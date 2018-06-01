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互联网“软色情”中的未成年人：谁来保护他们？

互联网“软色情”中的未成年人：谁来保护他们？
2018年06月01日 14:59 澎湃新闻
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　　原标题：互联网“软色情”中的未成年人

　　澎湃新闻记者 袁璐 实习生 郭心怡

　　3月8日，豆芽偶然发现10岁的女儿与一个15岁的男生科里斯“网恋”了。

　　让她更为讶异的是，在两人的QQ聊天记录中，男孩还示意女儿学一学“文爱”（注：文字性爱）。

　　女儿有阿斯伯格症，与人交往缺乏技巧，只能理解字面意思和清晰指令。她担心如果发现再迟一些，孩子真的会去学。

　　她找到科里斯对质，“他给出的解释是玩玩而已，说我过激。”科里斯是B站（哔哩哔哩）上的UP主（上传视频的博主），他把与豆芽的对话发到网上，指责豆芽不尊重孩子的隐私，获得了一部分支持。

　　豆芽的反驳迅速掀起了一场舆论战。接着男孩道歉，B站删帖发声明……她的站内信里收到其他女孩们类似经历的倾诉，作为单身母亲，豆芽内心的不安加剧了。

　　《第八次中国未成年人互联网运用状况调查报告》显示，逾九成未成年人在上网时遭遇过不良信息的侵扰。

　　通常，在一些贴吧里，比如萝莉吧、处对象吧、连麦吧，以及一些“语诱”、“语C”、“声优”、“磕炮”QQ群里，大量未成年人活跃其中，在这个信息自由流通的虚拟场所，未成年人们会用一些成人费解的黑话社交，让软色情（注：偏晦涩的色情内容）在网络空间内潜滋暗长。

　　战争

　　“70后”的豆芽1999年就开始用QQ，还是资深的Wower（注：魔兽游戏玩家），她对孩子接触网络的态度显得开放和包容。

　　女儿3岁多时，豆芽开始让她通过QQ和离婚的丈夫视频聊天。前夫在遥远的异地，女儿的QQ是豆芽帮她申请的，在她看来，QQ是女儿和前夫及其家人联络感情最便捷的工具。

　　一些不好的征兆出现在今年3月。豆芽突然发现女儿经常半夜在她睡着之后偷拿她手机，钻进被窝里玩，一两个小时候再偷摸放回原处。有几次清晨醒来，她发现手机在女儿枕边。此后她开始留意女儿的举动。

　　3月8日，豆芽按捺不住心中的猜疑，悄悄打开了女儿的QQ聊天记录。

　　在聊天框里，女儿和一个15岁的初中男生科里斯亲昵互称“老公”、“老婆”。孩子渐渐进入青春期，对异性产生朦胧的情愫是正常的，她能理解。但当她看到聊天框里“文爱”两个字时，立马“炸了”，她知道这个词远远超过了女儿的年龄所能理解的范围。

　　豆芽努力克制自己的情绪，犹豫了两个小时后，她找到了这个男生。对方的反应让她气愤，“他给出的解释是玩玩而已，说我过激。”

　　让她没有想到的是，男孩科里斯将他们的聊天对话截图发到了B站上，并很快上了热评。“他教唆我女儿离家出走，自杀”，这触及了她的底线，“这是在犯罪。”豆芽说。

　　她大脑中盘旋着无数种女儿可能受到的伤害：如果她听从了网上那些人的教唆，选择了自杀或者离家出走，她能去哪里？还能不能听到妈妈？万一遇到坏人怎么办？

　　那一刻，她只想从网络暴力中“夺回”女儿。她决定用“一个妈妈的方式”去处理。第二天，豆芽同样在B站上发了动态，但很快淹没在其他帖子当中。10号下午，她选择报警，但警方不予立案。无奈之下，她跑到自己的老根据地魔兽世界论坛上再次发帖，通过好友玩家们的转发扩散，评论炸开了锅。

科里斯的道歉科里斯的道歉

　　B站上的各路UP在科里斯动态上留言，指责他的行为，最后他删掉了动态，并主动给豆芽道歉。他在道歉信中写道：“我承认有对当事人进行过不当的语言以及性骚扰形式的暗示，还有过对当事人进行钱财诱导，诱导当事人对我进行无用的消费……错了就是错了，应该用心的去道歉。”

3月12日，B站发布有关用户“科里斯”事件的通告3月12日，B站发布有关用户“科里斯”事件的通告

　　3月12日，B站做出了官方回应，表示会在在团中央权益部的指导下，设立青少年维权站。

　　3月16日，科里斯的父母向豆芽短信致歉：“我们对他（科里斯）的教育和关心太少导致他的狂妄，对您的生活造成影响再次向您道歉。”

