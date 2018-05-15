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陌陌收购探探后会更好吗？ “用户变现”成关键

陌陌收购探探后会更好吗？ “用户变现”成关键
2018年05月15日 10:32 界面
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　　能否把这些用户很好地变现，将是陌陌下一步需要面对的问题。

　　来源：界面新闻

　　作者：张一诺

　　陌陌（MOMO.O）近日宣布，收购探探公司100%股权交易已完成。

　　今年2月23日，陌陌宣布已经与探探公司及其全部股东达成最终协议，陌陌将以向探探发行股票及现金的方式收购探探100%股权，对价包括约265万股的ADS及约6亿美元现金。交易完成后，探探原团队继续独立运营产品和品牌。

　　陌陌发布收购公告后的一个月，公司股价不断攀升，3月21日陌陌股价一度冲高到40.45美元，接近2017年8月时的高点46美元。

　　“拥有庞大90后用户群的探探是催生陌陌股价上涨的主要动力。”一位业内分析师表示。

　　探探公司成立于2015年，是一款陌生人社交应用软件，对标的国外产品为Tinder。其核心产品机制是“左滑右滑、互相喜欢才能聊天”，并以女性用户为核心体验。

　　2017年6月，探探官方提供数据称，探探用户数从2015年的100万人，到2016年11月的500万人，再到2017年11月用户数破亿。其中有效用户数6000万。到今年1月探探的日活维持在700万左右，其中90后的使用比例达到了75%，日活量突破600万，完成超过30亿次的用户配对情况。

　　这一“新鲜”的用户群体，正好为陌陌一蹶不振的股价打一针兴奋剂。

　　陌陌于2014年12月上市，并在2015年9月推出直播业务。尽收直播红利的同时，对此项业务的依赖也越来越大。近两年陌陌直播服务的营收占比一直在85%以上。

　　2017年伊始，直播市场开始降温，直播业务占比过大成为陌陌的最大风险。

　　翻阅陌陌2017年财报可以发现，尽管公司将视频直播营收的快速增长归因于季度付费用户数的增长，但整个2017年，陌陌视频直播服务的付费用户的增长几乎停滞。

　　数据显示，2017年前三个季度，陌陌视频直播服务的用户数量基本都在410万左右，2017年四季度直播服务的付费用户也不过430万。

　　陌陌在财报中表示，第四季度公司对才艺表演类直播内容进行了升级，并扩展语音直播的应用场景，针对大量长尾直播间用户推出音视频聊天、社交小游戏等新玩法。但从用户的增加数量来看，作用有限。

　　在此之前，2016年后三个季度直播服务付费用户分别为130万、260万、350万，其增长速度的放缓程度不言而喻。

　　资本市场对陌陌直播业务的表现也非常敏感，投资者在2017年年初开始已经有所警惕。

　　从2017年3月开始，持有其20%股份的阿里巴巴就开始频频减持，先后套现近10亿美元。直到2017年12月陌陌股价为22.5美元，与其高点相较基本腰斩。

　　直播红利已尽，必须找到新的出路，于是陌陌看上了“陌生人社交”领域的后起之秀——探探。

　　上述业内人士表示：“短期来看，投资人一定喜欢去做这种收购，而且华尔街的角度，也会比较认可，提升股价；但长期来看，陌陌在用户增长方面可预期的自然增长空间并不大，探探的商业化能否受到认可还有待商榷。”

　　探探2014年上线，并采用免费模式。2017年开始尝试商业化，于当年第三季度开始尝试收费会员模式。随后，又在2018年1月推出VIP会员制度。

　　探探的收费模式基本照搬国外Tinder的黄金会员规则。Tinder的收费规则是，每月会员费10到20美元，黄金会员需要额外的5美元。但Tinder这种收费模式能否全盘照搬很成疑问，国内的90后虽然开始走向社会，具备了一定的经济能力，但这一群体能承受多高的收费还难以判断。

　　所以，探探能否如对标产品Tinder那样实现商业化仍未可知。另一方面，探探的产品功能比较单一，目前通过广告实现商业化的基础也非常薄弱。

　　陌陌创始人唐岩曾表示：“陌陌和探探的用户重合度并不高，后者拥有较高的女性用户比例将弥补陌陌男性用户过多的不足。”

　　数据显示，陌陌拥有超过3亿用户，而其用户男女比例为4：1；反之，用户总数为1.1亿的探探，保持着1：1的男女比例。

　　“能否把这些用户很好地变现，将是陌陌下一步需要面对的问题。”上述分析师表示。

陌陌商业化用户
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