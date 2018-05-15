直击|口碑无锡试水手机点单功能 可提前点单免排队

新浪科技讯 5月15日上午消息，在滴滴和美团无锡外卖大战之后，口碑今日宣布也在无锡试点App点单服务，可免排队手机点单，预约时间后还可到店直接取走。

上个月，滴滴外卖宣布上线无锡，随后滴滴外卖与美团外卖在当地掀起补贴大战。今日，口碑也宣布在无锡试点“手机点单”新服务。消费者使用口碑App，到店后可以免排队直接用手机点单。此外，消费者还可以在口碑App里提前点好美食，预约时间然后到店直接取走。

此前，口碑的手机点单主要是到店后扫码点餐。消费者用支付宝或者口碑App扫商家店里的口碑码，就能享受餐厅预约、点菜、领优惠、支付结账、开发票等服务。

“无锡商家和用户对手机点单的接受度比较高，所以选择在这里试点新业务。”口碑App相关负责人表示，相比扫码点餐，口碑这次无锡试点的新功能支持用户提前点餐和在商家店铺页里直接点餐，体验更加方便灵活。

据悉，无锡是口碑在全国试点手机点单新功能的第一座城市。口碑方面表示，接下来口碑会在全国更多城市开通这一服务。

今年1月，口碑进入阿里巴巴的新零售体系。其中，餐饮是线下消费的最大业态，也是口碑探索新零售的重要领域。（张俊）