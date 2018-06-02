腾讯今日头条互相起诉：已从抖音微视之争到全面对抗

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直击|腾讯起诉今日头条系 索赔1元并要求道歉

直击|今日头条起诉腾讯：要求道歉并赔偿9000万元

新浪科技讯 6月2日下午消息，在腾讯起诉今日头条后，今日头条对腾讯的起诉让两家的战事再度升级，从最初的抖音、微视之争，已经发展为腾讯系、头条系的全面对抗。

以下为新浪科技整理的腾讯、今日头条之战的时间线：

争端之初：抖音、微视之争

3月24日：

晚间，有用户反馈称，抖音链接疑似遭到微信朋友圈的屏蔽，用户微信的抖音链接，只能自己可见，好友无法看到。

3月25日：

凌晨，抖音短视频内容分享至朋友圈已恢复“所有人可见”。

上午，腾讯方面回应称，朋友圈有防刷屏策略，某个链接或域名单日分享超过一定阈值就会不可见，过了次日凌晨便恢复正常。

5月7日：

晚间，今日头条CEO在朋友圈发布了一条庆祝抖音海外版Tik Tok在App Store下载量全球第一的朋友圈，但随后引来与马化腾在朋友圈的争论。

8日凌晨，张一鸣在该条朋友圈下评论称，“微信的接口封杀，微视的抄袭搬运，挡不住抖音的步伐。”随后马化腾回复称，“可以理解为诽谤。”

张一鸣再回应称，“前者不合适讨论了，后者一直在公证，我没想有口水战，刚刚没忍住发了个牢骚，被我们pr批评了。材料我单独发给你。”马化腾表示，“要公证你们的太多了。”

战事升级：掀公关战

5月17日：

因认为微信公众号“快微课”发布文章虚构其视频来源，抖音短视频以名誉权侵权纠纷为由将腾讯公司诉至法院，要求其立即停止侵权，提供公众号“快微课”注册信息及身份信息，赔礼道歉，并赔偿经济损失等100万元。日前，海淀法院受理了此案。

原告抖音短视频诉称，4月2日，公众号“快微课”在腾讯微信客户端发布了《抖音，请放过孩子》一文，该文章内容引用了大量由用户拍摄的孩子视频，以及家长与孩子互动的视频，其中将明显带有“北京时间”、“秒拍”、“腾讯视频”水印的视频认定为是来源于抖音短视频。该部分视频内容含有危险动作，并且配上了“孩子一直在挣扎，一直在哭闹”、“惊悚”、“严重外伤”、“玩儿上命”、“拿孩子的命开玩笑”等一些会引起读者恐惧情绪的文字。

抖音短视频认为，“快微课”发布的文章内容，虚构事实、故意混淆视听。涉案文章发布后，大量微信用户受到误导进行转发、评论，且短时间内大量媒体转载该文章，造成极其恶劣的影响，导致抖音短视频名誉贬损、社会评价降低，侵犯了抖音短视频的名誉权。腾讯公司作为微信平台的网络服务提供者，对于网络用户在其平台上发布的内容，应尽到必要的注意及审查义务，但腾讯在未经核实、审查的情况下，允许网络用户在其运营的平台上散布不实言论，侵害了抖音短视频的合法权益。

下午消息，对于抖音起诉腾讯一事，腾讯公关总监张军在朋友圈表示，公众账号有完整的侵权投诉和处理流程，任何机构和个人都可以发起，也会第一时间处理。

“4月8日接到抖音投诉后，已经审核处理了一起账号，自问流程无误，来事不怕事，我们会积极应诉。”

5月18日：

上午，抖音的《第一届文物戏精大会》H5，在朋友圈刷屏。

不久后，抖音发布关于博物馆H5被微信封杀的情况说明，说明中称这款H5推出后，在朋友圈受到许多用户的欢迎。但非常遗憾的是，在不到24小时内，这款H5连续两次遭到了来自微信官方的封杀。

据悉，第一次封杀是今天中午12时，以“诱导分享”的名义被封杀，经抖音积极申诉反馈后，H5恢复了正常访问；第二次封杀今天下午3点，抖音陆续接到用户反馈，H5分享至朋友圈后，只能自见，无法被朋友看到，等同于封杀；抖音测试后发现情况属实。抖音方面还称关于H5连续两次被封杀的原因，在与微信官方积极沟通中。

