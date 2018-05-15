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直击|首汽约车与e代驾战略合作 新增代驾服务

直击|首汽约车与e代驾战略合作 新增代驾服务
2018年05月15日 11:37 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月15日上午消息，首汽约车今日宣布与e代驾签署战略合作协议，在双方平台内各自接入代驾业务和网约车业务。

　　此前就有传闻称首汽约车或与e代驾合并。今日传闻落地，双方达成战略合作。

　　截至目前，首汽约车在中高端网约车用户上拥有较好的市场口碑；e代驾则拥有超过20万名合作代驾司机，在全国超过300个城市开通了代驾服务。双方表示接下来将共同开发双方的渠道，在业务、用户资源上进行对接和互动。

　　首汽约车相关负责人表示，和e代驾完成渠道互通之后，首汽约车能够通过代驾业务补全自身的服务板块，并利用e代驾的服务为首汽约车的消费者提供更加安全、品质的出行服务。而e代驾通过在App中接入约车业务，可以在增加自身服务场景的同时，获得海量优质用户，实现用户规模的迅速增长和业务量的增长。对方还提到，未来首汽约车和e代驾之间还将打通会员体系，以为消费者带来更好更完善的服务。

　　两年多的时间里，首汽约车先后上线了出租车、商务福祉车、国际用车、网约大巴等业务，来满足不同用户群体的更多场景化出行需求。

　　双方还称，未来不排除双方将展开更深层次的合作。（张俊）

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