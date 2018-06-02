直击|今日头条起诉腾讯：要求道歉并赔偿9000万元

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新浪科技讯 6月2日上午消息，昨日，今日头条官方曾回应腾讯起诉今日头条系一事称， “已经对腾讯的不正当竞争行为提出诉讼”。

今日，今日头条官方表示，腾讯利用垄断地位以各种理由、多次进行不正当竞争的行为。针对其中的“腾讯QQ空间拦截、屏蔽头条网页链接” “腾讯安全管家作为安全软件拦截、屏蔽头条网页链接”，今日头条已经起诉腾讯，目前两案都已于6月1日获得海淀区人民法院立案相关证据都已经提供给法院。

今日头条相关负责人称，依据《反不正当竞争法》和《民事诉讼法》，针对“腾讯QQ空间拦截、屏蔽头条网页链接”、 “腾讯安全管家作为安全软件拦截、屏蔽头条网页链接”两案，今日头条要求腾讯公司立即停止一切不正当竞争的行为，公开赔礼道歉同时赔偿今日头条公司共计9000万元人民币的经济损失。

“腾讯公司目前的诉讼行为，与此前多次的封杀头条系产品，其本质是一样的，就是以利用垄断地位进行不正当竞争。此次诉讼，腾讯是把诉讼当成了竞争工具，这次诉讼实际目的显然不是为了1元钱，而是为封杀头条找到合理借口。此前，腾讯已经找了很多各类借口，如产品BUG，阈值等等，甚至还借‘视频整治’的名义对产品进行封杀。”

昨日，腾讯发布声明称，即日起于北京市海淀区人民法院正式起诉北京字节跳动科技有限公司 、北京微播视界科技有限公司，要求索赔人民币1元，并要求两家公司在自有新闻媒体平台全量推送公开道歉。腾讯称将暂停与上述两家公司的相关合作。

腾讯公司在声明中称，2018年5月以来，“今日头条”及“抖音”系列产品的实际运营者北京字节跳动科技有限公司 、北京微播视界科技有限公司通过其自有新闻媒体平台等渠道大量发布、传播贬损诋毁腾讯公司的言论、文章或视频。5月30日，今日头条甚至通过故意修改标题、篡改文章来源的方式，在其自己控制运营的数亿级新闻媒体平台上大范围主动推送文章《要多少文件腾讯才肯收手》，严重侵害了腾讯的公司声誉。

腾讯表示，上述行为不仅对腾讯公司构成不正当竞争及侵权，也严重破坏了商业合作的信任基础。基于此，将暂停与北京字节跳动科技有限公司 、北京微播视界科技有限公司的相关合作。

对此，抖音发布回应称，“‘相关合作’是什么？解释权属于腾讯，但看起来，分享是不可能继续分享的了。这可能是二十岁的腾讯，送给不到两岁抖音的儿童节礼物吧。”并表示，“朋友圈就留给微视吧”。

附起诉状：