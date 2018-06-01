“你好好享受童年，我负责改变世界”大佬们正在努力

扎克伯格与女儿。来源：视觉中国

童年不会定义人的一生，但美好的童年经历值得纪念一生。

在扎克伯格“舌战群儒”的犀利形象深入人心以前，大众印象中的他更多是个温润的“好爸爸”形象。

2017年8月小女儿August出生，扎克伯格为迎接女儿降临写的信在网上广泛流传。信里面，扎克伯格情真意切地期望女儿能有一个快乐的童年，并为女儿许下了“你好好享受童年，我负责改变世界”的诺言。“童年是神奇的。你一生中只能有一次童年，所以不要浪费太多时间担心未来。你有爸爸为你做这些事儿，我们会尽我们所能来保证你这一代未来的世界更加美好。”

这并非扎克伯格的第一封信，而他也在用行动向女儿证明改变世界的决心。

2015年12月1日，大女儿Max出生，扎克伯格夫妇宣布，两人选择把当时价值450亿美元的FB股份捐给慈善事业，给女儿以及她的同龄人留下一个更好的世界。在给女儿的信里面，扎克伯格写道：“和所有父母一样，我们希望你能够在一个比今天更好的世界里长大。我们将此作为自己的贡献，而这不仅仅是因为我们爱你，也是因为我们对下一代所有儿童负有道义上的责任”。

Max出生后，扎克伯格夫妇创立了公益机构Chan Zuckerberg Initiative，他们的初衷是让女儿这一代人的生活质量得到显著提高。2016年9月，夫妇俩再度启动捐款项目：将在未来10年内投入30亿美元的巨额资金，资助科学家们攻克世界上最主要的疾病。

一切的善行，源自扎克伯格夫妇对女儿们的爱，他们也在不遗余力地践行“为下一代的孩子发掘人类潜能，创造平等”。

孩子是民族的希望，是国家的未来，值此六一儿童节之际，我们盘点了几位为了孩子去改变世界的企业家，致敬他们为保障儿童权利做出的努力。

致敬那些愿意为了孩子改变世界的人

为了孩子而改变世界的善举，企业家们的出发点各有不同，有的将改变下一代人作为终生的使命，有的是由己及人的同理心所致，但无论哪一种，他们的举动都将给受到帮助的孩子带来重要的影响。

改变下一代是终生的使命

马云：不能让孩子失去未来竞争的能力！

据统计，中国义务教育阶段有数千万儿童在乡村学校就读。经济学家罗斯高在研究农村发展的过程中发现：在中国63%的农村孩子没上过一天高中；中国3岁的孩子，有一半在农村；将近80%的农村家庭只有一本儿童书或者没有一本书。相比于发达国家，甚至是相比于中国城市教育，中国农村的教育条件都远远没有达标。

罗斯高指出，中国要健康发展，必须解决农村教育问题。这与马云的理念不谋而合。

2015年9月16日，马云在北京师范大学启动“马云乡村教师计划暨首届马云乡村教师奖”。而乡村教师奖申请的条件之一就是“尊重乡村儿童，创设适宜乡村儿童的成长环境和条件”。

为什么要做农村教育？马云回答是：不能让孩子们失去未来竞争的能力！“中国教育之复杂也不是我一个人能改变的事情，我们做我们能做，应该做，必须要做的事情，所以我们要做农村教育，特别是乡村教育，不能让孩子们失去未来竞争的能力，如果七八岁的孩子第一天在教育知识上不公平，那就永远没有机会。”

“乡村教师的使命不仅仅是教会知识，还要把心育、美育、体育带给乡村孩子，哪怕是最贫困的地方。艺术不分贫富，不分教育程度，艺术可以滋养每一个人。不是每个孩子都能成为艺术家，但是艺术会给每个孩子带来不同的灿烂人生……”

2018年1月21日，在“马云乡村教师颁奖典礼”企业家午餐会上，马云化身讲解员和推销员，用心“安利”了他关于教育脱贫的一项重要计划：乡村寄宿制学校。马云在看到很多孩子跋山涉水去上学之后，愈发地觉得寄宿制的紧迫性，“中国必须大力推动寄宿制，并校机制对中国农村教育推动会很大，对孩子的教育进步会很大。”

金布尔·马斯克：一生都奉献给饮食事业，用食物改变下一代

与哥哥埃隆·马斯克比起来，金布尔·马斯克显得有点不起眼。但事实上，他的成就并不输埃隆。25岁创业成功，建筑软件在90年代就卖了3.07亿美元。2017年金布尔被施瓦布基金会评为“2017年度社会企业家”，因为他在追求“每个人都能获得真正健康的食物”的道路上，做出了巨大的贡献。

曾经大家都认为他会随哥哥在科技领域有所大作为，但金布尔却选择了一条与哥哥完全不同的路——种菜。

这个想法源于他曾经的一次意外，滑雪的时候受伤在床上躺了两个月，期间他无意中看到了一组美国儿童超重的数据，就再也躺不住了。他发现，吃高热量油炸食品长大的孩子们，不仅个个超重，还五谷不分，甚至连土豆和西红柿都会弄错……

