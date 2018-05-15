ofo调度员拉横幅抗议被裁员 公司称实为内部纠纷

抗议人员虽然为ofo工作，但从法律上来说并不是ofo员工。

来源：界面新闻

作者：林北辰 习曼琳

5月14日，界面新闻记者接到爆料称，数位ofo员工在上海市静安区劳动人事争议仲裁所门口举横幅抗议，横幅上写着ofo“恶意裁员，不给我们交社保”。

据界面新闻记者了解，6位ofo静安区、普陀区的巡检人员于14日上午在柳营路上的仲裁所门口拉起了横幅，但抗议未果，转而到浙江中路的ofo办公室楼下继续抗议。

ofo静安调度员何书洋在现场告诉界面新闻记者，ofo公司在今年4月份上线了一款名为“小黄探”的软件，帮助调度员寻找坏车。由于各个区域团队之间的内部竞争，静安区的负责人要求他们每人每天通过“小黄探”找到至少35辆坏车，并把坏车移动到特定的集中地点。

现场的抗议员工表示，“小黄探”无法精准测出所有的坏车，往往要用户报修至少5次，系统里才会显示这辆车坏了。这样造成的后果是在坏车较少的区域，调度员很难找到目标车辆。然而“小黄探”上线之后，对调度员来说各项考核却变得更严厉了。

由于各区的车辆状况不一致，静安区和普陀区的报修车较少，区内的调度员们连续数日没有完成指标，相关负责人便在工作群内对他们恶言相向，把多数员工移出了群聊并拉黑，向调度员回收检测机器，并声称“把你们开了”。

此外，何书洋表示，从2016年11月入职ofo开始，公司就没有给他和同期入职的调度员交过社保和公积金，至今未如当初承诺的一般“转正”，每个月的工资为3500元的底薪加上2000元的绩效提成，合计5500元。

2017年起，ofo将何书洋等调度员的人事移交到了第三方人力公司的名下。根据现场调度员向界面新闻记者出示的劳动合同，合同上的甲方显示为“北京万古恒信科技有限公司”，是ofo外包的第三方人力公司。也就是说，何书洋等调度员虽然为ofo工作，但在法律上并不能算是ofo的员工。

万古恒信在上海的分公司经理赵飞告诉界面新闻记者，在上海的共享单车领域，几乎所有的调度员和检修师傅都和何书洋一样，公司不为其缴纳社保与公积金。万古恒信除了给ofo提供第三方人力服务，摩拜、哈罗单车等也是他们的合作对象。

签了合同，却无法缴纳社保，是由于何书洋等员工签下的劳动合同是“合作合同”，并非正式合约。赵飞表示，签署合约的时候，公司就已经告知无法为其缴纳社保和公积金，现在以社保作为理由对公司进行抗议无法得到回复也是意料之中的事情。

对于这样的纠纷，ofo相关对接人表示，并未如横幅中所说“恶意裁员”，本次参加抗议的调度员依然在职，口角上的纠纷虽然造成了本次的横幅事件，但ofo并没有对这几位员工进行裁员。

事件中心的搜索软件“小黄探”于4月份在上海上线，是ofo在今年推出的一项专为寻找坏车设计的智能应用，目前只在上海市全范围投入使用，在武汉等城市部分使用。

“小黄探”内有“沉默车”、“故障车”、“低点车”“休眠车”四大分类。沉默车是指3天内后台没有骑行使用记录的车辆，休眠车是15天内没有记录的车辆，故障车为后台记录用户集中投诉的车辆，低点车则是指车锁电亮低的车辆。

界面新闻记者在抗议现场使用了“小黄探”寻找浙江中路附近的ofo坏车，系统显示被检测到的车辆数为2，四大分类的车辆数均为0。

ofo称，“小黄探”的功能需要运营与维护，目前还未全国通用，但它的投入对调度员与公司日常数据管理来说都会有着正面的影响。

在抗议并未得到回应的情况下，何书洋对界面新闻记者表示，接下来的几天，他将与静安、普陀区的调度员继续在各处拉起横幅抗议。