　　禁忌

　　事情并没有结束。

　　之后，豆芽陆续从B站上收到了七封私信，来信者是10岁到17岁不等的未成年人，她们的共同点是都有被网友骚扰过。

　　骚扰多数是以扩列（注：加好友）开始，接着是语言骚扰，以及要求这些未成年人拍裸照和私密处照片。

　　这些躲在角落里的未成年人试图告诉豆芽，网上还有很多她不知道的“套路”。“她们经常在动漫群里遇到一种情况，有人发出一个红包，让未成年人发出娇喘的声音或者脱去衣服，他们再把这些照片卖到色情网站上。”

　　豆芽意识到，网络成为所有人生活中必不可少的娱乐方式，在没有禁忌和分级的地带，一些魔爪更容易伸向毫无辨别能力的未成年人。

　　在“科里斯”事件之前，12岁女孩小糖就曾在B站上发帖讲述自己遭遇骚扰的经过。

　　一个男生加她好友之后，称她为“萝莉”，并问她“喜不喜欢SM（注：虐恋）”，“我意识到遇到了变态，就删了好友。”小糖说，一般混动漫圈的人都知道SM。

　　那次遭遇之后，为了防止被骚扰，小糖把自己的QQ性别设置成男生。“不过改成男性后的第一天，就有4个人发消息说‘小哥哥，扩列’。”

　　小糖从幼儿园时期开始看动漫《机动战士高达》和《魔卡少女樱》，7岁时接触网络。

　　2014年，小糖成了B站上的常客，“上面有些太太的视频做得很好，圈里面喜欢叫厉害的人太太。”她在B站上是3D模型内容的UP主，有251个粉丝，每个粉丝都可能成为她的网络好友。

　　小糖喜欢画动漫，在画手圈和同人圈里，她有自己的CP（注：伴侣、搭档），对方也是女孩。她们通常周末时在线上见面，一起连麦（注：语音通话）画画聊天。

　　豆芽的女儿也是同人圈里的一员，在这个圈子里，创作者们会根据一些漫画中的人物，通过自己的想象和再加工对人物进行角色设定，再用画画或文字的形式表现出来。“它很符合阿斯伯格综合症患者的幻想。”豆芽说。

　　前年，豆芽的女儿开始接触B站，她的账号是豆芽申请的。豆芽之前一直是B站用户，后来弃用这个账号，是因为她无法接受一些夸张的弹幕和软色情的内容，“一群人对着视频里的萝莉发弹幕，什么跪舔啦，硬了之类的，还有很多色情擦边球的图片和视频。”

　　女儿喜欢画画，漫画是她最喜欢的类型，而B站上有不少相关的内容。豆芽告诉过女儿，不能浏览色情暴力的内容。“她是个阿斯伯格综合症的孩子，需要非常明确的目标、指令。”

　　她知道，女儿有很强烈的社交愿望，对自己感兴趣的话题总是滔滔不绝，而且不允许被人打断，“但她的（社交）方式不被其他同龄孩子所接受，经常会被孤立。”

　　现实中，她曾经没有一个朋友。直到去年，她才和另外一个被孤立的孩子成为朋友。

　　豆芽关注儿童的性自我保护始于怀孕5个月时，当时她身边发生一起案件，一个四岁的孩子被强奸致死，她因此担忧过孩子的未来，当时“孩子也就是四五个月，我差点就不要她了”。

　　她经常潜伏在一些未成年人出没的贴吧或群里，试图去了解孩子的想法。但她发现，赤裸的性暗示和出格的语言出现在孩子们的视野中是常态。“我不敢去想象以后那些孩子会成长成什么样的孩子，我的孩子以后会跟什么样的人生活在一个环境里。”

　　隐患

　　事情过去了一段时间，豆芽逐渐走出了心理上的恐惧，但一些问题还是困扰着她。女儿是她的唯一，因此在安全教育方面，她总会倾注更多精力。比如她会告诉她，如果有陌生人问路，只能指方向不能带路。但在浩瀚的网络里，她有太多无法预料的情况。“现在的孩子，接触的东西太多了，网络信息太开放，这个也是一个问题。有时防不胜防。”

豆芽写给女儿的信豆芽写给女儿的信

　　同样的困惑纠缠着李冰。在知道科里斯事件后，她意识到，“小女孩的妈妈（豆芽）阻止了更可怕的事情发生，很多家长都没有这个意识。”

　　2016春节，李冰回到家以后发现自己只有11岁的小侄女抱着手机不撒手，而且侄女在收完她发的QQ红包后立马删除了好友。李冰从来访记录里点进到她的QQ空间里，“看到各种说说触目惊心的内容，什么处cp、语C、求K友以及我一大串看不懂的名词。”

