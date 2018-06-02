海尔消费金融增资至10亿 此前因违反消保法被罚10万

来源：华夏时报 作者：朱丹丹 冉学东

摘要：5月28日，青岛银监局发布关于海尔消费金融有限公司变更注册资本的批复，同意海尔消费金融注册资本由5亿元人民币增至10亿元人民币，股权结构不变。

本报记者 朱丹丹 冉学东 北京报道

又一消费金融公司进行了增资。

5月28日，青岛银监局发布关于海尔消费金融有限公司变更注册资本的批复，同意海尔消费金融注册资本由5亿元人民币增至10亿元人民币，股权结构不变。

资料显示，海尔消费金融于2014年12月获批开业，股东为海尔集团公司、海尔集团财务公司、北京红星美凯龙国际家具建材广场有限公司、浙江逸荣投资有限公司和北京天同赛伯信息科技有限公司，分别持股30%、19%、25%、16%和10%。

实际上，今年来消费金融公司出现了“增资潮”。

比如今年3月中原消费金融从5亿元增至8亿元；4月份马上消费金融拟进行第三轮增资 注册资本将由22.10亿增至40亿等等。

对此，有业内人士分析指出，一方面是消费金融公司自身发展的需要，一方面也有杠杆率的考量。

同时，本报记者注意到，经过几年的发展，不少消费金融公司净利润大爆发。

比如数据显示，马上消费金融公司2017年净利润5.8亿，较上年增长达88倍等等。

而相比之下，海尔消费金融则在2017年仅实现4769万元的净利润。

对此，海尔消费金融相关人士表示，随着展业规模的扩大，公司放款规模随之扩大，营业收入也实现大幅增长。然而，2017年公司在风控系统和信息技术（IT）系统建设投入较大，各地人力资源配比投入较高，营业支出较大，导致利润增速放缓。

此外，今年初，海尔消费金融还收“罚单”。

2018年1月10日，中国人民银行青岛市中心支行官网显示，海尔消费金融因违反《中华人民共和国消费者权益保护法》关于消费者权益保护的相关规定，被罚款10万元。这是央行开出的首张违反《中华人民共和国消费者权益保护法》的罚单，但没有公布海尔消费金融具体因何事违法。

责任编辑：孟俊莲 主编：冉学东