家长需警惕！ 网购儿童用品近三成安全方面不合格

国家市场监督管理总局官网截图

今天是“六一”国际儿童节，家长会送给孩子各种过节礼物。而随着电商的普及，许多工作繁忙的家长会通过网络购买儿童用品，然而，那些下单时“看起来很美”的产品实际质量如何呢？

近日，国家市场监督管理总局官网发布的《网络交易儿童用品质量专项抽检结果》显示，网购儿童用品近三成在安全方面不合格。因此，家长在网上选购儿童用品时一定要仔细鉴别，千万不要因为图便宜而购买了劣质产品。

儿童轮滑鞋、玩具滑板车等抽检不合格率较高

本次专项抽检对所抽取样品进行关键性指标检测，所选取的指标主要涉及人体健康和人身财产安全。抽检共选取13家电商平台，七个类别儿童用品，分别为儿童鞋、儿童玩具、儿童服装、婴儿纸尿裤、轮滑鞋、玩具滑板车、婴幼儿背带（袋）。抽检行动共购买样品462组，其中发现无厂名、厂址商品61组，检测出质量不合格商品116组，总体不合格商品检出率为28.9%。

其中，儿童玩具不合格主要涉及标识和说明、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜等。轮滑鞋、玩具滑板车、婴幼儿背带（袋）不合格主要涉及邻苯增塑剂、pH值、材质、标识、警告和使用信息等。儿童服装不合格主要涉及纤维含量、色牢度、PH值、甲醛含量等。

购买儿童玩具有哪些注意事项？

玩具市场良莠不齐，家长如何才能火眼金睛，给宝宝选购安全的玩具呢？

首先，不购买无厂名、厂址、3C认证标志的玩具，尽量通过大型网店和信誉良好的商家选购玩具，主动检查产品说明书及产品标识等是否齐全。

其次，谨慎购买可能存在易脱落小零件的玩具。避免购买零件易散落、存在磁性小零件、尖锐金属边缘、粗糙毛刺等的产品。尤其是不要让3岁以下儿童玩耍含有强磁性小零件的玩具，以防误吞或吸入。

最后，增强安全意识防患未然。监护人对3岁以下的幼儿应当格外警惕误食异物和窒息的风险，避免给孩子玩耍不适合孩子年龄段的玩具、警惕儿童使用非玩具物品，做好监督和防范措施。（孟哲）