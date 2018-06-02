20岁腾讯PK 6岁今日头条，这战争会改变中国互联网吗

文章来源：中国新闻周刊

在互联网世界

即将消灭你的那个人

从来不会出现在一份既定的名单中

“谁会成为腾讯未来的敌人？”

2012年，在经历了最血腥的3Q大战后，马化腾在接受《失控》一书的作者凯文•凯利采访时，最后反问了对方这样一个问题。

马化腾得到的回答是：“在互联网世界，即将消灭你的那个人，从来不会出现在一份既定的名单中。”

确实，马化腾不会想到，就在半年年还参加了“东兴局”，坐在自己右手边第三个位置的“小弟”张一鸣，如今成了自己最大的敌人。

这场战事的导火索从大佬的朋友圈开始。

5月8日，张一鸣在微信朋友圈里晒出抖音的在海外应用市场排名第一的截图，并且评论道：“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运，挡不住抖音的步伐。”马化腾现身回怼：“可以理解为诽谤。”

5月18日，腾讯发布《关于进一步升级外链管理规则的公告》，公告明确提出“外部链接不得在未取得信息网络传播视听节目许可等法定证照的情况下，以任何形式传播含有视听节目的内容”。

按照这个规则，目前市面上人气火爆的快手、抖音、火山小视频、微博、唱吧、懒人听书、喜马拉雅FM、西瓜视频、秒拍、花椒直播、斗鱼直播等软件，都属于被“封杀”之列，因为这些平台都未取得公告所指的信息网络传播视听节目许可证。

在公关大战中，今日头条表现的异常活跃。5月25日，字节跳动（今日头条母公司）旗下产品西瓜视频发表了一篇名为《今天，我发现了腾讯的一个大秘密……》的文章，文中反讽道“封杀，很可能是腾讯表达敬意的一种方式！”

今日头条指控，西瓜视频在微信好友、朋友圈、QQ空间都无法正常出现。甚至在装了腾讯管家的电脑上，将会提示西瓜视频的网址含有欺诈信息。让今日头条更为不爽的是，由腾讯推出的西瓜视频姊妹款APP“下饭视频”在在微信好友、朋友圈、QQ空间却都能正常显示。

“一个山上，不能有俩老虎

一个朋友圈里，也不能有俩视频APP

怕是只有把我赶出腾讯的领地

才能让这个平行世界里的“我”活下去

怎么讲，被腾讯封杀的APP们

不要第一时间怀疑人生

这很可能是腾讯向你表达敬意的一种方式：

妙啊，咱们腾讯也来做一个！”

事实上，公关大战，其实是吃相非常难看的一种手段。不过，今日头条却乐此不疲，丝毫没有收手的打算。

最滑稽的表演，在5月30达到了高潮。5月30日下午15：40分，新华网发布稿件《多少道文件才能管住网游对少年儿童的戕害》，文章中点到了腾讯，称“仅仅一个多月，就有多个部委发布了三份措辞严厉的文件和通知，不可谓不重视。但以腾讯为代表的网游厂商（平台）们，一方面对部委的文件通知视若无物，敷衍了事，一方面高歌猛进。”

17：53分，今日头条以《新华社：要多少文件腾讯才肯收手》为标题进行了全网推送。新闻来源，从“新华网”变成了“新华社”。

腾讯公关总监张军在社交媒体上回应：“改标题，改来源，全网推送，你还有什么做不到？！”

而今日头条则“推锅”给了百度。今日头条在5月30日当晚作出回应，对外发布《关于今日头条<网友对少年儿童的戕害>》推送情况的说明》。说明称：5月30日15点40分，新华网发布稿件《多少道文件才能管住网游对少年儿童的戕害？》；17点21分，百度新闻弹窗，标题为《新华社：要多少文件腾讯才肯收手》；17点53分，今日头条值班人员注意到这个新闻，跟推了与百度新闻一样的弹窗内容。

今日头条还称：百度新闻弹窗修改了标题，把发布者从“新华网”改为“新华社”欠妥，从内容上看，并没有改变原意，也符合新闻报道的方式。

这篇回应最终画风一转，再提“封杀”一事。“希望腾讯真正能一视同仁，互联网短视频整治期间，微信封杀短视频链接；互联网游戏整治期间，也请封杀游戏链接”。

贯穿5月的口水战之后，一进入6月，战事很快升级，双方互相将对方告上法庭。

6月1日晚间，腾讯发布公告称，“今日头条”及“抖音”系列产品运营者北京字节跳动科技有限公司、北京微播视界科技有限公司涉商业诋毁及不正当竞争，对腾讯声誉造成严重影响，即日起于北京市海淀区人民法院正式提起诉讼。同时，腾讯要求两公司赔偿人民币1元，并在自有新闻媒体平台全量推送公开道歉。

