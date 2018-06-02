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QQ影音十年“生死路” 行业的转型救赎

QQ影音十年“生死路” 行业的转型救赎
2018年06月02日 01:36 中国经营报
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　　QQ影音十年“生死路”

　　本报实习记者 陈金 记者 张靖超 北京报道

　　5月28日，有网友反映，QQ影音的官网已无法访问，网站页面显示为“400 Bad Request”。对于此次宕机，5月29日，腾讯的工作人员向《中国经营报》记者表示：“QQ影音官网界面已经恢复，暂时没有出现什么新的问题。”

　　截止到6月1日下午5时30分许，记者发现腾讯QQ影音已经两年没有进行版本更新，其下载页面显示最新版本为2016年4月14日更新的QQ影音3.9版本。手机QQ影音的Android版本支持Android 4.0及以上，最近更新时间则远在2015年12月10日。

　　多位受访者告诉本报记者，这是一款“良心”软件，简单好用、干净、没有广告。腾讯方面并没有透露两年没有进行产品更新的原因，但外界也有声音表示，正是因为没有广告与合理的变现途径，QQ影音在内的工具类软件得不到支持，很难有长远的发展。

　　两年未更新

　　这次短暂关闭又恢复，并没有给QQ影音带来任何变化，产品也没有进行版本更新。

　　QQ影音由腾讯于2008年9月发布，距今已有近十年的发展历程。这款本地播放器支持Flash、RM、MPEG、AVI、WMV、DVD、3D在内的多种格式影片和音乐文件，采用轻量级多播放内核技术，没有任何插件和广告。同时由于安装包小、CPU占用少等特点，使得QQ影音诞生不久便给国内播放器市场带来不小冲击。仅仅发布三个月便获得了由PConline颁发的“年度新秀软件奖”。

　　但由于相似的产品功能，在QQ影音诞生之初，便和暴风影音摩擦不断，两个产品的竞争也一度成为市场注目的焦点。

　　2009年3月，暴风影音指责腾讯破坏其播放器程序，涉嫌不正当竞争。暴风影音方面表示，用户在安装QQ影音1.0正式版后会弹出一个提示窗口，要求用户禁止暴风影音的进程，否则用户就无法继续安装使用。

　　这件事在两家公司紧急协商后达成和解，双方还发布联合声明称：“因为双方各自专注于自身的产品，在产品设计上产生了一些冲突，为用户造成了不便。双方将分别对各自的软件进行修正，并尽快发布最新版本，保障用户应该正常享受到的服务。”

　　随着国内互联网的高速发展和宽带技术的不断成熟，在线视频对视频播放行业的市场格局带来了重大影响，影音播放类软件竞争激烈。据艾瑞咨询集团提供的数据显示，2012年第一季度中国在线视频行业总收入17.8亿元，同比上升78.5%。在线视频网站开始获得大量用户，暴风影音等播放软件也逐渐开始商业模式的转换。

　　“像QQ影音这种多媒体基础工具类软件，在目前的移动互联网时代，商业价值不大。现在PC平台上用户的大部分时间都在直播和视频网站上。”影音类软件的资深用户杨昊（化名）告诉本报记者：“单纯的本地视频播放功能在如今的‘在线播放’时代没有核心竞争力，现在网速也不是问题了，普通用户看视频可以直接去视频网站和直播网站，内容更丰富，体验更好。”

　　由第三方大数据平台易观千帆提供的数据资料也证实了这一点，2018年4月视频APP排行显示，暴风影音、手机QQ影音、迅雷播放器的月活跃用户分别为3317.03万个、102.51万个和5.34万个。可以看出传统功能的手机QQ影音和转型后的暴风影音有着明显差距。

　　行业的转型救赎

　　由于影音播放类软件的市场发展已经相当成熟，移动互联网时代在线视频网站、直播、短视频产品爆发性增长，用户对QQ影音、暴风影音等软件的关注度和忠诚度降低。就在这个“革新”阶段，2015年爱奇艺宣布推出本地视频播放服务，用户可以通过下载“爱奇艺万能播放器”观看本地视频。

