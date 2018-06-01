保险业资产已超17万亿元 前四月互联网业务高速发展

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今年以来，保险行业资产总量不断增加，互联网公司亦保持高速发展势头。

6月1日，中国银保监会召开2018年1-4月我国保险市场运行情况发布会。统计数据显示，今年1-4月，全行业共实现原保险保费收入16585.42亿元，同比下降7.84％。其中，财产险公司实现原保险保费收入4048.51亿元，同比增长16.13%；人身险公司实现原保险保费收入12536.9亿元，同比下降13.6%。赔付支出4093.37亿元，同比下降0.06％。保险业资产总量17.34万亿元，较年初增长3.55％。

1-4月，整个保险市场的运行具体看，市场运行呈现五大特点：一是财产险公司业务平稳较快发展，非车险业务占比显著提升。1-4月，产险公司原保险保费收入同比增长16.13%，增速同比上升4.26个百分点。其中，车险仍占据产险公司业务总量的63.16%，但非车险保费亦快速发展，同比增长37.17%，占比36.84%。

二是人身险行业主动转型，业务加快回归保障本源。今年以来，人身险公司积极调整业务结构，大幅压缩趸缴业务和银邮渠道业务，更加注重发展长期储蓄型和保障型产品较多的期缴业务和个人代理业务。

从新单缴费结构看，1-4月，新单期缴业务占新单业务的比例为45.94%，同比上升15.12个百分点。从业务渠道结构看，个人代理业务占人身险公司原保险保费收入比例为58.93%，同比上升16.68个百分点。尽管行业转型使得业务增长持续承压，但结构调整的成效正在逐步显现。从单月数据看，寿险业务已呈现逐月回升态势。1-4月，寿险业务单月原保险保费收入同比增速依次为-25.98%、-20.96%、6.12%和9.88%。

三是保险资金运用配置更趋稳健，投资收益平稳增长。截至4月末，保险公司资金运用余额15.4万亿元，较年初增长3.22%。其中，固定收益类余额7.46万亿元，占资金运用余额比例48.44%，较年初上升0.93个百分点；股票和证券投资基金1.88万亿元，占比12.19%，较年初下降0.11个百分点；长期股权投资1.59万亿元,占比10.3%,较年初上升0.41个百分点。

1-4月，保险资金运用收益2397.15亿元，同比增长6.13%，资金运用收益率1.57%，与上年同期基本持平。其中，债券收益789.03亿元，同比增长25.43%；股票收益155.5亿元，同比下降8.34%；长期股权投资收益401.47亿元，同比增长4.19%。

四是创新持续活跃，互联网公司保持高速发展势头。从签单件数看，一季度，互联网保险业务签单件数合计40.96亿件，同比增长109.16%。其中，退货运费险20.02亿件，同比增长73.39%；责任险类业务2.82亿件，同比增长42.45%；保证险类业务4.28亿件，同比增长43.77%；互联网健康险和意外伤害险分别为4.89亿件、4.6亿件，同比增长41.4倍、5.8倍。

从互联网保险公司看，4家互联网保险公司1-4月原保险保费收入合计44.74亿元，同比增长85.03%，高于产险公司整体增速68.9个百分点。

五是保险服务经济社会能力不断提升。1-4月，保险业提供风险保障金额2354.59万亿元；截至4月末，为实体经济提供融资余额超过10万亿元。