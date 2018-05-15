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微博2018超级红人节开幕 打造中国版VidCon

微博2018超级红人节开幕 打造中国版VidCon
2018年05月15日 10:24 新浪科技
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　　5月14日，2018微博超级红人节开幕。13个垂直领域的数万名网络红人，将以视频、直播等形式，向粉丝展示个性化的生活方式。粉丝们不仅可以为红人投票打榜，还可以和红人一起参加不同主题的挑战赛。6月中旬，微博将举办第三届超级红人节高峰论坛和颁奖典礼，再现网红行业年度最盛大聚会。

　　红人向生活方式相关领域加速扩张

　　今年的超级红人节线上活动，邀请了微博上13个垂直领域的红人参加。除了音乐、游戏、搞笑、美食、舞蹈、萌宠、时尚、美妆、亲子和直播10大领域外，旅游、动漫、运动三个领域的红人也首次现身超级红人节，带给网友新鲜有趣的生活方式分享。

　　三年来，超级红人节覆盖的领域从3个增加到13个。网络红人规模的快速成长，首先得益于消费升级进程的加快，以及年青一代对个性化生活方式的追求。网络红人以鲜明的个性不断赢得网友的追捧，也给网友带来生动有趣的生活方式分享，从而成为潮流的引领者。

　　同时，微博也通过推出网红电商平台、向垂直领域开放内容机构合作策略等措施，加大对网络红人的挖掘和扶持力度，使各领域网络红人不断涌现。尤其是多个生活领域红人的加入，使网络红人在微博上不仅具有娱乐价值，更具有引导公众生活方式升级的实用价值。

　　新人实力抢镜争相“跃龙门”

　　在红人从网络平台进入全民视野的过程中，微博有着不可替代的作用。从多年前的搞笑幽默博主，到近年来的视频和直播红人，大多数网络红人都是通过在微博上的内容运营和粉丝互动，逐步成为全网瞩目的红人。微博也因此成为了各大平台网络红人的聚集地。

　　随着红人整体规模的扩大，新锐红人越来越频繁的出现在微博上。这一方面是因为用户在微博上的社交关系趋于垂直化，为红人的成长提供了土壤，同时，作为微博网红生态重要参与者的MCN机构，也会不断挖掘和孵化新锐红人，以实现持续发展。今年参加线上活动的时尚博主@Lin张林超、舞蹈红人@韩宇531、搞笑博主@辣目洋子、主播@王思亿 等网络红人，都是过去一年里在微博上快速成长的红人的代表。

　　今年的超级红人节线上活动将持续到6月初，红人们将在13个主题周中展开比拼。活动结束后，将根据粉丝投票等指标揭晓各领域的红人热度榜单。对新锐红人而言，这是重要的证明自己的机会。新晋上榜的潜力红人还有机会与MCN机构签约，正式进军网络红人行业。此外，微博还将在6月的颁奖盛典上揭晓年度新锐红人和新锐MCN。

　　微博故事开创网红“竖屏时代”

　　新人不断涌现的同时，红人在微博上发布的内容形式也不断丰富。近年来，短视频逐渐成为网络红人最常用的内容形式，而微博则对短视频进行了进一步细分，并推出了竖屏视频微博故事等不同类型的产品功能，满足了网络红人在不同场景下的内容发布需求。

　　作为微博在短视频领域的重量级产品，微博故事首次在超级红人节上亮相。上线一年来，微博故事已经成为明星和网络红人分享生活的重要方式，也使更多具有表现力的网民获得了走红的机会。同时，这种形式更适合在手机上观看，也提升了短视频的观看体验。随着微博故事使用度的增加，微博上正在形成“故事红人”的新群体。今年超级红人节上，微博也将首次设立“微博故事红人”奖项。

　　网红经济作为近年来最引人关注的经济现象，反映出消费升级大趋势下公众对个性化生活方式的追求。网络红人则以鲜明的个人风格，成为个性化生活方式的代言人。超级红人节为网络红人提供了展示才艺、粉丝互动、线下交流的平台，而其广泛的参与度和对头部网络红人、MCN机构的覆盖，使其具有行业风向标的价值。随着微博进入全球社交行业用户规模“4亿俱乐部”，超级红人节将有望成为中国版的VidCon。

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