　　对于在此时进入本地视频播放器行业，爱奇艺原CTO汤兴曾表示：“本地视频播放在中国仍有很大市场需求。当前，视频娱乐正从PC向多平台扩展，整体趋势是多端共生并长，爱奇艺将持续在PC端加大技术研发投入。”

　　但更多的本地视频播放器企业选择转型。暴风影音方面向《中国经营报》记者表示：“早在2015年暴风上市前，随着用户观看视频的方式从‘本地’到‘在线’，从PC端到移动端，暴风就已经完成了从播放器到互联网视频业务的转型。近两年，通过信息流的升级改造，从传统视频升级到影视视频信息流，推动进入长视频+信息流时代。”

　　记者注意到，现阶段，本地视频播放器纷纷展开“自我救赎”，转型方式多样。百度影音加入影视宝库，提供热门影视、热点资讯，短视频内容。威动科技在推出威动播放器的同时推出威动服务器、安卓机顶盒等多项业务。北京清海科技推出的万能播放器产品也加入了“今天看啥片”板块，提供一些热门的影视资源。

　　“视频版权逐渐规范化，本地视频内容越来越少。”来自第三方机构的独立分析师唐欣表示，“本地视频播放软件都在走下坡路。但作为一款工具型产品，有一部分市场需求会一直存在。不做广告的本地视频播放软件基本是在‘养着’，没指望赚钱，也没什么新功能上线。”

　　随着视频行业格局的逐渐清晰，获取更多的视频版权资源已经变成当今视频播放器“自我救赎”的另一种重要方式。业内人士表示：“像QQ影音这样的本地视频工具类软件，版权资源较难管理，也很难获得一些独家播放权。”

　　据大数据商业服务商QuestMobile提供的数据显示，暴风影音2018年4月的人均使用时长为328.3分钟，而专注本地视频播放的QQ影音2018年4月的人均使用时长仅为120.1分钟。

　　在接受采访时，暴风影音方面向本报记者透露：“暴风在内容采购上‘不烧钱’。少买或不买独家版权、少买或不买首轮播出权，这样的策略使得公司的内容采购保持了一个稳定的成本。还会在技术上使得公司在内容采购方面的成本压力大大降低。”

　　淘汰的工具软件

　　对于本次事件，有媒体猜测：“腾讯已经彻底放弃了这款本地播放器。”原因是QQ影音长达两年停止更新。而在2008年9月产品诞生到2012年8月，QQ影音基本保持着一两个月更新一次的“正常频率”。

　　杨昊表示：“QQ影音最后一次更新的版本已经足够满足视频播放的基本功能，所以没必要继续更新。腾讯也有其他在线播放的工具。本地视频播放软件有一定市场，但市场已经稳固。即便存在部分市场，就目前的环境来看，里面的商业价值也没有在线视频播放市场大。”

　　值得注意的是，此前迅雷也曾涉足本地视频播放器领域，但近日迅雷内部工作人员告诉本报记者，因为想要更专注地做产品，迅雷的播放器早就已经卖掉。

　　QQ影音和迅雷播放器淡出视野的背后，也正透视出PC时代的工具类软件的边缘化。

　　记者了解到，在腾讯内部，除QQ影音外，腾讯旗下的多款工具类软件或长时间未更新版本，或已经下线。

　　例如，图片处理软件QQ影像也长达5年没有更新，下载工具QQ旋风也于2017年9月6日下线，腾讯方面给出的解释是“由于业务发展上的调整”。

　　中国电子商务协会研究中心专家委员唐兴通认为，腾讯对QQ影音、QQ旋风等软件的“冷淡”都是根据成本收益评估的商业决策。工具类软件会逐渐被淘汰，主要是由于用户行为的变化以及相关技术发展会代替老技术。而通讯之所以没有关闭QQ影音是因为还有许多老用户在使用，并且属于体系的一个部分，防止友商发展挤兑，留下护城河。

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