下午，微信回应称，微信并未封杀，而是限流且申诉即可恢复一事。针对此类情况，若被处理方整改完成，可申请恢复，平台审核确认合规后，即可恢复正常分享。截至目前，微信官方从未收到该H5侧的任何申诉与沟通。

晚间，抖音短视频再度发布声明称，微信方面声明失实，对于微信的态度与处置，让其无所适从。抖音称，遵守了微信的规则，微信单方面认为“诱导分享”的文案已经于5月18日17时01分删除；因微信后台没有申诉按钮，在17时49分（也就是微信发布声明前）委托制作方发送邮件申请解封。但至今为止，未收到任何回复。

5月22日：

抖音短视频通过微信公众号发布一则致歉声明称，抖音的诸多视频已经惨遭微信封杀，下架的理由：“您的视频封面图可能含有不宜传播的内容，因此无法通过审核。建议修改资料后再重新提交审核。”

5月23日：

有媒体报道在腾讯QQ空间PC端分享今日头条文章链接时无法正常显示，腾讯QQ空间PC端分享今日头条文章链接时，弹窗会提示：“互联网短视频整治期间，平台将统一暂停直接播放。”但正文并非短视频，而是文字内容。

随后，腾讯方面回应称，有个别用户反馈“QQ空间PC端分享某些第三方链接无法正常显示”。经排查，该体验现一切正常。如有其他使用问题，也可通过客服平台kf.qq.com进行反馈。

5月25日：

晚间，今日头条在微信公众平台发文称，腾讯对短视频平台在微信好友、朋友圈、QQ空间的链接区别对待，称西瓜视频无法在这些位置正常出现，但近日腾讯发布的类似产品“下饭视频”则可以在这些位置正常显示。另外，西瓜视频在装了腾讯管家的电脑上时，被称是“有毒的诈骗犯”，暗指被腾讯不公平对待。

经测试，西瓜视频、下饭视频在QQ空间转发后播放均为直接跳转到第三方网站正常播放。此前曾有媒体报道腾讯QQ空间PC端分享今日头条文章链接时，弹窗会提示：“互联网短视频整治期间，平台将统一暂停直接播放。”但正文并非短视频，而是文字内容。对此，腾讯方面回应称，有个别用户反馈“QQ空间PC端分享某些第三方链接无法正常显示”。经排查，该体验现一切正常。

在微信朋友圈里，西瓜视频无法正常显示，会提示“互联网短视频整治期间，平台将统一暂停直接播放”，下饭视频可以正常跳转播放。不过短视频整治开始时，下饭视频还未上线。当时腾讯曾表示，微信、QQ将在互联网短视频整治期间，暂停短视频APP外链直接播放功能，涉及的App包括微视、快手、抖音、西瓜视频等。目前微视的短视频无法在朋友圈正常显示，而未涉及到的美拍等均可在朋友圈正常显示。

5月26日：

对于腾讯管家提示今日头条含诈骗信息被今日头条暗指不公一事，腾讯回应称，5月16日，腾讯安全云部监测到域名m.365yg.com 含有大量以“腾讯分分彩”为名义的违法赌博内容，并通过互联网渠道大规模传播（该域名传播的URL恶意网址的比例超高，超过80%），影响大量用户。

腾讯方面表示，基于腾讯安全云风险网址数据库的相关软件自动于5月16日对其进行了“整站提醒”，告知用户风险。至5月18日，在上述恶意内容的比例有所下降的前提下，“整站提醒”已自动解除。

5月27日：

西瓜视频发布声明称，腾讯回应中提到的“腾讯分分彩”，是一种根据腾讯QQ在线人数来进行博彩的新型诈骗方式。本周末，西瓜视频进行全站排查，处理掉相关视频500余起。

没有及时排查新型的博彩视频，这是西瓜的失职。但腾讯所谓“ 该域名传播的URL恶意网址比例超高，超过80%“的说法纯属造谣，西瓜视频完全不能接受这个说法。“另外，从你们5月16日开始拦截，到5月18日称恶意链接比例下降取消拦截，整个过程没有跟西瓜进行过任何沟通。”

