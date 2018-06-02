抖腾大战三百回合：各自拿起了“诉讼”利器

钛媒体编辑丨张远

微信杀死了“一键分享”，两个月时间，抖音、微信产品级的较量如今已经升级为一场抖腾大战。

回顾事件全程，抖音和腾讯经过三大回合的轮番较量，最终各自拿起了“诉讼”利器：

第一回合：（4月2日 — 5月17日）张一鸣质疑微信“封杀”vs 马化腾怒回“诽谤”

[导火索] 抖音/火山小视频等朋友圈短分享“仅自己可见”

第二回合：（5月18日 — 5月23日）腾讯发布‘外链禁令’ vs 抖音质疑腾讯“搞垄断”

[导火索] 抖音“第一届文物戏精大赛”H5被微信封杀

第三回合：（5月25日 — 6月1日）腾讯起诉今日头条“声誉”侵权 vs 抖音发文“我们抖音见”

[导火索] 今日头条弹窗推送新华网文章《多少道文件才能管住网游对少年儿童的戕害？》，并把标题修改为新华社和腾讯：《要多少文件腾讯才肯收手》，被腾讯公关怒怼；

。。。。。。（未完待续）

显然，大战才刚刚开始，腾讯昨夜以“起诉抖音索赔1元”为标志，这场没有硝烟的战争愈加激烈。

而在前面几轮回合中，腾讯方面并不低调的做了两件事：在第一个回合期间，4月2日，腾讯复活曾经的短视频产品“微视”；在第二个回合期间，5月25日腾讯旗下另一款短视频产品‘下饭视频’上线。

谁还记得七年前的腾讯，在3Q大战中同样被迫应战，最终逼迫用户“二选一”？

谁还记得七年前的一篇文章《狗日的腾讯》和 3Q 大战的结局？

抖腾大战几番较量全程回顾 （钛媒体内容中心独家制图，图文编辑/郭丛笑）

打到腾讯的哪根“软肋”？

每一次被卷入战局，都让腾讯暴露出软肋，令对方“有机可碰”。

而每一次，腾讯积极迎战。法律纠纷之所以会上升到“大战”的层面，都是因为对方虽然体量不可与腾讯相比，然而都站在了“道德的制高点”，裹挟了充沛的对腾讯的“敌意”。

回复2010年的那一场 3Q 大战（360和腾讯QQ在桌面电脑时代的一次产品及企业竞争），之所以不少人站队360，就是因为“狗日的腾讯”背负着“企鹅过处，寸草不生”的抄袭者骂名。

在互联网创业者和一些用户的心里，彼时的腾讯是行业公敌，他们盼望着有一个挑战者能够出现，“红衣大炮”周鸿祎击正适时出现。

张一鸣和马化腾在朋友圈“互怼”

这一次的“大炮”，是同样性格强势的张一鸣。

头条在上述 3 个月的回合中之所以步步紧逼，已在舆论争夺战的层面先发制人。正如当年的360一样，它也自恃有民意撑腰，背后站着那些无法自由分享的用户，同样面临“封杀”的同盟者。

一个抖音的背后，还有众多不满于微信扶持拼多多等“嫡系”的开发者们，快手等短视频、朋友印象这样的分享小程序，都曾先后被微信挡在“墙外”；但是，他们很难拥有发声的资格。

在“文物戏精”H5被禁分享后，抖音高管曾在朋友圈发声，表明对于“产品竞争”的理解，“正当的产品竞争，那是君子在战场上一决高下，怎么做好产品体验，更好的服务用户，才是一场公平体面的较量。”

因此，面对巨头平台的“封杀”，“搞垄断”、“伤害用户体验”是抖音同盟者们最大的筹码。

抖腾大战，绝不仅仅是一场公关战、法律战。

2010年3Q大战期间腾讯弹窗请用户“二选一”

3Q大战，本质上是PC端入口和用户的争夺；如今的“抖腾大战”，本质上是双方关于移动互联网秩序的一场拉锯。

头条之所以挑起战争，正是看准了目前腾讯的最大弱点之所在，那就是在微信平台既当裁判又下场踢球。在成为事实上的移动操作系统之后，本该奉行“网络中立”的腾讯，却不惜“公器私用”，一边“封杀”竞品，一边扶植自己的“内部势力”。

3Q大战的结局，不是官司的输赢，而是最终指向了腾讯的生态战略：大战后，腾讯决定张开怀抱、向开发者全面开放。

当然不会承认微信反而在走“封闭”的回头路。然而，其“投行化”转向确实与开放战略背道而驰。

无论是为京东、蘑菇街、唯品会等提供“特权入口”，还是为拼多多提供“通行证”，抑或是为see 小电铺这样的生态企业提供官方背书，虽然腾讯从来不承认自己有所偏袒，却完全无法摆脱嫌疑。

为什么微信不能像Facebook一样完全开放？

当然，相比3Q大战之前“产品全家桶”的腾讯，如今的微信生态已经足够开放多元。

微信公众平台，已经滋养了上千万的内容创作者、小程序和小游戏正在打造仅次于应用商店的开发者生态。

既然如此，微信能不能像Facebook一样，怀抱着更伟大的“连接器”使命，放弃为腾讯系产品“导流”的私心，放弃通过投资和收购去分享微信生态红利的想法，从而摆脱猜疑和指责呢？

