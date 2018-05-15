“区块链+藏茶”集资诈骗案：3000多人被骗取3.07亿

普银仓库只有少量藏茶。

“普洱币” 骗三亿

这两年，如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词，都不好意思出门。一时间，各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，让人难辨真假。这不，深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”，并有100亿藏茶背书的“普银币”出了事，3000多位投资者被骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。

昨日，南山警方召开新闻通气会，通报了这起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，目前已抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元。正值“5·15”打击和预防经济犯罪宣传日，警方提醒投资者要增强风险意识，不要被区块链这类华丽的外衣蒙蔽双眼，作案人员宣扬的高额收益往往背后是巨大风险。

百亿藏茶做支撑？假的！

至今在P2P网站“趣银网”上还挂着“普银币”的介绍。记者看到，普银币号称是“全球首个本位制数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、鉴定、评估、确权后，通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。

这两年，比特币猛涨，让不少投资者格外关注区块链，各种虚拟货币一夜之间涌出。虽然挂上了区块链、数字加密等高大上的技术名词，投资者最关心的还是资金安全问题。

普银币宣称其与藏茶实物资产对应，流通价值高，增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市，并得到国际认可，2016年9月在韩国平台首发，未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景，让大批投资者蜂拥认购。

在普银币百度贴吧，投资者们相互交流经验，“为什么普银币今天猛涨”“今天怎么又狂跌”，形同股市涨涨跌跌的普银币，让投资者们操碎了心。直到2017年12月份，贴吧里讨论的热点开始变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。

投资者们开始惊慌，他们找到普银的办公地，这家公司幕后老板已经消失，办公室里只有三三两两的工作人员在撑场子，已经形同停业。“普银跑路”的传闻开始四起。

普洱币回报高？假的！

记者了解到，2017年11月，深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚，对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品（普洱币）广告，通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为，责令当事人停止发布违法广告，并处罚款合计120万元。

事实上，警方早已经介入调查。2017年6月15日，南山警方接群众举报，深圳普银区块链集团有限公司（以下简称普银公司）存在非法集资的情况。经查，普银公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人约3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。

今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

“区块链”+茶诈骗四部曲

第一步：穿上“马甲”

第一步是将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣，普银公司声称其发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。

第二步：粉墨登场

第二步是在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传，甚至在星级酒店做路演，并承诺短时期内的高额回报。

第三步：引君入瓮

第三步，犯罪嫌疑人在前期拉涨币价，让“投资者”吃到一些甜头。但根据警方侦查结果，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。

第四步：收割“韭菜”

最后就是“割韭菜”了。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资，但在侦查中发现，投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。

警方：虚拟货币兼具多种违法犯罪特征

深圳南山公安分局经侦大队副大队长王飞表示，我国禁止虚拟货币的发行和交易，“虚拟货币本身毫无价值，作案分子构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显”。今年，相关部门审计抽查的60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能。除非法集资之外，虚拟货币甚至是被人做传销之用。

宝安警方昨日通报了一起借虚拟货币名义的新型传销案，嫌疑人唐某猛认识了一自称是“LPA全球普惠金融投资平台”中国区负责人的王某军，该公司的运作模式是在平台上发行200万个LPA币，每个价值0.2美分，投资者每交易10万个LPA币，LPA币的价格就涨0.01美元，当LPA币的价格涨到0.4美元就达到拆分标准，拆分后可以申请提现。而唐某猛只要发展会员，就能拿到会员投资额的5%-6%的佣金。

去年2月至7月间，唐某猛通过利诱、劝说等方式不断拉人头入会，发展下线，并组建微信群进行教学。至案发之时，其团队层级超过三层，下辖人员100多人，团队投资金额500多万元。唐某猛因此非法获利50多万元，其中佣金就达30万元。

律师：虚拟货币存在“庞氏骗局”风险

深圳知名法律评论员张兴彬表示，虚拟货币存在着“庞氏骗局”的风险，并存在巨大泡沫，一旦泡沫破灭，它们都会回归其原本价值——零。

张兴彬认为，从本质上说，虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装，进入金融市场，散户不明就里往里面大量砸钱，而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

提醒： 投资者应提高风险意识

面对虚拟货币，警方提醒投资者：一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资；二是投资要理性。投资过程中，要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，考察企业或个人真实的资产、运营状况，分析其承诺的收益是否合理，不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资；三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险，非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全，不要受高息的诱惑而动心，避免“赚了利息、丢了本金”。

张兴彬表示，投资者只有远离打着区块链技术包装的虚拟货币投资，放弃急功近利的暴富幻想才是最好的“投资之道”。