摘牌后暂无资本市场计划 新东方在线变慢还是被弱化

来源：华夏时报 作者：于玉金

摘要：在线英语教育市场延续着2017年以来的风起云涌，国内最大的英语在线教育平台新东方网却静悄悄的。

本报记者 于玉金 北京报道

在线英语教育市场延续着2017年以来的风起云涌，国内最大的英语在线教育平台新东方网却静悄悄的。

挂牌时间不足一年，新东方网于今年2月14日正式从新三板退市，退市后一直保持缄默，有关业内流传的新东方网转板的说法，至今没有任何动作。而在线1对1少儿英语市场则上演着头部企业不断获得融资，好未来业务升级、今日头条入局的戏码，仅观表面，新东方网似乎“慢悠悠”。

近日，新东方在线开始有些动静，打出了“中小学暑秋双师直播课低至20元”的广告，每天6小时的3天课程仅售20元，以此优惠价格来吸引用户。日前，新东方在线COO潘欣接受《华夏时报》记者采访时表示：“推出20元课程是为了让更多的孩子去体验到我们的全面升级后的双师课程”，“我们目前暂时没有去其他资本市场的计划，而是以业务发展为核心工作。”

暂未有其他资本市场计划

“中小学暑秋双师直播课低至20元，3天/6小时正价课=20元”，这是新东方在线打出的最新广告。

记者自新东方在线网站页面看到，该课程涵盖小学一年级至高中高三的每一年级相应科目，根据年级不同分为六期或四期，每期两轮，每轮分为上下两段，即每轮上段为前3天20元的课程，每轮下段为后6天价值420元或315元的课程，上下两段联报，下段课程最低还能优惠至8.4折。

而新东方在线一位课程老师告诉记者，该课程并不与后面的6天的课程捆绑出售，这样的优惠课程并不常见。

对于为何打出如此优惠价格课程，潘欣表示：“我们推出20元课程是为了让更多的孩子去体验到我们的全面升级后的双师课程，整个课程前3天仅售卖20元，我们只为达到一个目的就是：以全面升级的产品去吸引我们的孩子和家长。”

“20元是一个低廉的价格，但绝不是低廉的教学和服务。”潘欣进一步解释。

资本市场上，自今年2月14日从新三板摘牌后，新东方网似乎保持着一股“任尔东西南北风，我自岿然不动”的淡定。

新东方早在2005年就布局在线教育，成立了新东方在线，只是此前发展不尽如人意。

2016年2月，新东方在线获得腾讯的3.2亿元人民币战略投资，两大巨头共同布局在线教育，坐实新东方在线拆VIE结构回归国内资本市场。

彼时，有媒体报道中贴出新东方教育科技集团（下称“新东方集团”）创始人俞敏洪发出的朋友圈，转载文章名为“新东方在线获腾讯3.2亿元融资，并启动国内IPO计划”，并称新东方的战略部署之一。

只是回归国内市场动作的最终版本发生了改变，不是IPO而是挂牌了新三板。

2017年3月，新东方网挂牌新三板。据彼时发布的公开转让书显示，新东方网涵盖新东方在线、酷学网、新东方批改网及酷学多纳等在线网站及APP等B2C在线教育服务；以新东方教育云的品牌向学校及机构提供 B2B在线教育服务及拓展了教育科技相关的软硬件服务业务。

新东方网的挂牌更是曾被赋予极高的意义。新东方集团CEO周成刚曾表示，“挂牌后，新东方在线在业务上将更具独立性，方便其在互联网领域做更多的开拓和实验，如和地面、和海内海外资源的整合，甚至进行收购兼并方面的尝试等，这将为构建新东方的教育和学习生态圈提供助力。”

2017年上半年，新东方网营业收入为2.28亿元，同比增长33.93%；归属于挂牌公司股东的净利润为3453.72万元，同比增长超10倍。而新东方在线营收占据新东方网营收的比例，潘欣并未直接透露给记者。

然而，挂牌未满1年，新东方网就匆匆摘牌。2017年11月，新东方网首次宣布停牌时，就因此前欲IPO的传闻，新东方网转板传言风起。但数月过去后，新东方网没有任何动静。

对此，潘欣向记者表示：“我们目前暂时没有去其他资本市场的计划，而是以业务发展为核心工作。目前新东方在线各条核心业务线发展情况也都符合我们的预期规划，在大学生业务板块、K12业务板块和儿童学习等业务板块均表现出较好的增长势头。”

新东方网慢半拍？

线上1对1少儿英语是2017年最火的赛道，2018年该赛道的热度丝毫未减。而作为新东方线上发展的新东方在线看起来慢半拍。

继今年初DaDa哒哒英语获得1亿美元融资后，近期，好未来旗下学而思低调上线VIPX，今日头条也推出gogokid，入局在线1对1少儿英语赛道。新融资、巨头们的布局点燃该赛道的竞争战火，新东方集团及新东方在线都难以置身事外。

而早在2017年8月，VIPKID获得2亿美元融资，自称2017年目标营收为50亿元时，真格天使投资基金创始人徐小平就曾调侃称，“我觉得老俞（俞敏洪）有危机感。”

对此，潘欣表示，我们一直都是把自己看作内容方而不是平台方，我们的业务发展也不只是单纯的英语业务，考研的全科辅导、中小学的全科辅导也都是我们做得很好的业务线。我们打造的是一站式终身学习，因此在学员覆盖上，从3岁左右的儿童到K12的中学生、再到大学生及参加职业教育的成年人，均是我们的受众群体。

“两者发展路径不同，不能将新东方在线直接与互联网起家的VIPKID、DaDa哒哒英语及今日头条等简单对比。”易观分析师杨旭也向记者表示，“新东方在线是在互联网浪潮袭来时，新东方集团作为一个传统公司逐渐互联网化的产物，由于枝头林立，细分众多，步调相对缓慢，这个与银行的互联网化趋同。而VIPKID、DaDa哒哒英语等互联网起家的公司，因为没有线下相对较重的业务的牵绊，线上发展自然会很快。”

而对于今日头条的入局，潘欣更是直言不讳地表示：“今日头条推出在线英语品牌，更多的是考虑流量变现的玩法，但教育本身和流量还是有所不同的，能否提供符合用户预期的教学产品、老师供给端是否资源充足及优质，才是决定因素，况且头条内部究竟能分多少流量进来，存在内部部门的博弈。”

潘欣还表示，市场的变化和竞争是长期存在的，一方面我们研究和学习同行们的优点，一方面我们也会坚持走自己认为正确的道路。

记者注意到，新东方在线旗下也拥有在线少儿英语品牌多纳外教学堂，据其官网介绍，多纳外教学堂专为5-12岁孩子提供少儿英语课程，师资为欧美外教，教材为剑桥CLIL教材，课程分为1V4小班课、1V1演练课及趣味主题课堂，而1V4小班课为多纳外教学堂主修课程体系，但多纳外教学堂似乎相较1V1的在线少儿英语机构表现平平。

对此，有资深行业人士向记者表示，一对一模式便于快速复制扩张，但当规模达到一定程度时，其扩张的副作用便开始显现，如教师成本增加摊薄企业利润、教学管理跟不上，尤其是优秀的老师比较稀缺。

责任编辑：黄兴利