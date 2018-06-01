首批限制乘坐火车、飞机名单公示 贾跃亭姐弟在列

6月1日，首批限制乘坐火车飞机名单在“信用中国”网站公示。公示名单共包含169人，其中国家税务总局提供21人，主要涉及不缴或少缴应纳税款、非法取得增值税进项发票等；证监会提供31人，涉及逾期不履行证券期货行政罚没款缴纳义务和上市公司相关责任主体逾期不履行公开承诺；民航局提供86人，主要涉及因在飞机上寻衅滋事、在机场安检中堵塞、强占、冲击安检通道以及殴打他人、在机场安检中查出随身携带国家法律、法规规定的危险品（藏匿打火机）等被处以行政处罚；铁路总公司提供31人，主要涉及在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟，无票乘车、越站（席）乘车且拒不补票等。公众可点击https：//hmd.creditchina.gov.cn/查看。

据悉，今年3月，国家发改委、铁路总公司、民航局等部门联合发布的《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车 推动社会信用体系建设的意见》和《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器 推动社会信用体系建设的意见》从5月1日起开始实施。文件明确，名单自发布之日起7个工作日为公示期，公示期内，被公示人可向有关部门提出异议，公示期满，被公示人未提出异议或者提出异议经审查未予支持的，相关部门按照公示名单执行惩戒措施。今后将在每月第一个工作日公布限制名单。

另据中新网消息，记者注意到，限制乘坐火车名单里包括“贾跃亭142623********081X”，该身份证号码与中国执行信息公开网此前发布的一致。