借道互金平台？ 江苏金交中心转型期“暗度陈仓”

陈嘉玲、郑利鹏

监管层对金融业的强监管效果正在逐级传导。

近日，江苏省财政厅发文称，为积极贯彻落实党的十九大提出的“守住不发生系统性金融风险的底线”精神，江苏省金融资产交易中心（下称“江苏金交中心”）要主动缩减债权融资业务规模，大力拓展股权融资业务。其债权融资业务包括中小企业债权、小贷资产债权、不良债权等非标债权资产。

而另一方面，《中国经营报》记者发现，江苏金交中心在业务转型的同时，却通过与一家名为“信新金融超市”的互联网金融平台进行合作，将一些私募产品进行拆分销售。

日前，《中国经营报》记者就产品转型思路、合作产品性质等问题分别致函、致电江苏金交中心和江苏信新资产管理股份公司（信新金融超市的运营方，下称“信新资管”）。截至发稿，江苏金交中心一位蒋姓工作人员致电记者称，“（江苏金交中心）现在正根据最新监管要求在进一步完善，待有明显效果后再行报道。”对方未回应产品合规等相关问题。

债权融资隐忧

与新三板、新四板产权交易市场主要从事股权融资不同的是，大部分地方金融资产交易所目前更侧重于债权融资。所谓的债权融资，指企业通过借钱的方式进行融资，企业要先承担利息，在借款到期后要向债权人偿还本金。

据《中国经营报》记者了解，目前各地金交所债权融资的主要业务类型包括定向融资工具、直接融资计划、资产收益权产品、中小企业私募债、地方债等。

作为江苏省本土龙头，江苏金交中心自然也不例外。工商信息显示，江苏金交中心成立于2014年12月，系江苏省产权交易所的全资子公司，业务涵盖金融企业股权、债权、抵债资产交易、企业融资服务等。

公开信息显示，2017年，江苏金交中心成交、发行及备案各类金融资产和金融产品合计398.34亿元，实际成交171.61亿元，不良资产处置债权本息共计38.95亿元。

此外，就所发产品类型来看，债权融资业务占比较大。以官网公开展示的产品为统计口径，统计数据显示，江苏金交中心自2016年7月至今，共发行了150只产品，其中债权类118只，股权类21只，实物资产类7只，定向融资计划类3只。

而在债权类产品中，银行和地方AMC公司的不良债权为主要的基础资产，其他还包括小额贷款、房地产、实业公司的债权。目前，江苏金交中心正在发行一款某新能源汽车公司债权融资产品，根据3~18个月不等的产品期限，其年化收益率在7%~12%之间。

以江苏金交中心发行的“新都01号债权资产包转让”产品为例，其基础债权系盐城市城南新区新都农村小额贷款有限公司名下的债权资产包，债权总额1160.87万元，挂牌价格为537万元。

也就是说，这一资产包折价46%左右。根据资产清单，主要为个人客户的小额贷款。并且产品信披中提醒，该债权系信贷资产，存在着部分或全部不能回收的风险特性以及清收的困难性。

这种小微企业债权融资，其本质上也是一种非标债权，资产流动性较差。“容易有坏账，小微企业抗风险能力差，相比于企业债，更容易出事。”华东地区一位不愿具名的券商企业融资部负责人表示，这种类型的产品一个风险在于认购人，大多数是金融资产低于50万元的个人投资者。据了解，大型的金融机构投资风格偏稳重，相比之下，更愿意配置银行体系内债权或标准化的债券资产。

事实上，监管层对此早有警惕。

所谓“非标准化债权资产”，是指未在银行间市场或证券交易所市场交易的债权资产，包括信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类收（受）益权、带回购条款的股权性融资等。据了解，非标业务可以算是影子银行的一种，存在运作不规范、监管套利、资本约束不足等问题，容易形成系统性金融风险。

对于非标债权投资的限制，亦始于2010年前后的影子银行。早在2013年，央行发布的《关于加强影子银行业务有关问题的通知》，便“严禁私募股权投资基金开展债权类融资业务”。2014年，财政部发布的《金融工具会计准则补充规定》，规范“假股真债”，一定程度上阻断通过有限合伙企业进行债权融资的通道。2017年，银监会下发的《2017年信托公司现场检查要点》，把以“明股实债”形式放大房企杆杠列为监管重点之一。

缩减债权融资业务规模，是符合当前金融监管需要的。“在当前守住不发生系统性金融风险的背景下，需要把流动性管好。”北京大学经济学院教授曹和平接受记者采访时表示，债权的流动性是货币之外最高的。因此，需要把债权管好，要稳定债权融资规模。

“一些地方金融办，已经不允许金交所继续开展小贷资产、企业债权、投资收益权等业务。”上述券商人士还表示，作为直接融资方式之一，监管层并不是完全禁止债权融资，但不能层层嵌套，要回归表内。

记者注意到，开头的发文显示，截至4月20日，江苏金交中心共拒绝受理债权融资备案立项申请31起；主动停止和退回已立项的债权融资备案业务4起；清理清退备案余额63.48亿元；中止备案102个产品，合计金额69.8亿元。

1.6亿大标拆分

如何在舍弃债权融资这一重要业务板块的同时，保证平台收益？江苏金交中心似乎早有后手。

2016年11月，江苏金交中心和信新资管合作开发了“江苏金交中心-信新金融超市”交易平台。当时，一款直接融资计划产品在该合作平台上发行，信新资管为该产品的保荐承销商。

据介绍，信新资管系江苏省国信资产集团旗下金融信息服务平台——“信新金融”的运营和技术支持主体。工商信息显示，信新资管的经营范围包括受托管理金融机构资产；受托管理私募股权投资基金；资产管理；投资管理；金融和经济信息咨询；金融信息类应用软件的开发；电子交易平台建设。

5月21日，《中国经营报》记者在“信新金融”平台上看到，四款热销产品中，正在转让交易的两个产品，是属于江苏金交中心发行的产品。

根据转让交易说明书，机构流通专区是“信新金融”交易平台为持有平台上挂牌发行产品份额的机构投资者提供转让信息发布和转让交易撮合的服务专区。4月21日至4月25日挂牌转让的产品，其原产品为“睢宁特色小镇2017年非公开发行定向融资（信新达鑫）”，本次机构流通产品转让总份额为300万元人民币，转让持有期为478天，受让人数上线为60人，预期年化收益率是6.9%。

而记者查阅原产品募集说明书，信新达鑫属于睢宁特色小镇2017年非公开发行定向融资工具系列产品之一，发行人为江苏融威实业有限公司，所募集资金主要用于补充发行人的流动资金。此外，互金平台运营方信新资管是这一系列产品的产品承销商。

据了解，该定向融资工具发行规模不超过1.6亿元，共发行10个产品，每个产品不超过1600万元，最低认购金额为5万元。若按照5万元计算，或者转让300万元份额时达到60人，产品持有人将可能会超过200人。

“每个产品的具体操作流程不尽相同。但从当前的监管规定来看，的确存在拆分的嫌疑。”天津金融资产交易所首席经济学家顾雷接受《中国经营报》记者采访时表示，上述产品规避了“不得超过200人”的监管红线。

此外，针对特色小镇的定向融资产品，顾雷还提到，前几年，特色小镇项目在全国范围内风起云涌，但也乱象丛生，有的地方甚至利用项目变相融资、非法集资，目前文化特色小镇已被叫停。“不少地方金交所曾发行过相关产品，但基本都不再新发产品了。”

就江苏金交中心与信新金融的合作情况、是否合规等问题，《中国经营报》记者分别发函至上述两家机构，不过截至发稿时，均未对此情况作出回应。