“我们无意于任何口水之争，但再佛系，也有忍耐的限度，法律是我们最好的解决途径。”腾讯集团公关总监张军在新浪微博平台上这样表示。

6月2日，今日头条火速以其人之道还治其人之身，对腾讯发起了两起诉讼：“腾讯QQ空间拦截、屏蔽头条网页链接” “腾讯安全管家作为安全软件拦截、屏蔽头条网页链接”。

今日头条对外表示，目前两案都已于6月1日获得海淀区人民法院立案。今日头条要求腾讯公司立即停止一切不正当竞争的行为，公开赔礼道歉同时赔偿今日头条公司共计9000万元人民币的经济损失。

对于腾讯的起诉，今日头条对外继续指责为：“腾讯公司将诉讼作为竞争工具，这次诉讼实际目的不是为了1元钱，而是为封杀头条找借口。此前，腾讯已经找了很多各类借口，如产品BUG，阈值等等，甚至还借“视频整治”的名义对产品进行封杀。腾讯公司目前的诉讼行为，与此前多次的封杀头条系产品，其本质是一样的，就是以利用垄断地位进行不正当竞争。”

对于很多人来说，这次头条战腾讯，很容易联想到8年前那场惊心动魄的3Q大战，从操作手法，到指控名目，似乎还是“一样的配方，一样的味道。”

当年，腾讯模仿360制作网络安全类产品“QQ医生”，并与QQ捆绑推广。360当时为自保推出“扣扣保镖”发起反击。腾讯的“二选一”把“3Q大战”推向了高潮。2010年11月3日晚6点，腾讯发布《致广大QQ 用户的一封信》，宣布做出一个“艰难的决定”，要求在装有360软件的电脑上停止运行QQ软件，用户必须卸载360软件才可登陆QQ。这一举动激起网民的逆反心理，腾讯品牌遭遇前所未有的信任危机。

随后，腾讯起诉360。最终的结果是，“赢了官司，却输了舆论”。

而现在，一些声音认为，今日头条“碰瓷”腾讯，仍然是以前的套路：指责腾讯抄袭，指控腾讯垄断和不正当竞争。

在互联网世界，挥舞“反垄断的大棒”，指责对方垄断，往往是政治正确的一种象征，甚至会被视为挑战巨头的勇士。

今日头条不是第一次挑战巨头。2018年1月29日，今日头条发布声明称将起诉百度，原因是其利用垄断优势进行的“不正当竞争”的行为。百度立即反击，称今日头条一系列的公关行动和诉讼行为，治愈不了其对发展困境的焦虑。

很多人认为，3Q大战是中国互联网发展历史中的分水岭，“通过这场激烈的商业竞争，腾讯开始反思过去商业模式，逐渐由自建网络帝国的模式，过渡为通过收购、投资和兼并方式构建以腾讯为核心的产业生态圈这一商业模式。”

当年的360甚至表示，“3Q大战带来的益处之一是使腾讯变得更加开放，获益的是广大网民和消费者”。

但吴晓波在《腾讯传》中说，日后来看，“经此一役，互联网的法治及道德环境并没有得到改善。相反，3Q大战证明了丛林法则的胜利，就事实的真相而言，则称得上是一个罗生门，一百个观察者，一百个事实，一百个观点。”

他的看法，似乎不幸言中了。

他还认为，当时的结局，导致了“唯平台论”的奇特复活：开放主义的信徒不再迷信“开放万能”，因为互联网的资本主义特征远比他们设想的要复杂得多。那些反抗者，通过挑战垄断者，分享了垄断的利益。

赢家通吃的规则，在互联网世界展现的越来越清晰。因此，垄断和反垄断，竞争和不公平竞争，永远是霸主和挑战者必有的一战。

但最可悲的是，我们发现，8年之后，这个逻辑确实没有丝毫的改变。在面对同一赛道产品的竞争时，腾讯和今日头条，都或多或少的，重蹈了8年前的覆辙。

2010年，经历了3Q大战之后的马化腾，在一次演讲中总结了著名的“马八条”，其中有一条专门谈到垄断：“垄断是一个令人烦恼的罪名，但有的时候确实是一个假象的罪名。很多所谓的垄断公司，实际上在产业不断变革的时候，依然面临很大的危机。也就是说，在价值变迁迅速的产业里面，没有一个公司是可以高枕无忧的。所以说，挑战阿里巴巴、百度和腾讯，有人说是三座大山，有效方法不是建立一个类似的平台，形成一个垄断，而是能够顺应而上形成一个好的产业链，这才是一个好的方法。”

这样的清醒，也许腾讯有些陌生了，而今日头条还远远没有悟到。