　　她想搞清楚侄女到底在网上做些什么，于是用小号添加侄女为好友。“我凭借着炫酷的网名和头像很快就和她成了K友，K友就是对方发什么东西你要帮着转发扩散的意思。”

　　随后，她被侄女拉到一个语C群里，“刚进去群主就要求新人娇喘以及各种不描述，吓得我赶紧把群屏蔽了。”

　　通过点个人资料，李冰发现群里面的大部分是“00后”，甚至有2009年出生的孩子。侄女有一个“CP”，对方也是一个未成年的女孩子，两个人互相叫“老公”、“老婆”。“她对于她所做的都没有一个概念，这是危险的。”这种危险是无法预知的。豆芽说，在女儿的班上，有不少留守儿童，每个孩子都带着智能手机，接触网络轻而易举，“现在网络上色情信息铺天盖地，他们的安全谁来负责？”

　　女儿一岁时，豆芽和丈夫离婚，之后便独自带着患病的女儿生活。她说自己每天面对的都是一个“新孩子”，在教女儿系鞋带这件小事上，她教了整整5年。“她不关注的东西，过后可能完全忘掉，所以我只能不断地教她那些行为问题。”

　　小糖一岁时，父母离异，她被判给父亲，后来，父亲和继母一起在外地工作，她和奶奶生活在一起。“我对父母也没有什么感情，但还是会想他们，只是不说出来。”

　　每天写完作业，小糖都会习惯性地登录B站看看。 在小糖的世界里，陪伴她时间最多的就是网络中的两个CP。她觉得现实中的人际交往过于麻烦，也没什么朋友，坚信网络上的友情才是牢不可破的。

　　“这些孩子大多都是独生子，在家中，没有同龄人的陪伴，如果父母也忙于工作，疏于跟孩子们交流沟通，他们更加寄希望于网络交友，在成长中渴望接触最新的最流行的文化。”罗利娜说，她长期研究亲子沟通，是专注亲密关系的萌芽研究所创始人。

　　边界？

　　豆芽发帖的那天，罗利娜在当天的知乎热门话题榜第一名的位置上看到了“科里斯”事件。在她看来，“孩子进入网络世界，即使没有学坏，也可能被‘坏孩子’利用或者伤害。他们会被眼花缭乱的虚拟世界所吸引，聊天交友，玩游戏，看动画，玩cosplay，玩抖音，看直播，还有海量的视频……孩子无意中接触了没有边界的网络里这些软色情内容，在学习能力和模仿能力都很强的成长阶段，是很容易学坏的。”

　　针对这种情况，罗利娜进行了一次体验式调查。让她震惊的是，一些网站有大量的儿童暴力、恶心、恐吓、软色情的视频流传，在一些未成年人聚集的群落里，文爱、K友、连麦、语诱是高频词汇，“他们有一个重要的喜好就是‘语C’，即以文字为基础进行角色扮演。”

　　随后，她写下了《10岁女孩被引诱文爱，孩子的互联网世界藏着多少肮脏？》一文，试图给家长提供一些预防和应对策略。

　　“网络中存在一些令人发指的丑恶现象：软暴力、幼女癖、萝莉控、恋童癖，甚至软色情、聊污、聊骚、文爱……还有一些不健康的二次元文化，都建议清除干净，不能呈现在孩子们面前。因为他们既无分辨能力，又无抵抗能力，很容易误入岐途。”罗利娜说。

　　罗利娜根据数据公司QuestMobile发布的《移动互联网报告》得知，B站位列24岁及以下年轻用户偏爱的十大APP榜首，同时，在百度发布的2016热搜榜中，B站在00后十大新鲜关注App中排名第一。24岁及以下年轻用户偏爱的十大APP就包括B站，百度贴吧，快手，QQ空间等。

　　“但实际上，据我观察，B站中，初高中及大学生才是主力军,并有年龄下降趋势，很多小学高年级的学生也受环境影响，逐渐活跃于这些平台。”她说。

　　美国性教育专家黛布拉·哈夫纳曾说：青少年喜欢探索电脑空间隐蔽之处，他们还喜欢接触自己同伴以外的人。除了B站，小糖常去的地方是半次元、LOFTER、语C群或贴吧。对她来说，cdx（处对象），nss（暖说说，发qq空间说说后，对方帮忙点赞，评论），cqy（处qq好友），连麦这些特定的词并不陌生。

　　科里斯的事情带给豆芽一些思考，“首先父母一定要关注孩子的心理成长路程，然后网站实行分级制度很有必要。”

　　前几天，她带着孩子去游乐场，看见一个不到两岁的孩子拿着手机在看视频，她在心里问自己：“处在毫无界限和门槛的信息中，你能想象三四岁的孩子会看到什么东西吗？这股洪流会把孩子冲向哪里？”

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