这让金布尔惊呆了，他决定要改变当地青少年的食品教育，通过让他们亲身体验创造食物的方式，让他们学习食物、了解健康食品的重要性。于是，他办了一个公益组织The Kitchen Community，把农场搬进校园，教孩子认识五谷杂粮和瓜果梨桃，帮他们改掉吃垃圾食品的习惯，从小建立起健康的饮食观念。健康的身体乃是灵魂的客厅。金布尔立下志愿：一生都奉献给饮食事业，推动健康的饮食文化的发展。

截止到2017年八月，金布尔已经在美国建立了378个学农花园，为超过24万名学生提供亲近自然、学习食物的机会。98%的学校老师认为这样的学农花园提高了学生对健康食物的意识，参加项目的学生愿意在学校吃蔬菜的几率提高了23%。

马云与金布尔·马斯克的举动看似大相径庭，但其结果是殊途同归——无论是哪一种方式，都将提高下一代的竞争力，在改变下一代这条路上，他们从未停止脚步。

同理心——希望痛苦不要发生在更多人身上

李亚鹏：上帝给了你这伤痕，我要让这伤痕成为你的荣耀

2006年，李亚鹏与王菲的女儿李嫣是当之无愧的“流量王”，“王菲的女儿”、“唇腭裂”是她从出生就撕不掉的标签。同年八月，出生不满三个月的李嫣被父母带到美国治疗。

李嫣是幸运的，她能在最佳的治疗期接受最优质的治疗。但触动李亚鹏的是，他发现李嫣在美国接受的矫正技术当时在国内几乎为空白，而国内每年有百万之众的唇腭裂儿童。

李亚鹏在陪女儿做手术的时候写了一句话：“上帝给了你这伤痕，我要让这伤痕成为你的荣耀。”于是，在李嫣手术后不久，李亚鹏联络了美国的医院及国内医疗机构，与朋友一起捐助一个慈善基金，来帮助这些唇腭裂儿童。2006年11月21日 “嫣然天使基金”正式启动，旨在让更多的唇腭裂患儿得到治疗，拥有一张健康纯真的笑脸。

2015年10月24日李亚鹏在郑州探访唇腭裂患儿。来源：嫣然天使基金微博

李亚鹏说，虽然“嫣然”缘起女儿，但并不仅仅是为她创立，而是要将爱传递下去。“如果我们有爱，有传递爱的能力，一定要把爱给孩子，因为只有孩子会给我们打一百分。”

埃隆·马斯克：不想让孩子觉得上学痛苦，所以建了一所小学

2015年，埃隆·马斯克做客北京卫视的一档访谈，主持人杨澜问他的教育之道时，马斯克淡定回应：实际上，我建了一所小学校……

这所首次被公诸于世的学校名叫Ad Astra，名称来自拉丁文，翻译成英文的意思的“to the stars”。和传统学校不同的是，Ad Astra 完全没有年级的概念，学校会根据每个学生的兴趣和能力教学，它的教学逻辑是以解决问题为导向，进而顺藤摸瓜地掌握相应的工具技能，而不是从一开始就向孩子们灌输怎么使用工具。

Ad Astra 于2014年成立，据马斯克透露，除了他自己的五个孩子之外，当时Ad Astra 共有14名学生，都是SpaceX公司的员工子女。

2017年X Prize Foundation的董事长彼得•戴曼迪斯参观了这所学校后，撰文写道：“这所学校有31个孩子，而且最多只接收31个孩子。日常教学中一以贯之的事情是和伦理及道德有关的讨论，即通过辩论每个孩子在生活中可能会遇到的现实情景来讨论道德问题。”

马斯克称自己小时候就很讨厌学校，上学对他来说是一种折磨，在南非读书时，他经常被同学欺凌，甚至被从水泥台阶上推下。有过痛苦的求学经历后，马斯克不愿意自己孩子有同样的记忆，于是建了这所小学，目前来看效果还不错，马斯克说，孩子们都爱上了学校，嫌假期太长。

创立“嫣然天使基金”，李亚鹏的初衷或许更多是来自“幼吾幼以及人之幼”的同理心：自己的女儿得到了好的医疗救助，他便希望更多与女儿一样的孩子能得到救助。马斯克童年的求学经历并不愉快，他就不希望这些痛苦的经历在他的下一代以及员工的下一代身上重演。同理心让他们不遗余力地去改变世界。

用公益照亮生命

陈砺志&王源：希望他们的童年记忆里只有快乐，没有痛苦

近年来我国儿童肿瘤的发病率正逐年上升，每一百万儿童中，就有12名恶性肿瘤患儿，死亡原因仅次于意外事故。而对于儿童肿瘤的认识很多人还存在误区，不少家长对儿童肿瘤的了解并不多。

