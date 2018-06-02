真相惊人！"西瓜足迹"们是怎样让我们把游戏当事实的

文章来源：小强传播

最近我们的朋友圈被一款“西瓜足迹”小程序制作的图刷屏了。这款小程序深谙社交媒体营销之道，利用用户自身提供出行数据提高了参与度，毕竟它给我们提供了一个统计自己到过哪里的机会。它还通过超过百分之多少的用户这一数据来提高游戏性，地图形象直观，其他用户很容易通过二维码加入晒图大军。因此形成了病毒式传播。

从朋友圈反响来看，除了有的专家担忧隐私泄漏，还没有人怀疑数据的真实性。

调查发现，这款小程序的数据可能真的有点不靠谱。小程序入口界面告诉我们中国有“660”个城市。可是好奇的小强把所有除重庆以外的城市都选上，明明是“707”个城市。我只想问问程序猿，你的数学是语文老师教的吗？还有几十个城市到哪里去了？

调出程序的开发者，原来是南京回路教育有限公司，这个公司运营的公众号是游戏类，数据并非他们的专长。

如果继续测试百分比，会发现一些更有意思的结果。

只选一个城市，你也能超越10.2%的用户，可是西瓜大哥，这个程序里是不能不选择任何城市的。所以说，你这个10.2%难道是后台生成的还没出生的用户？！如果增加到两个城市，数字就会变成10.3%，3个是10.5%，4个是10.6%。说明数据有可能不是计算得出或者说数据代表性有很大的问题。即使数据由用户提供，这个百分比本身并不能代表它想表达的指标。

其他百分比，大家自行感受一下吧。从4个城市到5个城市，百分比忽然跃升为30%以上。从9到10个城市，忽然跃升到50%以上。

以前，小强也测试过其他类似游戏的数据，发现也不靠谱。可是为什么用户们还乐此不疲呢？后真相时代，我们根本不关心真相，而只想传播我们愿意传播的内容。一旦涉及数字或数据这种表达形式比纯文字的内容更能让用户去说服他人。因为用户们更愿意用“数字”这种形式来验证其内心有倾向性的答案，并不想考证数据的真假。

在很多新闻机构做的数据新闻都不能标注数据来源和方法（标注了反而影响可读性），不能指望一个游戏类小程序清楚地告诉你数据是怎么得出的。

然而，这样的媒介环境确确实实构成了我们的生存空间。可以大胆预测，未来我们所处的媒介环境将随着这类“数字”游戏大行其道，我们将越来越处在一个由我们主观意志叠加虚假或不完整数据构造的虚拟环境中。

在这样的环境里，人们不想追寻真相，追寻真相的人也许会成为异类。我们的信息茧房并不完全由平台或程序的算法织就，其中也有我们自己的游戏和情感天性。当算法利用了这种天性，虚拟世界会一步步成为我们的精神鸦片。让我们甘愿为此付出自己的隐私、数据和大把的时间。

客户端编辑的第三篇文章，祝大家周末愉快！

昨天梦见棠梨，送大家一首棠梨煎雪