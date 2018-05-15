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共识大会:加密数字货币朝着错误方向 存市场操作行为

共识大会:加密数字货币朝着错误方向 存市场操作行为
2018年05月15日 11:10 Bianews
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　　原标题：共识大会首日观点汇总：加密数字货币朝着错误方向发展，存在市场操作行为　

　　Bianews 5月15日消息，Coindesk 2018共识会议于美国时间 5 月 14 日至 5 月 16 日在纽约召开，会议首日观点汇总如下：

　　1、圣路易斯联储主席Jim Bullard：加密数字货币朝着“错误的方向”发展。

　　2、FedEx首席执行官Fred Smith：区块链可能带来下一个大的颠覆，能带给物流行业连锁监管，利用这些数学统计数据来管理业务非常重要。

　　3、纽约市经济发展组织（NYCEDC）总裁兼首席执行官James Patchett：纽约是区块链等创新技术的故乡，区块链将金融机构 （银行）置于危险境地 ；将在纽约建立一个区块链研究中心。

　　4、Standpoint Research创始人Ronnie Moas：在加密货币市场存在着市场操作行为，巨头及大玩家通过创造卖压来换取便宜的比特币及获取利润。预计比特币在未来5年至少达到9万美元。

　　5、伊利诺州区块链业务联络Jennifer O’RourkeLinux：美国政府很多系统需要更新，利用区块链进行升级会相对容易。

　　6、疾病预防控制中心（CDC）Tom Savel：区块链技术可被用于跟踪患有某些疾病的人，可以提供透明和安全性。

　　7、德勤高级经理Wendy Henry：美国正着眼于能够实现现代化的技术。这些技术例如区块链技术，实际上可以作为连接的组织，人们必须弄清关于如何使用区块链技术。

　　8、linux基金会首席营销官Jamie E. Smith：区块链技术并非将房子烧毁一样的革命，而是提供政府目前已经提供了的服务的更好版本。

　　9、美国商品期货交易委员会（CFTC）专员Brian Quintenz：决定ETH是否是证券还需谨慎和协调，不会立刻发布声明，最不希望看到不同监管机构采取不同看法。

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