《Facebook效应》一书中曾写到，Facebook为了全面转向开放平台，不惜砍掉自己原有的功能。如今，Facebook 98.6% 的收入来自于广告，而不是来自于游戏、投资收益等。

毕竟在帮腾讯赚钱上，腾讯社交广告还无法单挑大梁舍弃自家产品线和“投资帝国”。同时，让微信走向完全开放，对于腾讯来说无疑代价太大，资本市场更是难以承受。

腾讯选择了战略投资的方式，去分享生态企业红利则，一种腾讯式的“路径依赖”。

当然，腾讯未彻底开放不仅是出于“私心”。业内人士曾经透露，3Q大战之后，马化腾曾经在总裁办公会议上组织高管认真讨论过开放的话题，最终令他止步的原因是：中国的开发者鱼龙混杂，尚未准备充足就开放可能会影响到用户的信息安全。

也是在今年，Facebook深陷“数据泄露”丑闻，一定程度上证明了马化腾当年谨慎之必要。

微信之所以难学 Facebook，还因为私密社交网络相比开放社交网络，广告业务的天花板更低，2018年一季度腾讯社交广告收入已经出现了环比下降（官方解释是因为第一季的淡季影响）。

微信之所以不像 Facebook 一样完全开放，也是看到了 Facebook 在开发者分成收入上的杯水车薪，至今Facebook 的开发者分成收入仍不足总收入的2%。

微信和 Facebook 作为新一代的通讯网络，面临着和运营商一样的“管道化”命运。

微信的管道化，也成为抖音系产品大战腾讯的最核心理由：网络运营商没资格拦我。

对于抖音、拼多多、小程序这些“免费借道”微信的产品，微信不可能真的去收取过路费。由于是用户自发传播，而非微信主导流量分发，所以更不可能像阿里那样采取竞价排名、广告推广等收入模式。

微信，如今正在寄希望于小程序扭转“管道化”的命运，至少可以让它成为像 App Store 一样的应用商店。

然而成为拼多多、成为差评的股东，这种方式会与“网络中立”原则相悖。出于对生态健康的维护，微信不可能赤果果“钦点”（投资差评被差评就是一次教训），只能通过财务投资的低调方式。

此外，腾讯投资的“快手”，并因为没有得到流量倾斜，未能阻击抖音的狂飙崛起，也在心有异志地在打造自己的社交帝国。

夹击之下，腾讯不得不重启自家的产品——微视。

头条的底气

回顾下 Snapchat 诞生之后，扎克伯格有多焦虑。

2011年“阅后即焚”模式的 Snapchat 诞生，逐渐长大。当时已经足够开放的Facebook，第一反应也是去下手封杀，还几次三番地去去山寨后来者；最后，扎克伯格还通过收购 Instagram、WhatsApp来阻止私密连接的进一步流失。

几年前，Facebook 也曾对后来者 Snapchat 封杀、山寨，发起防御战争

一样的道理。

对于微信、Facebook这样体量的巨头，当新的连接方式出现的时候，不可能不格外警惕。

此前，微信早期的壮大过程中，没有“后顾之忧”；如今，走过了生命周期的扩张期，到了社交网络的红利期接近尾声，终于迎来抖音这样的强劲挑战者；微信不焦虑，谁焦虑？

2017年，试图通过“互写点评”的方式转移走微信好友关系的朋友印象，同样遭微信“封杀”，但现实是，小公司并没有头条系产品的底气，能去回怼腾讯。

近两年来，头条系连出爆款，意味着头条的信息网络生态，正在开始自我快速扩展、提携，几乎已经不需要借助于微信的社交管道。

“死磕”腾讯，只不过是抖音的战术策略而已。

头条系产品尤其是抖音的快速崛起，信息和娱乐内容分发上，AI+算法已经一定程度上优于社交分发，且，你不得不承认，头条系已经用新的分发方式“驯化”了用户。

连接人和内容、人和内容生产者，不一定非要借助微信、借助流量巨头，独立出来反而效率更高。

腾讯的积极应对，在这场“抖腾大战”前就开始了。如开篇提到，腾讯先后复活了竖屏的微视，25号又低调上线了横屏的“下饭视频”，其早已在短视频社区方面排兵布阵，不容有失。

如果仍然无法阻止头条系的步伐，不排除未来微信会像Facebook一样全面“视频化”，在微信公号体系之外直面今日头条。

无论这次抖腾大战将如何落幕，又将是一场关于“开放”的大论辩：腾讯会否借此再次认真思考超级平台的“公私界限”，以及作为类运营商的互联网基础设施的“社会责任”？而正在建立自己的内容生态的头条，同样难逃这样的拷问——TA将如何处理与微博、淘宝若即若离的关系？

逼迫用户“二选一”的时刻，又要到了。（本文首发钛媒体，主笔/张远，编辑/葱葱，资料整理/郭丛笑、刘炜心，李程程对本文亦有贡献）