此外，在排查过程中，在腾讯相关产品，包括天天快报、QQ空间、QQ看点、QQ群，甚至微信公众号上，也存在大量腾讯分分彩内容。

5月30日：

腾讯公关总监张军发微博剑指今日头条，“奉劝友商，别那么迫不及待嘛，改标题，改来源，全网推送，你还有什么做不到？！”

根据张军微博中的截图，今日头条在旗下App推送了“新华社”的文章，文章称“网游严重戕害少年儿童的身心健康，腾讯等大游戏厂商对此似乎无动于衷，还需要多少道文件，腾讯们才肯稍加收手？”

5月31日：

晚间，今日头条回应推送批腾讯文章，为跟推百度新闻。今日头条方面称，正值游戏整治期间，也逢六一儿童节前，新华网发表的文章，内文明确提出了对腾讯为代表的网游厂家的批评。百度新闻弹窗修改了标题，把发布者从“新华网”改为“新华社”欠妥，从内容上看，并没有改变原意，也符合新闻报道的方式。“我们值班人员跟推。”

全面爆发：腾讯和头条互相起诉

6月1日：

下午，腾讯发布声明称，因认为今日头条的行为对腾讯公司构成不正当竞争及侵权，也严重破坏了商业合作的信任基础。腾讯将暂停与北京字节跳动科技有限公司 （“今日头条”实际运营公司）、北京微播视界科技有限公司（“抖音”实际运营公司）的相关合作。

腾讯公司在声明中称，2018年5月以来，“今日头条”及“抖音”系列产品的实际运营者北京字节跳动科技有限公司 、北京微播视界科技有限公司通过其自有新闻媒体平台等渠道大量发布、传播贬损诋毁腾讯公司的言论、文章或视频。5月30日，今日头条甚至通过故意修改标题、篡改文章来源的方式，在其自己控制运营的数亿级新闻媒体平台上大范围主动推送文章《要多少文件腾讯才肯收手》，严重侵害了腾讯的公司声誉。

腾讯表示，即日起于北京市海淀区人民法院正式起诉北京字节跳动科技有限公司 、北京微播视界科技有限公司，要求索赔人民币1元，并要求两家公司在自有新闻媒体平台全量推送公开道歉，同时将暂停与两家公司的相关合作。

晚间，抖音对腾讯暂时终止相关合作作出回应，称“相关合作”是什么？解释权属于腾讯，但看起来，分享是不可能继续分享的了。“现在，广阔的朋友圈，都是腾讯为微视打下的江山、承包的鱼塘。我们衷心祝愿，在这个没有抖音的朋友圈里，微视能改进产品，能如鱼得水，能一统天下。朋友圈就留给微视吧。”当晚，今日头条官方表示。“已经对腾讯的不正当竞争行为提出诉讼”。

另外，腾讯公司公关负责人张军在科技媒体社群“山寨发布会”中表示，微信没有封杀今日头条系App分享到微信朋友圈。

6月2日：

上午：今日头条官方表示，腾讯利用垄断地位以各种理由、多次进行不正当竞争的行为。针对其中的“腾讯QQ空间拦截、屏蔽头条网页链接” “腾讯安全管家作为安全软件拦截、屏蔽头条网页链接”，今日头条已经起诉腾讯，目前两案都已于6月1日获得海淀区人民法院立案相关证据都已经提供给法院。

今日头条相关负责人称，依据《反不正当竞争法》和《民事诉讼法》，针对“腾讯QQ空间拦截、屏蔽头条网页链接”、 “腾讯安全管家作为安全软件拦截、屏蔽头条网页链接”两案，今日头条要求腾讯公司立即停止一切不正当竞争的行为，公开赔礼道歉同时赔偿今日头条公司共计9000万元人民币的经济损失。

“腾讯公司目前的诉讼行为，与此前多次的封杀头条系产品，其本质是一样的，就是以利用垄断地位进行不正当竞争。此次诉讼，腾讯是把诉讼当成了竞争工具，这次诉讼实际目的显然不是为了1元钱，而是为封杀头条找到合理借口。此前，腾讯已经找了很多各类借口，如产品BUG，阈值等等，甚至还借‘视频整治’的名义对产品进行封杀。”今日头条方面表示。（宵寒）