。

　　发现问题后，我和美拍团队彻夜讨论、反省。我们深刻地认识到：儿童和少年是国家的未来。为了给未成年人创造健康和谐的环境，我们将以最严的整改措施打造全新的美拍生态体系。

　　根据国家有关互联网管理第三方法律法规和站内用户协议，从即日起，美拍将对全站内容主动进行全面清查、整改：

　　1在2018年6月2日15时至2018年7月2日15时之间停止热门频道内容更新；

　　2. 在2018年6月2日15时至2018年6月17日15时之间停止直播频道内容更新；

　　3在2018年6月2日15时至2018年7月2日15时之间从安卓与iOS端所有应用商店下架；

　　4. 下线并关闭美拍“校园”频道。

　　美拍近期将重点投入未成年人保护体系的建设，我们努力的方向主要有：

　　一、加强团队核心价值观教育，增强对未成年人的保护意识。

　　针对团队内部，首先要加强社会主义核心价值观的学习，着重增强对未成年人的保护意识，并以此为指导，进一步对美拍视频社区的内容进行全面整治，真正履行好平台的主体责任。

　　二、全面完善内容审核机制，杜绝不利于未成年人的内容在平台上的传播。

　　1继续完善24小时人工+计算机内容审核机制；

　　2扩大人工审核团队规模，提高团队素质；

　　3对平台内的存量内容进行重新清查，对新增内容进行严格把关，杜绝不符合社会主义核心价值体系、不利于未成年人成长的内容在平台内传播。

　　三、全面完善未成年人保护体系。

　　1推进实名认证体系，对实名认证的未成年人用户采取保护措施；

　　2。 严格关闭未成年人用户直播权限，实施直播内容实时监测，发现直播主体为未成年人的一律强制终止直播，杜绝未成年人使用成年人账户进行直播的行为；

　　3严厉处罚主播在直播里诱导未成年人用户打赏的行为；

　　4上线“家长陪护模式”，针对未成年人用户设置家长控制密码，辅助家长对未成年人用户的网络使用行为进行教育和管理。

　　四、成立专案监督举报小组，恳请社会各界监督。

　　1美拍将升级现有的监督举报小组，以高标准、严要求监控本次整改工作的落实；

　　2开通社会悬赏举报机制。即日起，欢迎社会各界举报违法违规现象和行为，一经查实，根据情况每条奖励500-5000元。美拍24小时举报电话：010-82150483转1084，举报邮箱：jubao360@meitu.com。

　　“正直诚信、勇于担责、积极进取、换位思考”是美图公司的价值观。我恳请社会各界一起监督我们的整改情况，并提出意见和建议，帮助我们快速进步。

　　对于共同建设清朗网络空间，美拍责无旁贷。我们将以最诚恳的态度和最快的行动来完成整改。期待更美的美拍与您相遇。

　　美图公司创始人兼CEO吴欣鸿

　　2018年6月2日

　　
美图美拍
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