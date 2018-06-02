焦点解毒｜腾讯战头条，争的不是短视频，是社交

文章来源：36氪 九连环 张信宇

核心提示 腾讯和今日头条的争端，症结不在短视频，在社交 头条旗帜鲜明倒向阿里，最终还是腾讯、阿里的竞争 大公司之间的封锁，损害的是用户利益

3Q大战之后，时隔8年，中国互联网圈里火药味最浓烈的大战开始了。

腾讯还是那个腾讯，但互联网圈里的风水轮流转，坐在马化腾对面的人换成了今日头条。作为管理者，马化腾和张一鸣此前的风格都以低调温和著称，但这回的头腾大战，却是以这两位CEO在朋友圈亲自下场打嘴仗为信号打响的。

CEO的发言相当于下战书，腾讯和今日头条公关部的执行力和战斗风格在这之后的一个月里表现得淋漓尽致。 但这几天最热闹的恐怕不止是双方公司的公关部，还有海淀法院，分别接到腾讯起诉今日头条，以及今日头条起诉腾讯的申请，双方要求的赔偿金分别是1元和9000万。

钱不是最重要的，双方此后在公关投入，以及诉讼方面的花费大概会在很长一段时间内不设上限，赔偿金只是象征性的数字，表态才是最重要的。

腾讯和今日头条不得不战，一个是咄咄逼人，不掩进攻信号，一个是业务之根本遭受威胁，一定要遽起而灭之。这次大战，给用户，给整个互联网圈带来的震荡，也许比3Q大战的影响面还要广泛。

短视频之争只是表面，社交才是关键

尽管知道如今在朋友圈发言，就跟开个小型媒体发布会无异，张一鸣和马化腾还是直接在朋友圈呛了起来。

表面上看，争端起源于张一鸣批评微信封杀抖音，微视抄袭搬运抖音，但这场战争的风暴眼已经不是抖音还是微视二选一，也绝不仅仅是短视频之争了。

错过短视频，错过信息流的机会对腾讯来说都不是最重要的，腾讯的忧虑是，如果头条系产品向前一步开始攻社交的地盘，腾讯赖以为流量池的微信、QQ就会受到威胁——是的，现在来看微信的地位无人可撼动，但腾讯必须像一只狮子一样，警惕一切地盘被抢的征兆。日活超过1亿的抖音，是那个最有可能的威胁者，以内容黏住用户，从内容跨越到社交，显然也是张一鸣的野心。

在互联网创业圈，有个普遍共识是，通讯和社交是最好的商业模式。一个商业模式满分为10分，通讯和社交是满分，内容也许只有七到八分。如果不能摆脱流量上对外部采购和分享的依赖，始终有受制于人的隐患。手握微信和QQ的腾讯，把住了用户社交的命门，但想取而代之的公司并不在少数。

有业内人士向36氪表示，抖音打算上线照片分享（而不仅仅是短视频）的功能。 一张被分享的照片，就是一条“朋友圈”。今日头条主App没能做到的事情，抓住人们主动分享，主动观看心理的抖音，也许能够在产品上引导人们做出更深度的信息倾斜，起码在绑定帐号，消费内容这一步上，抖音已经成功了。

说立知模仿即刻，腾讯可以把内部孵化产品立知毫不留情地下线，批评投资差评是破坏版权保护规则，腾讯马上内部反省撤回已经签订的投资协议，但侵占腾讯的社交和通讯地盘，哪怕只有一点点苗头，腾讯也会毫不留情地以一切资源来做捍卫和防御，哪怕以公开宣战的方式。

腾讯的官方微信推送对头条的起诉公告之后，腾讯方面向36氪进一步解释说，被暂停的“相关合作”包括商业采购、投放资源以及其他商业服务性质的合作等。但字节跳动和微播视界两家公司主体之外的头条系产品、所投资的公司不在声明提及的范围内。

起码到目前为止，受影响的都是B端的资源，用户暂时是安全的。

头条站队阿里，所有战争最后都是AT

目前，抖音的用户仍然能绑定微信与QQ账号，但这种局面可能不会持续太久了。腾讯此次起诉之后，别说更高级的社交关系链，抖音连最基础的昵称头像登陆接口恐怕也将被关闭。

一方面，今日头条需要加快统一账号体系的建设，或者干脆做一款基础社交产品出来；另一方面，它完全可能加速倒向中国互联网的另外一个巨头，阿里巴巴。

腾讯宣布起诉今日头条后不久，阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅在微头条明确表示：“这场起诉就是要让人闭嘴。依据法则就是微信法则。我挺今日头条。”

此前，已有种种痕迹显示头条与阿里正在越走越近：头条与微博关系缓和、抖音购物车尝试接入淘宝、俞永福和王帅相继表达对头条的支持。

在TMD小巨头中一直以不站队、不拿巨头投资为标志的今日头条，似乎在跟对手腾讯一起，将自己越来越往阿里阵营里推。此外，头条系产品令人恐怖的用户粘性和停留时长，与淘宝的内容生态化战略亦不谋而合。所有故事说到最后，落脚点都是腾讯和阿里，这个结论很乏味，但是这种旗鼓相当的对抗，仍将在很长一段时间内主宰中国互联网。

如果一个人突然来到当下的中国互联网，他一定很难想象当年马云在杭州还能团结马化腾举办西湖论剑，也很难想象京东曾接入支付宝、刘强东曾去马云办的网商大会领奖。

互联网还小的时候，大家都很团结；互联网无处不在了，巨头要成为基础设施，创业公司以站队巨头为荣，商业模式To VC、To AT。

而最终如果走向大公司之间相互封锁的商业竞争，可能会是一场负和博弈。