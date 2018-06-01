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童年在互联网中消逝？我们和6个创始人聊了聊

童年在互联网中消逝？我们和6个创始人聊了聊
2018年06月01日 23:03 新京报网
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　　“现在的孩子身边缺少泥土，这是我一直以来的一种感受。”

　　本文为寻找中国创客原创

　　统筹 / 邱晓雅 编辑 / 苏琦

　　童年随着时代的变迁而代代不同。

　　与70后、80后不同，随着移动互联网的发展，现在的孩子很早就接触到网络设备，在带来便利的同时，也带来了部分网瘾少年。移动互联网到底给孩子带来了什么？

　　在六一儿童节的今天，寻找中国创客记者采访了一批有孩子的创业者，与他们聊了聊他们的童年，以及他们孩子的童年。

　　魏武挥 | 天奇阿米巴基金管理合伙人：

　　童年在消逝，但互联网时代青少年视野更宽广

　　我小时候玩的是一些现在都说不出名字的游戏，基本上都是出去跑啊跳啊，到了我孩子这一代，娱乐方式就变成了电子设备。

　　我对网络游戏的印象是偏负面的，小孩子如果没有大人的指导和约束，他一定会沉迷，于是这就成了家长看护的问题了。

　　但是，现在的家长都很忙，尤其是在大城市上班、996的80后这一代父母。再加上现在学校里的老师和学生接触的时间不太多了，不像我们小时候，老师家访很正常，现在已经不常见了。

　　互联网带来线上教育的普及，但是线上教育都是传播很硬的知识，比如说物理公式、英文单词等，缺乏沉浸感。举个例子，你在线上学英语单词是可以的，但是你很难感知到英国人的文化，这个就需要线下学习。

　　我觉得尼尔波兹曼对《消逝的童年》的判断是对的，童年是一个社会概念，他不是一个生理概念，随着篱笆被打破，童年确实是在消失。但是他的结论可以商榷，他认为这种客观现象是挺悲哀的，比较偏激。

　　不可忽视的是，互联网打开了人的视野。今天的儿童、青少年的视野比二三十年前的视野要宽得多，所以小孩子教育老年人这样的事情也越来越多。（记者 万珮）

   　原旭义 | 火眼创始人：

　　现在的孩子比我们小时候能干多了

　　70年代末，我出生在农村，来到深圳后，结婚生子创业。我的孩子出生在2007年，相对于我的童年，他的生活比较优渥，从不缺衣少食。哪像我们小时候，家长给几块钱可以让同学“哇喔”一下。

　　但是，城市孩子比较孤独，很少凑在一起玩，导致我们家孩子天天玩游戏。我反而觉得小时候的农村生活很有意思，物质谈不上富裕，但是可以成群结队与小伙伴“干坏事”。

　　基本上，男孩子喜欢的都是破坏性游戏，比如偷玉米、偷西瓜、烧麦秆等。我对电玩也深深上瘾，先是迷上了《魂斗罗》，后来迷上了《三国志》，记得高考前一个小时还得出去玩会儿。

　　在教育上，我们那时候压根不懂什么名校，就傻乎乎地学习，成绩还不错，后来到了省重点高中。

　　但是我孩子就不同了。到了小学四年级，我发现周边家长都是备战状态，不备战也不行了，孩子学习压力立马就大了起来，各种辅导班说来就来：数学补习、英语口语补习、机器人补习、书法、舞蹈。现在，孩子在深圳一个月补习班就得花几千块，为了好学校还把房子卖掉换一个居住条件不好的学位房。

　　生于互联网时代的另一面，就是孩子比较独立，作为互联网原住民，他们检索信息能力非常强，明显比我们小时候能干。三年级就会写PPT，并且会插入各种动画；四年级不会做的数学题，就会动用各种工具查；写作文会先画脑图整理思路后，再动笔；五年级会做各种漂亮的小报纸。

　　但是负面影响也不可小觑，尤其是目前五花八门的少儿不宜的东西，非常有害，比如暴露血腥的游戏弹框，无节操不干净的内容标题，贷款等各种诈骗信息。（记者 邱晓雅）

　　曾令霖 | 宝动国际CEO：

　　陪孩子的时间越来越少

　　但互联网拉近了彼此感情

　　我的孩子还不到三岁，但他们对新鲜事物的接受程度和对表达意识的强烈，是远远高于我们那一代人的。他在表述一件事时，已经会用然后、紧接着这些关联词。

　　互联网从最开始就缩小了孩子间的差距，每家的经济条件千差万别，但同一个幼儿园的小朋友接触的玩具和新科技产品都差不多，而且种类繁多。对于80、90后，你在城市从小接触的东西是农村长大的小朋友很难理解的。我们小时候，有动画片看都已经非常难得了。