“源公益专项基金”的发起人麦特文化CEO陈砺志2017年10月份，在微博上为得了神经母细胞瘤三胞胎姐妹筹款，让儿童癌症之王——神经母细胞瘤为更多人所熟知。

神经母细胞瘤是最常见的儿童颅外肿瘤，被称为儿童癌症之王，在儿童肿瘤中占8%-10%，恶性程度极高。

“源公益专项基金”另一发起人王源（歌手）看到陈砺志的微博后，决定去探访三胞胎。刚来北京的时候，三胞胎的母亲与奶奶只能带着八九个月的小孩子在医院门口打地铺，后来有了居所，但也是在潮湿阴冷的地下室，没有暖气，没法洗澡。探访之后，王源给一家人租了一套两居室，备了足够多的生活用品，与陈砺志一起承担了治疗费用缺口。但王源觉得这远远不够。在见证了三胞胎中的老大做手术之后，王源与陈砺志对神经母细胞瘤有了更深入的了解，他们决定将资助儿童神经母细胞瘤作为“源基金”的第二个项目，让更多的人了解这种病，让更多得病的孩子得到更好的治疗。

王源探访三胞胎姐妹。来源：源公益专项基金

这对于陈砺志来说，这并非第一个公益项目，但尚未成年的王源在救助中表现出的体贴与善良让他印象十分深刻。王源说，看到这么小的孩子还没有来得及体验生命的美好，就要与病痛为伴心里很难过，“希望他们的童年记忆里，没有痛苦，只有快乐。”

章泽天：孩子们的笑脸最让人满足！

黄庭坚说：“三日不读书，便觉语言无味，面目可憎。”然而，经济学家罗斯高在中国农村调研时发现，将近80%的农村家庭只有一本儿童书甚至或者没有一本书。农村儿童面临无书可读的现状。

这种状况也曾深深地触动了章泽天。2016年，章泽天在探访重庆潼南县时发现，那里有很多留守儿童，他们很少有机会阅读到优质童书。而网络上的数据更是让章泽天感到震撼，数据表明，城市的孩子拥有90%左右的儿童读物，而农村孩子只拥有10%。于是，在世界读书日当天，章泽天回到了阔别三年的微博，带着女儿出镜，发起了一个旨在为乡村小朋友们送去阅读快乐的“童书乐捐”闲置童书回收计划，呼吁大众为贫困地区的儿童捐赠书籍。章泽天也让女儿挑选了一本自己喜欢的书籍送出去，“希望收到这本书的小朋友能够感受的爱，并且健康快乐成长。”

京东 微博 章泽天与女儿一起为贫困儿童选书。来源：微博

5月25日，章泽天与主持人鞠萍还有京东公益的志愿者们，一起为打工子弟学校的孩子们送童书。参与这样的活动让章泽天很开心，“每一本书都来自爱心网友的捐赠，我们一起装饰图书角、一起画画、一起做游戏，孩子们的笑脸最让人满足！”

无论是王源还是章泽天，他们比普通人有更大的影响力，人们谈论起他们，总是免不了提起其明星光环，在这光环下，公益的效果更价明显，至少有更多的人开始关注之前并未关注的群体。

非独上面这几位为了提高儿童的生存环境而努力，立白集团创始人陈凯旋聚焦留守儿童心理健康，依托“立白健康幸福工程”已惠及上千名儿童；腾讯创始人马化腾与爱佑慈善基金会联合发起国内首个高水平的专业儿童自闭症与脑瘫康复机构——“深圳爱佑和康儿童康复中心”…… 这些改变世界的英雄，将儿童的未来作为使命不遗余力地践行着。

孩子，改变世界的原动力

童年是人生最初的驿站，孩子们在慢慢长大的勃勃生机中感受时光的魅力，紧接着开启新的旅程。

作家张海迪说，她生病后变得很自卑，甚至希望从来没有来过这个世界，但是她童年时得到了很多人的爱护、关心与帮助，所以她度过了一个温暖的童年，“我读了很多好书，听了很多美妙的音乐，那一切的影响，让我成为今天的我，成为一个能为社会服务的人。”

童年不会定义人的一生，但美好的童年经历值得纪念一生。为孩子制造更美好的童年记忆，是那些改变世界的“英雄”们的原动力。企业家的善举，出发点不同，但他们的举动都将给受到帮助的孩子带来重要的影响。

成功的企业家也好，普通人也好，虽然个人能力不同，但想要为下一代做一些力所能及的事情的心态是一样的。诚然，企业家能为孩子的生存环境带来更大的改变，但普通家庭为孩子营造温馨健康的成长环境，亦是一种贡献。

希望我们每个人都能成为为了孩子去改变世界的英雄，希望善让这个世界更可爱，善让孩子有更多美好的记忆。

参考资料：

《一生中只有一次童年，不要浪费太多时间担心未来》，澎湃新闻

《埃隆·马斯克的弟弟，却满脑子都是农业！》硅谷密探

《马斯克给孩子们建了所秘密学校，外界知之甚少》，腾讯财经

《马云：乡村并校寄宿制才是偏远农村孩子的正途》，全球华人影响力中心

《生命缘·生命的礼物—— 20180101 逆光飞翔三胞胎》，北京