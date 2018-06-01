直击|滴滴回应救援队索要百万赏金:需有警方确认证据

新浪科技讯 6月1日下午消息，针对“空姐遇害案”救援队要求滴滴支付100万悬赏金一事，滴滴方面回应称，由于目前有多个团体和个人向平台提出领取奖金的要求，因此希望申领人能够提供切实有效的证据，并经公安机关确认对案件侦破确有重大帮助，一经核实将尽快把奖金给到最合适的个人或团队。

今年5月，空姐乘坐滴滴顺风车遇害一事引发关注。当日晚间，滴滴发布通告悬赏最高100万元寻找嫌疑人刘振华。后来嫌疑人尸体在河渠内被打捞出，案件告破。

近日，参与搜寻嫌疑人的郑州市水上义务救援队委托律师向滴滴提出支付悬赏的要求。并称打算先与滴滴沟通，再根据沟通的情况看是否要发函。如果还是不给，不排除通过诉讼方式来解决。

滴滴方面对此回应称，由于目前有多个团体和个人向平台提出领取奖金的要求，希望相关申领人能够尽快提供切实有效的证据，并经公安机关确认对案件侦破确有重大帮助，一经核实将尽快把奖金给到最合适的个人或团队。(张俊)

以下为滴滴声明全文：

在寻人启事发出后，短短两天时间里平台接到了三千多条线索，我们选取了当中可能有效的信息随时同步给公安部门，由于目前有多个团体和个人向平台提出领取奖金的要求，希望相关申领人能够尽快提供切实有效的证据，并经公安机关确认对案件侦破确有重大帮助，一经核实我们将尽快把奖金给到最合适的个人或团队。