　　随着信息化的发展和互联网的普及，小朋友能更早的接触社会，开拓视野，互联网同时为家长们交流正确的育儿心得提供了方便。

　　如果说美中不足，就是现在的小朋友比我们当年少了一份自由和快乐。他们要承担更多的家庭期望，从一定程度上，家庭过早地将负担压在了小朋友身上。特别是一些学校和培训机构，开设课程的目的都不是激发他们的兴趣。到了小学、初中，他可能就再也不愿去碰钢琴了。

　　我每天回家，小朋友基本都睡了，周末还要加班，陪他的时间很少，但并不影响我们之间的感情，互联网时代拉近了我们之间的距离。一个简单的例子，小朋友想你了，他会主动给你打电话，视频聊天。不会像以前，一忙起来，十天半个月见不到人。（记者 闫丽娇）

　　胡婷婷 | 婷婷姐姐创始人兼CEO：

　　三岁小朋友能讲姜太公钓鱼

　　我的童年玩伴比较多，而且因为可以玩的东西太少了，对衣服、玩具等东西比较珍惜。现在的小孩玩伴少，而且父母竭尽全力给他们最好的，所以对东西没那么珍惜。我们以前会在大自然中找东西，采野草吃、放风筝、在池塘里玩，现在很少能有这样的机会。

　　但是现在的小孩能够享受到我们以前没有的多样化教育。如今家长对孩子的培养也不单单是考大学，更加注重多才多艺。过去区域之间孩子的教育趋同，现在一二三线城市家长对孩子教育的理解不同，呈现了很大的变化，教育更多样化且更注重感官体验了。互联网让互动教育形式更多，更有趣，可以有定制化、独一无二的能力培养。比如以前小孩学古文古诗比较枯燥，用唱歌的形式就更容易了。

　　小孩们学到的东西也能快速用到生活中。如我们学员中有三岁的小朋友会给爷爷奶奶讲姜太公钓鱼的故事，给爸爸讲刘邦的故事；有一个幼儿园小朋友找不到妈妈在哭，另一个小朋友走过来跟他说跟你妈妈走散了塞翁失马焉知非福呀。（笑）

　　我在孩子的教育上更注重培养其好奇心、审美能力和好习惯，如早上起来以后我会让孩子安静的画画或者看书，中午孩子也会跟外公外婆一起去公司给我送饭，我会注意在这些细节中培养孩子的习性。

　　想对孩子说：妈妈愿意倾尽所能，给你创造更多的成长空间，把你培养成内心充满光明的人。（记者 唐亚华）

　　薛本川 | 智帆金科创始人：

　　互联网让我的孩子学习新事物更快

　　但内容好坏的鉴别带来负担

　　我的女儿才上幼儿园，已经会遥控数字电视，使用网络看动画片，而且网络丰富了她的视野，很多动画片的内容让她学习速度更快，这些都是我们小时候没有的。我们小时候，有个黑白电视看个《西游记》，就已经非常满足了。

　　我觉得互联网时代对孩子们的教育有利有弊。现在的互联网本身加速了孩子获得知识的速度，但是还不能成为我们的主要教育方式。教育对每个家庭都是个大课题，而且是个长期任务。实际上有时候互联网的内容甄别，也耗费了我们不少时间。

　　网络上的内容非常多，但是很多内容是不适合儿童接受的，有的价值观就不正向，甚至有时候我们自己都不太好判断，但孩子就有会模有样去学，这是一个让人头疼的问题。（记者 刘景丰）

　    张昌武 | 蓝箭航天CEO：

　　现在的孩子身边缺少泥土

　　现在的孩子身边缺少泥土，这是我一直以来的一种感受。

　　我的两个孩子一个四岁、一个两岁，他们有很多玩具，但是最爱的还是挖沙、玩泥巴。可是在城市里，小孩子能接触到沙土、泥巴的机会太少了，即便是玩沙子，一般也是人工的，不像我们小时候。我平时工作也比较忙，很少有机会能够带他们接触大自然。

　　我的孩子现在经常玩乐高，也在通过乐高学习编程。不过我不希望刻意引导他们去接触这些东西，我跟爱人还是希望孩子能够自然成长。（记者 蔡浩爽）

 

 

 

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