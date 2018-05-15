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行业已至水深处 腾讯的梦想与隐忧互现

行业已至水深处 腾讯的梦想与隐忧互现
2018年05月15日 09:32 新浪科技综合
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　　来源：中国经济周刊　　

　　作者：向坤

　　近日，一篇题为《腾讯没有梦想》的文章在网络上升温。文章中谈到，腾讯在用一种它自认为最科学的经营方式在经营一家科技公司，在实战中忽视了一家科技企业的核心竞争力应该来自产品创新。即便在腾讯定义为主业务的社交连接和数字内容领域，在算法时代面临今日头条和抖音的挑战时，也显得非常手足无措，无法有效应对。

　　腾讯真的失去梦想了吗？在这个复杂的世界上，梦想对于公司有多重要？

　　QQ的出现是“生逢灿烂的日子”

　　根据马斯洛的需求层次理论，首先最低的层次是生存和安全需要，再往上会出现归属感需求和尊重需求，最后是自我实现需求。这在某种意义上正暗合了中国的变化。由于人们改变生活的欲望和巨大的市场潜力，中国的市场经济迅速发展，首先是农村家庭联产承包责任制解决了吃饭问题，然后消费品生产解决了穿和用的问题，再然后各类制造业和服务业迅速发展。

　　正如同经济学的产业变革规律一样，首先是第一产业的发展，随后第二产业和第三产业逐渐扩大，最后第三产业逐渐成为占比最大的产业，第二产业的一部分也开始服务化，也就是所谓的生产制造业服务化。

　　而QQ的出现，正好生逢其时，所谓“生逢灿烂的日子”。

　　首先，当时的中国人已经基本解决了吃饭的问题，生存和安全的需求基本满足，寻求归属感和尊重的欲望开始提升。对于相对内向的中国人而言，QQ提供了一个很好的交流渠道。

　　QQ最初开始盈利的QQ秀等业务，更是迎合了中国人的需求，大家开始愿意为一些虚拟的东西买单，当然这个趋势是不断发展的。人们为精神消费买单的欲望越来越强烈，可以说腾讯赶上了好时候。

　　而处在改革开放前沿阵地的腾讯，和以潮汕人为主的创业团队，让腾讯重视实利的特征表现得很明显。腾讯的业务根基是社交和流量，也是腾讯根本的客户价值所在。而现在，腾讯的主要利润来源是游戏，这又满足了人性中游戏的天性、归属感、尊重感和一部分自我实现的需求。

　　正如海尔的张瑞敏曾提出的，没有成功的企业，只有时代的企业。所谓好风凭借力，助我上青云。

　　腾讯真正的隐忧是什么

　　腾讯发展到如今的程度，大企业病、部门的数据墙等问题都是尾大不掉。腾讯在管理上的突破相对谨慎。另外，从主营业务来说，腾讯的微信战略一直很稳健，但是社交的用户数量已经逐渐见顶，人口红利已经基本结束。

　　鉴于此，笔者认为，腾讯的隐忧有这么几个地方。

　　一是企业文化。相对于阿里对于企业文化的高度重视，公众很少听到腾讯有什么比较突出的企业文化。近年来，马云发表了很多气势强大的言论，总体而言是从一个更加宏观的领域考虑问题，而马化腾则相对低调。到目前为止，腾讯已经是一个职业经理人占领导层主体的公司，他们对企业可能没有像创始人一样的感情，也因此会更加重视短期回报和资本市场表现，并且潮汕文化更是相对务实。

　　现下，亚马逊谷歌推出了太空探索计划等，尝试更多的基础科技研究。这对于腾讯的借鉴意义在于，对于一个人数庞大的企业，很多人已经实现了财务自由，需要有更加高远的目标来支持发展。

　　第二个是业务结构。阿里是从商业流通业进一步提升效率起步，逐渐成为商业基础设施，并在近几年发力全球化，将更多的中国产品卖到世界各地。而腾讯则是做社交平台，并以游戏为主要利润来源，全球化拓展虽然已经开始，但相对滞后。阿里与第一、二产业和企业端更近，腾讯则更加擅长做个人业务。

　　再从经济趋势看，第三产业的发展壮大和生产制造业产业链的延伸，以及生产制造业服务化，在美国和欧洲已经成为趋势。因此阿里在积极发展云计算业务，向生产制造业的上游发展，从销售嵌入到生产制造研发等环节，而腾讯在这方面相对落后。阿里不断推动企业上云，并已经有徐工等多个案例，而腾讯到2017年12月份才在宁波搭建第一个工业云平台。

　　从互联网的发展来看，政策环境在变化。国家一直强调的是互联网与生产制造业融合，制造业的重要性被强调，这是当下的星辰大海。也因此，很多企业在娱乐、体育等方面的投资遭到了限制。中国的基础技术仍然有很多没有突破的地方，这是当下的大局。阿里投资一系列AI芯片公司，不能说没有如此的考虑。

　　也因此，今日头条、快手等企业近期受到监管。笔者认为，就一个社会而言，过多的娱乐化固然满足了一定的需求，但是停留在这个层次，于社会而言也是危险的。而腾讯的收入结构当中，来自to C和娱乐的比重太大，这是一个隐忧。

　　一切企业都是时代的企业，企业除了满足客户需求以外，也要融入到更大的社会环境中去，这就需要他们不断地进行战略环境观察和审视，维护好企业存在的生态并进行主动建设。

　　当然，腾讯也在尝试改变。比如粤港澳大湾区论坛，一向低调的小马哥亲自出面并进行组织。同时腾讯也多次强调要加强数字经济建设，发挥好连接器的作用。

　　（本文作者系中国互联网协会青年专家）

腾讯隐忧梦想
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