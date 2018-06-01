爱立信获欧盟2.5亿欧元贷款研发5G

新华社布鲁塞尔5月31日电（记者周珺）欧盟委员会5月31日说，瑞典企业爱立信将在欧洲战略投资基金框架下获得资金支持，用于第五代移动通信（5G）相关技术研发，以提升欧洲在电信领域的竞争力。

欧盟委员会当天在一份新闻公报中表示，欧洲投资银行已经与爱立信签署了总额达2.5亿欧元的贷款协议，爱立信在欧洲战略投资基金框架下获得这笔贷款。欧洲战略投资基金由欧洲投资银行集团和欧盟委员会合作发起，旨在提高欧洲经济竞争力。

爱立信的相关研发项目将主要包括无线接入网络的硬件和软件开发、高级数据分析和5G生态系统建设等。大部分项目将在瑞典进行，一小部分涉及爱尔兰、西班牙、波兰等其他欧盟国家。相关项目从今年开始，计划到2020年完成。

欧洲投资银行副总裁亚历山大·斯图布在公报中说，5G技术发展将给未来的电信行业带来变革。这个项目除了支持欧洲的技术创新，还将确保成千上万的高技术岗位留在欧盟。

欧盟委员会副主席卡泰宁表示，欧洲需要加快5G技术研发进程，作为一家欧洲企业，爱立信成为电信领域的领导者对于保持欧洲在全球舞台上的竞争力至关重要，因此对5G的投资具有战略重要性。