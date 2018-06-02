又一集资诈骗大案宣判！共计433亿元 涉及5万多人

近日，一起金额超过433亿的集资案件，迎来一审判决！

据大河网报道，日前，河南省安阳市中级人民法院在汤阴县人民法院刑事审判庭对河南超越企业集团实际控制人杨清河集资诈骗、贷款诈骗一案公开宣判，杨清河一审被判无期徒刑，并处没收个人全部财产。

集资诈骗共计433亿元 涉及5万多人

▲杨清河被带入庭审现场（图片来源：大河网）

据中新网消息，1967年8月出生的杨清河曾担任过河南省十一届人大常委、河南省工商联副主席、安阳市十二届人大常委、安阳市工商联主席、安阳市总商会会长等多个职务。

1988年至2014年，杨清河自己或指使他人先后成立了安阳市读去读来读书社、安阳市超越置业中介有限公司、安阳市殷商文化传播有限公司、河南省超越置业集团有限公司、超越实业有限公司等77家公司、团体，而杨清河是上述公司、团体的实际控制人。

经审理查明，1992年1月至2015年11月，杨清河未经国家金融管理部门批准，先后以借书押金、诚信理财、投资房地产、投资煤矿、购房认筹、原煤预定、超越人基金等形式，通过发布广告、召开见面会等方式进行宣传，以月息1分至3.6分的高利息、高回报为诱饵，面向安阳市及周边地区吸收群众资金。

截至案发，超越集团共吸收集资群众本金共计433亿元，涉及51354人。其中，投资于煤矿、房地产、金矿的资金为10.05亿元，其他大量的集资款用于偿本付息，社会捐赠，购买房产、车辆、金币、文物、工艺品、字画，办理高尔夫会员等方面支出。

▲超越集团非法集资车辆清单

贷款诈骗2.4亿元

超越集团无力兑付集资款、严重资不抵债后，杨清河明知超越集团背负巨额债务，没有偿还能力，隐瞒上述事实，于2013年6月编造归还建设彰德府威尼斯印象（彰德府购物中心）一期股东借款的虚假理由，使用虚假的财务报表和三方监管协议，使用非法集资款建设的涉案赃物不动产做抵押，以安阳彰德府置业有限公司的名义在光大银行（3.970， 0.00， 0.00%）郑州黄河路支行贷款1.9亿元。

2014年3月，杨清河再次编造归还建设超越城市广场项目借款的虚假理由，使用虚假的财务报表，使用非法集资款建设的涉案赃物不动产做抵押，以河南省超越置业集团有限公司的名义在光大银行郑州黄河路支行贷款5000万元。

骗取上述两笔贷款后，2013年6月至2015年10月，超越集团原有资金、贷款资金、其他资金收入共计为3.57亿元，共支出资金3.21亿元，其中生产经营支出为7807万元，其他资金用于归还银行贷款本金及利息、支付承兑汇票非法贴现费用、归还非法集资利息、用于办公费等日常费用、用于高尔夫会费、购买家具和车辆、杨清河个人挥霍等。

用低价白酒抵付融资利息

另查明，2014年11月至2015年11月，超越集团资金链断裂后，为掩盖其集资诈骗债务总额，杨清河伙同他人通过购买低价白酒高价抵顶集资票据的方式收回683.6万元集资票据，以抵销杨清河的集资债务。

据中国基金报报道，超越集团资金链断裂后，为掩盖其集资诈骗债务总额，杨清河伙同他人购买低价白酒高价抵顶集资票据，以抵销杨清河的集资债务。

据法院消息，2014年11月至2014年12月，杨清河和张海生商讨后，张海生召集超越集团26名职工入股，以25万元的价格从泸州窖龄年份酒业有限公司购进白酒2328箱（6瓶/箱）。

利用集资群众急于兑付集资款的无奈心理和对白酒价格的错误认识，将其中购进价格为223万元的2055箱零2瓶白酒采取收取80%集资票据加20%现金（折合共计166万元）的方式兑付给超越集团的集资群众，其中收取集资群众集资票据133万元交给超越集团抵消杨清河集资债务，收取现金33万元按入股比例分给入股人员。

2015年1月至2015年11月，杨清河又指使李四兵、申正义以同样方式给集资群众兑付并从中牟利。杨清河伙同他人诈骗数额共计650多万元。

警惕！不靠谱的投资品都有什么共性？

1、一般承诺固定收益

不管这些不靠谱的投资品具体形式如何，销售人员在向投资者推销过程中一般会强调不会亏损，保证固定收益。但这只是理想化的，安全性和收益率无法兼顾，有收益必定有风险。即便是国债都有风险，更何况是这些不明来路的机构。

而事实上，承诺固定收益、保本收益是违反我国有关监管规定的。

2、收益率一般偏高

越不靠谱的投资品收益越是高的惊人，如中晋系号称有10%-25%甚至40%的高收益，远超过市场平均收益率。

然而，综观大类资产2008年12月31日至今近10年以来的收益率，可以发现其平均年化收益率均在10%以下，收益率最高的房地产平均年化收益率为7.79%。

以股票为例，上证综指和深证成指近10年的年化收益率均在5%-6%之间，包含上证市场规模最大、流动性最好的蓝筹股的上证50年化收益率也仅为7.19%。但股票资产近250周波动率均在20%以上，风险远远高于债券、商品等资产。

而风险最低的债券年化收益率均较低，上证国债为3.28%，中证公司债为5.25%。

由此可见，高收益率低风险是一个巨大的投资骗局，在当前各类资产市场回报率较低的情况下，可以说承诺超过10%收益的短期产品基本上都是骗局。

3、底层资产不清晰

任何一种金融产品，不管包装得多复杂，也一定有一个底层的实体资产，否则这个产品就是无源之水。底层资产不清楚，一定是基础薄弱，上层产品随时都会坍塌。

然而，不少网贷产品经常把诸多底层资产打包成为一款新的产品，使得投资人无法直接了解底层资产究竟是什么；

其底层资产也往往是信用贷、消费金融、车贷、房贷、应收装款转让等，其基础较为薄弱且资金回收周期可能较长。更有甚者，不少投资机构不愿意给客户提供全部的底层资产清单，认为没有必要。

而规范的金融产品，尽管其结构设计较为复杂，却有容易变现的底层资产作为保障。

4、借新还旧、庞氏融资

很多投资陷阱往往初期回报还不错，但大部分骗局的背后是借新还旧、庞氏融资。

庞氏骗局意味着初期必须让资金先滚动起来，怎么办呢？

就要让初期投资者尝到甜头，让他们去宣传，去拉新人进来。等到进来的人越来越多的时候，再卷款跑路，这对集资方是最有利的。

综观这些投资骗局，往往具有不断发行、募集规模在短时间内暴增的特点。然而，天下永远没有免费的午餐，当你觉得一个投资产品可以躺着赚钱的时候，你的钱袋子可能已经被人打开了！