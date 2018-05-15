媒体谈360搜索银行先出广告再出官网：不能指鹿为马

提供付费搜索信息服务的网站，应当依法查验客户有关资质，明确付费搜索信息页面比例的上限，醒目区分自然搜索结果与付费搜索信息，对付费搜索信息逐条加注显著标识

法制日报 史奉楚

市民李先生日前在手机360搜索上输入“交通银行”，结果却发现排名前几的都不是交通银行官网，而是一些P2P公司、金融公司、信用卡中介公司的广告，第四条才是交通银行官网。记者试验发现，在一些搜索网站上搜索银行官网、银监会下属的“中国理财网”以及“回报率”“基金”等理财类型的关键词时，排名靠前的大多是一些网贷公司或荐股网站的广告；在搜狗搜索的靠前结果中甚至出现了不正规的博彩网站（5月14日《北京青年报》）。

随着互联网的发展以及网络业务的普及，很多人办理相关业务时都会通过搜索网站来搜索政府机关、金融部门的官方网站，进而登录官网。然而，正如报道指出，如果搜索网站将一些具有广告性质的网贷公司，甚至不正规的博彩网站置于正规官网之前，就很可能误导消费者进入该网站，从而受到欺诈或被侵权。因此，无论是监管部门还是互联网服务提供者，均应尽到社会责任，摆正定位，为消费者提供合理的搜索服务。

由于多数网站的网址不便记忆，很多人在办理相关网络业务时，基本上不会输入相关官网的网址，而是通过搜索引擎来查找网站。当人们使用搜索引擎搜索相关内容时，自然希望得到最客观、公正、权威的结果，如搜索“××银行”时，自然就是想直接找到该银行官网。这是搜索引擎服务获得消费者认可，得以生存发展的前提。试想，如果呈现的结果并非想要的结果，甚至满屏都是商业广告，而想要的结果隐藏在毫不起眼的角落里，搜索引擎也就失去了利用价值。

虽然消费者在办理相关业务时理当谨慎而为，尽到一定注意义务，不被广告或其他无良网站欺骗，但搜索网站的错位配置，极易让消费者误入歧途。尤其是，多数消费者只是普通人，并非知悉各个官方网站的网络达人，这决定了搜索网站应该做好“指路人”角色，不该故意误导消费者。就像现实生活中，如果有人询问某个银行、房管局的路线，指路人要么声称不知道，要么提供相对清晰的指引，绝不能将指鹿为马地将网贷公司指引为银行，将房产中介指引为房管局。

据报道，之所以出现此类现象，是搜索网站开放了相关关键词作为广告投放，并根据竞价排名原则展示相关网站。应该说，以盈利为目的的搜索网站接收相关商家的广告投放并根据竞价排名原则显示相关信息也在情理之中，并符合市场法则。但搜索网站不能唯利是图，故意混淆视听，误导消费者进入其他网站。

对此，互联网信息搜索服务管理规定强调，互联网信息搜索服务提供者应当提供客观、公正、权威的搜索结果，不得损害国家利益、公共利益及他人合法权益。提供付费搜索信息服务的网站，应当依法查验客户有关资质，明确付费搜索信息页面比例的上限，醒目区分自然搜索结果与付费搜索信息，对付费搜索信息逐条加注显著标识。将信用卡中介、金融公司设置博彩公司置于具有公共服务性质的银行官网之上或更显著的位置，显然有违客观、公正原则，并涉嫌违法。

“魏则西悲剧”的教训不能忘记。无论是监管部门还是搜索网站，都应更加公正、客观地定位搜索服务。特别在医疗、金融、政务等关乎公众切身利益的领域不能唯利是图、金钱至上。势必将政务网站、提供公共服务的企业、金融网站“置顶”并与其他网站明显区分，避免出现人们搜索房管局却进入房产中介的现象。这样才能让搜索网站呈现出消费者想要的内容，而非商家想让消费者看到的内容，甚至是想误导消费者的诱导性内容。

网络须共治

社会各界要通力合作，通过社会共治来实现互联网绿色健康发展。新消法早已实施，消费者要勇于提起诉讼、积极维权；遇到大规模的搜索引擎虚假广告时，消协可以提起公益诉讼，降低消费者维权成本；行业协会也应充分发挥作用，制定行业规范，规范企业行为，各方共同努力铲除网络虚假广告滋生、蔓延的土壤，维护社会和谐稳定。

湖北 王丽美