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直击|OPPO宣布Find系列回归 将发布旗舰新品Find X

直击|OPPO宣布Find系列回归 将发布旗舰新品Find X
2018年06月01日 12:45 新浪科技
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OPPO官方宣布Find回归 将发布旗舰新品Find XOPPO官方宣布Find回归 将发布旗舰新品Find X

　　新浪科技讯 6月1日午间消息，OPPO官微今日发布海报正式宣布Find系列回归。根据官方发布的海报来看，本次发布的新品命名为OPPO Find X。

　　今年5月，OPPO宣布成功实现了全球首个采用3D结构光技术的5G视频通话演示。OPPO研究院硬件研究中心总监白剑当时透露，将在6个月内在手机产品中实现3D结构光技术的商用。有外界猜测，此次回归的Find X或将采用该技术。

　　Find系列是OPPO于2011年推出的旗舰系列。2011年，第一款Find系列产品问世，同时邀请莱昂纳多拍摄TVC；2012年，OPPO先后推出Find 3、Finder和Find 5先后发布；2014年推出了Find 7。

　　OPPO原先也采取了双旗舰的打法，比如Find系列和N系列，OPPO副总裁吴强此前接受采访时，坦承这让OPPO面临了一系列问题。在2014年全面转型4G之后，OPPO在同时段推出了多款产品，而推广资源又不够，导致线下销售人员也不知道要卖哪一款。

　　“2015年我们决定精简产品线，走爆款思路，这是血和泪的教训换来的”，吴强说，在聚焦R系列之后，OPPO的研发更加专注，生产采购、库存管理、运营的复杂度也大幅度降低，同时推广资源聚焦在爆款产品，消费者的产品印象会更强，销售环节动作也变得简单。

　　在聚焦R系列之后，Find产品线便暂停了更新。

　　不过吴强当时也坦承，爆款思路也会面临风险。他将OPPO的产品理念归结为“把所有的鸡蛋放在一个篮子里，同时小心的看护它，预防和规避风险。”比如，OPPO也推出了其它价位的产品，比如A系列，主打1500-2000价格段，但这类产品不会分配更多的营销推广资源。

　　而此次Find系列的回归，也意味着OPPO意欲完善自身低、中、高三个产品线，在增速放缓的智能手机市场中拓展更多增量用户。（张俊）

OPPO新品回归
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